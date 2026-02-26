Municipales Perpignan : Personnalités, transfuges, alliances, qui est présent sur les listes des 5 candidats à la mairie ?

Article mis à jour le 26 février 2026 à 14:14

Les 15 et 22 mars prochains, plus de 70 000 électeurs perpignanais sont appelés à élire leur maire pour une mandature qui devrait aller a minima jusqu’en 2032. Si en 2020, il y avait pléthore de prétendants, six ans plus tard, certains candidats ont su jouer la carte de l’union pour accéder au fauteuil de maire. Et il y aura donc cinq listes sur les bureaux de vote de Perpignan. Ci-dessous, le détail de chacune des équipes derrière leur capitaine.

Par ordre alphabétique, Louis Aliot, maire sortant et vice-président du Rassemblement national, Mathias Blanc, socialiste dissident soutenu, entre autres par le Parti communiste, l’insoumis Mickaël Idrac soutenu par les Écologistes et Génération.s, Agnès Langevine (Place publique) vice-présidente de la Région, et enfin Bruno Nougayrède, candidat de la droite et du centre. Après réflexion, les membres du collectif « Valeurs Perpignanaises » ont renoncé à présenter une 6e liste. La liste de Lutte Ouvrière ne nous a pas encore été transmise.

Louis Aliot, vice-président du Rassemblement national, est à la tête de la liste « Continuons ensemble »

Le maire sortant a été le dernier à révéler l’équipe avec laquelle il entend poursuivre son mandat à la tête de Perpignan. Et cette liste a comme un air de déjà vu. Outre les colistiers reconduits, les électeurs remarqueront la large place faite à ceux et celles qui étaient sur les listes de Romain Grau et de Jean-Marc Pujol, tous deux battus en 2020. Ainsi donc, Louis Aliot, dont le combat politique s’est largement attaqué au « système UMPS » ou Alduy-Pujol décide désormais de s’associer à ceux qui en sont comptables à défaut d’avoir été ses opposants. Et la très grande majorité figure à des places éligibles. Parmi ces politiques, certains comme Fatima Dahine, compagne de l’ancien maire, Chantal Bruzi ou Pierre Parrat symbolisent l’ère Jean-Marc Pujol, d’autres comme Isabelle de Noël Marchesan, Alain Cavalière ou Philippe Benguigui étaient engagés aux côtés du macroniste Romain Grau.

L’annonce de la liste a fait grincer quelques dents et provoqué des sorties ulcérées sur les réseaux sociaux de la part de colistiers éconduits ou relégués à des places inéligibles. « En politique, la loyauté ne paye pas… Pour s’imposer il faut être une ordure, un traître, ou un bon lèche-cul, sinon, tu ne réussis pas ! » (sic) pouvait-on lire fugacement sur le profil de la désormais ancienne adjointe Christelle Martinez, militante RN depuis plus d’une décennie. Une colère attisée, selon certains observateurs, par le fait que ce soit l’entourage, et non Louis Aliot lui-même, qui se soit chargé d’annoncer les mauvaises nouvelles. Des frustrations que Louis Aliot avait anticipé dans son message de remerciement à l’équipe actuelle. « Je sais donc que cette annonce provoquera des déceptions, des colères et des aigreurs. Comme dans le « barbier de Séville », on a 24 heures pour maudire ses juges… »

Contrairement à l’usage, Louis Aliot n’a pas indiqué l’âge de ses colistiers et colistières, pour certains nous sommes allés rechercher l’information dans d’anciens scrutins, pour d’autres nous n’avons pu trouver cette donnée. Impossible donc de calculer la moyenne d’âge de l’équipe de Louis Aliot.

