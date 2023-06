Olivier Gely mise sur l’épargne citoyenne pour la nouvelle usine Payote

Article mis à jour le 6 juin 2023 à 09:22

Ce mardi 6 juin, Olivier Gelly lance enfin une campagne de financement participatif pour lever pas moins de 500.000€ ! Depuis plusieurs années, le fondateur de Payote annonçait cette manufacture pour fabriquer des espadrilles made in Perpignan. Un rêve qui devrait se concrétiser en septembre 2024. Pour financer ce projet à plus de deux millions d’euros, Olivier Gelly compte sur l’épargne citoyenne, aussi appelée le crowfunding pour récolter une partie des fonds.

Les espadrilles Payote s’implantent à Perpignan et pour de bon ! L’entrepreneur Olivier Gelly compte faire sortir de terre une usine de 5.000m² dédiés à la fabrication d’espadrilles en Pays catalan. À terme, le nouveau temple de l’espadrille devrait permettre de passer de 80.000 paires vendues par an à 1 million !

En plus de la boutique, l’usine Payote ouvrira bientôt à Perpignan

Une fois installée à Perpignan, l’usine d’espadrilles s’étalera sur une surface de 5.000M² dont 2.000M² seront dédiés aux bâtiments. Après Toulouse, c’est à Perpignan, le cœur historique des Pyrénées-Orientales d’accueillir des créations 100% françaises. L’usine prévoit la création d’une centaine de postes, du service après-vente au marketing, en passant par l’atelier ou la recyclerie. Les nouveaux locaux de Payote s’articuleront autour de trois axes. Le premier, dédié à la fabrication afin de produire entre un million et un million et demi d’espadrilles par an.

Tourisme industriel et recyclage : les nouvelles cartes pour fédérer la communauté Payote

Olivier Gelly espère pouvoir développer le tourisme industriel en proposant des visites ludiques des ateliers de fabrication. En parallèle, Payote proposera aux visiteurs un escape game et un cinéma pour en apprendre davantage sur l’histoire et la fabrication des chaussures à la semelle en corde. Enfin, la manufacture fera la part belle au recyclage avec un espace consacré aux espadrilles en fin de vie. «Rien ne se perd, tout se transforme» reprend Olivier Gelly. Les possibilités sont multiples, de l’isolant pour maisons jusqu’au caoutchouc, ces petites chaussures n’ont pas fini de faire parler d’elles. «Le but c’est d’inciter les gens à renvoyer les paires pour recycler les matières», explique le gérant.

Tout est parti de paires d’espadrilles achetées à Mauléon (64). Olivier a rapidement customisé ses paires pour ne pas les confondre : Payote était née ! «Un matin, je pars à mon boulot de vendeur dans une boutique de prêt-à-porter de Perpignan et je me retrouve avec une paire d’espadrilles dépareillée, une en 41 et une en 43. Le soir, je décide de personnaliser ma paire à coups de peinture, de couleurs et de feutres. Une fois à mes pieds, je fais un carton le lendemain auprès des clients. C’est cette petite anecdote qui me donne l’idée de lancer ma propre marque d’espadrille».

Les espadrilles Payote brillent de leur renommée, aussi, grâce aux collaborations en tout genre ; dernières en date, la tour Eiffel ou la coupe du monde de rugby. Sous peu, Payote et l’opticien Krys débuteront un partenariat en vue de proposer des lunettes de soleil en fibre de bois floquées de la marque d’espadrilles.