Liste de Louis Aliot – Cliquez sur (+) pour voir les 55 noms ➡️ + Louis Aliot, 56 ans, avocat, maire sortant de Perpignan. Anaïs Sabatini, 35 ans, avocate, députée. André Bonet, 65 ans, écrivain, cadre de banque. Michèle Martinez, 57 ans, députée. François Dussaubat, 47 ans, juriste. Sandrine Dogor-Such, 55 ans, députée. Charles Pons, 52 ans assureur. Véronique Deroubaix, 70 ans, ancienne directrice de la mission locale jeune. Frédéric Guillaumon-Homs, 62 ans, gérant de société. Chantal Bruzi, 54 ans, avocate. Frédéric Gourier, 53 ans, fonctionnaire territorial, conseiller régional. Patricia Fourquet, 75 ans, biologiste. Xavier Baudry, 48 ans, conseiller régional. Isabelle de Noëll Marchesan, 71 ans, enseignante, conseillère départementale. Jean-Yves Gatault, 71 ans, médecin, addictologue. Marion Bravo, 71 ans, administratrice en patrimoine immobilier. Jean-Philippe Schemla, 44 ans, agent immobilier. Fatima Dahine, 52 ans, ancienne sportive de haut niveau. David Tranchecoste, 50 ans, restaurateur. Isabelle Bertran, 67 ans, commerçante. Pierre Parrat, 74 ans, avocat retraité. Danielle Pujol, 67 ans, fonctionnaire. Alain Cavalière, ancien président du tribunal de commerce. Catherine Pujol, 65 ans, cadre de santé, ancienne députée. Jean-Luc Antoniazzi, 61 ans, enseignant. Florence Moly, 58 ans, historienne de l’art. Philippe Benguigui, fondateur de Zakhor pour la mémoire. Christine Gonzalez, commerçante. Franck Rémi, restaurateur. Laurence Pignier, 57 ans, conseillère régionale. Bernard Lamothe, formateur en sécurité des entreprises. Clarisse Bourquin, étudiante en droit. Hervé Abel, cadre technique d’entreprise, artiste sculpteur. Marine Tardieu, coiffeuse. Christian Aliet, fonctionnaire. Anne Huberlant, préparatrice en pharmacie. Emmanuel Blanc, assureur. Hélène Baret, commerçante. Jean-Louis Bertrand, ancien chef du service radiologie de l’hôpital. Dominique D’Agnello, fonctionnaire territoriale. Jean-Claude Pinget, 78 ans, avocat retraité. Marie-Christine Marchesi, 69 ans, cadre de l’équipement. Gérard Raynal, 69 ans, écrivain paysan. Michèle Ricci, 76 ans, commerçante. Gilles Tibié, fonctionnaire territorial. Marie Marchal, commerçante. Alexandre Durand, commerçant. Vanessa Staub, sans emploi. Jean-Bernard Jacomino, restaurateur. Chantal Thuet, commerçante. Laurent Ferrara, formateur. Corinne Roca, comptable. Roger Tallagrand, 65 ans, gendarme. Marie-Thérèse Costa-Fesenbeck, 78 ans, agent administratif. Jean Casagran, 74 ans, dessinateur industriel.

Mathias Blanc mène la liste « Perpignan Autrement »

Dès la présentation de sa liste, Mathias Blanc a mis en avant le mouvement collectif qui a conduit à Perpignan Autrement et à sa désignation. Et après le lâchage de Place publique et du Parti socialiste, Perpignan Autrement affiche les couleurs politiques de ses colistiers. Parmi lesquels de nombreux militants locaux des deux formations précitées, mais aussi de Debout !, L’Après, du parti animaliste ou de Génération écologie. À noter la présence de deux conseillers régionaux de la majorité de Carole Delga. Or, la présidente socialiste de la Région Occitanie est attendue, aux côtés de Raphaël Glucksmann, au meeting de soutien d’Agnès Langevine.

La moyenne d’âge de la liste de Mathias Blanc est de 60 ans, le benjamin a 19 ans et le doyen 82 ans.

Liste de Mathias Blanc – Cliquez sur (+) pour voir les 57 noms ➡️ + Mathias Blanc, 42 ans, avocat, ancien conseiller départemental socialiste. Françoise Fiter, 69 ans, vice-présidente PCF du Département. Olivier Romero, 51 ans, chef de projet R&D, syndicaliste, co-référent Place publique 66, conseiller régional. Mélina Dufraigne, militante écologiste, responsable départementale de L’Après. Eric Vernis, 61 ans, responsable formation, référent Génération Écologie 66. Marion Hullo, 49 ans, psychologue, militante associative, ex-coordinatrice du Fil à métisser. Jean-Bernard Mathon, 73 ans, conservateur-restaurateur de biens culturels retraité, militant de la sauvegarde du patrimoine catalan, membre de l’Alternative Endavant. Isabelle Yvos, 59 ans, journaliste reporter d’images, représentante du Parti animaliste. Lucas Bernabe, 40 ans, infirmier, délégué au parlement de Debout !. Dominique Rumeau, 68 ans, retraitée, militante associative et PCF. Xavier Florimond, 56 ans, professeur, militant socialiste. Françoise Coste, 70 ans, médecin libérale, militante Place publique. Daniel Dubuc, 52 ans, chargé d’inspection des collectivités territoriales, vice-président de la Fédération française de boxe. Aline Piteux, 52 ans, conseillère d’insertion. Christophe Moya, 46 ans, enseignant, militant PCF. Françoise Chatard, 66 ans, retraitée de la fonction publique d’État, militante syndicale, ancienne conseillère départementale. Soufiane El Handa, 32 ans, courtier en assurances, militant socialiste. Christine Rumain, 67 ans, retraitée de la fonction publique d’État, bénévole d’association caritative, militante socialiste. Axélian Sedilot, 20 ans, étudiant, syndicaliste étudiant, militant socialiste. Brigitte Vumbi, 63 ans, auto-entrepreneuse, militante associative. François Lemartinel, 43 ans, conférencier, médiateur culturel. Mélanie Conesa, 44 ans, professeur des écoles, militante syndicale. Gabriel Galera, 19 ans, étudiant, président d’un syndicat étudiant, militant socialiste. Claire Sottil, 35 ans, ingénieure agro-alimentaire, responsable d’association environnementale, militante Place publique. Gilles Costaseque-Dabat, 64 ans, ancien préparateur en pharmacie. Fatima Fornies, 67 ans, cadre contractuelle territoriale, militante Place publique. Dominique Jovet, 63 ans, artisan luthier, sculpteur. Laurence Francois, 63 ans, professeur des écoles, conseillère régionale, co-référente Place publique 66. Thierry Gaillard, 55 ans, ingénieur environnement chef de projet, militant Place publique. Julie Peyron, 45 ans, directrice de Scop. Stéphane Tiffou, 62 ans, artisan garagiste, membre de Debout !. Ghislaine Zaparty, 65 ans, professeur des écoles retraitée, militante syndicale et de L’Après. Stanislav Jgoulev, 36 ans, en recherche d’emploi dans le commerce, militant PCF. Agnès Glory, 33 ans, psychologue, militante féministe. Michel Deschodt, 68 ans, professeur des écoles retraité. Sandra Fajeau, 54 ans, assistante maternelle, militante PCF. Juan-Jose Rodriguez Galan, 66 ans, enseignant retraité. Florence Dare, 57 ans, responsable qualité sécurité environnement, militante socialiste. Xavier Poly, 61 ans, chargé d’affaires dans la métallurgie, militant socialiste. Louise Didier, 65 ans, travailleuse sociale retraitée, militante PCF. Isidore Lusamvuku, 59 ans, médecin gérontologue hospitalier. Lydie Bunouf, 61 ans, enseignante retraitée, membre de l’Alternative Endavant. Paul Taverner, 73 ans, ancien cadre supérieur de la fonction publique d’État. Delphine Irissarri, 52 ans, cadre de la fonction publique d’État, militante environnementale. Henri Picas, 68 ans, agriculteur, ancien fonctionnaire, militant PCF. Catherine Horemans, 63 ans, photojournaliste, militante socialiste. Gilles Carrere, 68 ans, ancien cadre au service de développement des entreprises à la CCI des P.-O. Marie El Jai, 75 ans, maîtresse de conférence émérite à l’UPVD, militante socialiste. Patrick Venturini, 70 ans, ancien psychiatre des hôpitaux. Martine Croix-Mery, 75 ans, retraitée de la fonction publique territoriale, militante PCF. Gérard Coll, 82 ans, ancien ingénieur de la fonction publique, militant socialiste. Céline Florimond, cadre de la fonction publique territoriale. Fabrice Grillon, 74 ans, ancien cadre de la fonction publique territoriale, militant PCF. Catherine Oustriere, 64 ans, infirmière en santé publique retraitée, militante associative, ex-présidente du Fil à métisser. Michel Marc, 70 ans, enseignant à la retraite, militant PCF. Nicole Gaspon, 78 ans, retraitée de l’Éducation nationale, ancienne conseillère municipale et générale PCF. Michel Garcia, 58 ans, fonctionnaire territorial responsable de l’emploi, chargé de communication, militant socialiste.

L’insoumis Mickaël Idrac est à la tête de la liste « Changez d’air ! »

Si le premier de la liste est un insoumis, le 3e, Nicolas Berjoan, est responsable régional des Écologistes. Dans les 15 premiers noms de cette liste plusieurs personnalités, Francis Daspe (LFI), Charlelie Causse (Écologistes) ou Monique Hernandez (LFI) ont déjà livré d’autres batailles (cantonales, municipales, législatives…), toujours à gauche. Au-delà de ce premier tiers de la liste, des novices en politique, parfois très jeunes.

À noter, en 17e position, la présence d’Alain Gimenez, plus connu sous le pseudonyme de « Nounours ». Ce membre de la communauté gitane de Saint-Jacques s’est notamment fait connaître en 2020. Particulièrement actif au côté du candidat macroniste (Romain Grau), il avait finalement soutenu Louis Aliot après le retrait de son poulain.

La moyenne d’âge de la liste est de 45 ans, le benjamin a 18 ans, et le doyen 83 ans.

Liste de Mickaël Idrac – Cliquez sur (+) pour voir les 57 noms ➡️ + Mickaël Idrac, 38 ans, maître de conférences en sociologie. Responsable du livret migrations de La France insoumise. Rigaud. Naïma Mokhtari, 45 ans, en recherche d’emploi dans l’aide aux personnes âgées. Bas-Vernet. Nicolas Berjoan, 48 ans, enseignant-chercheur, responsable régional Les Écologistes. Palais des rois de Majorque. Coline Jausserand, 41 ans, professeur des écoles spécialisé, en réseau d’éducation prioritaire. Saint-Martin. Charlélie Caussé, 32 ans, conseiller en insertion professionnelle dans le médico-social, responsable départemental Les Écologistes. Haut-Vernet. Monique Hernandez, 64 ans, professeur des écoles retraitée, syndicaliste enseignante, militante associative féministe, animatrice départementale La France insoumise. Porte d’Espagne. Habib Bekheira, 49 ans, éducateur spécialisé, engagé dans le milieu sportif et culturel, délégué parent d’élève à Jean Moulin. La Real. Nina Coulon, 34 ans, chargée de mission économie de flux. Moulin à Vent. Francis Daspe, 55 ans, enseignant secondaire, animateur départemental La France insoumise. La Lunette. Kamélia Kadri, 30 ans, professeur des écoles. Saint-Assiscle. Guy Rymarczyk, 45 ans, technicien cheminot, syndicaliste. Les Platanes. Dana Fleurat, 26 ans, auto-entrepreneuse, bénévole dans des associations animalières. Saint-Jean. Hugo Bidault, 20 ans, sans profession, président d’une association de protection animale, ancien candidat pour le Parti animaliste aux dernières élections européennes. Palais des rois de Majorque. Soraya Chaouki, 48 ans, enseignante secondaire. Haut-Vernet. Florent Idrac, 31 ans, professeur des écoles spécialisé en charge des élèves en situation de handicap, animateur départemental La France insoumise. Rigaud. Laurie Manya, 29 ans, vigneronne en agriculture bio. Les Platanes. Alain Gimenez, 61 ans, sans profession. Saint-Jacques. Kheira Boutouba, 55 ans, auxiliaire de vie sociale. Saint-Assiscle. Christian Bousquet, 83 ans, journaliste retraité, Génération.s. Les Platanes. Yasmine Begdouri, 26 ans, enseignante, militante antiraciste. Saint-Gaudérique. Alex Fleurat, 25 ans, agent SNCF, bénévole dans des associations animalières. Saint-Jean. Sarah Schwimmer, 20 ans, étudiante en sociologie. Moulin à Vent. Mehdy Belabbas, 47 ans, cadre de la fonction publique, militant écologiste, président du collectif Pour la mémoire contre l’oubli. Kennedy. Sandra Brickx, 44 ans, professionnelle des services à la personne, ancienne Gilet jaune, déléguée parent d’élève au collège La Garigole. Saint-Assiscle. Claude Bascompte, 79 ans, retraité directeur technique télécom outre-mer Orange, militant associatif écologiste. Les Platanes. Luna Petit, 23 ans, étudiante en sociologie, impliquée dans une association pour l’éducation pour tous. Moulin à Vent. Jawel Graradji, 36 ans, artisan, ancien Gilet jaune. Moulin à Vent. Nadine Stoeckel, 63 ans, retraitée Air France, syndicaliste. La Gare. Jean-Pierre Dalfau, 65 ans, retraité dans l’humanitaire. Les Platanes. Léa Bordier, 32 ans, adjointe du patrimoine, technicienne de fouilles archéologiques. Bas-Vernet. Nathan Castel, 24 ans, étudiant en master métiers de l’éducation, vice-président d’une association culturelle. Moulin à Vent. Laura Costa, 35 ans, salariée dans une radio associative. Saint-Martin. Nazih Fares, 39 ans, producteur de jeux vidéo, vice-président d’une association internationale de jeux vidéo. Centre. Karima Souillah, 56 ans, commerçante. Moulin à Vent. Yannis Labourdette, 21 ans, étudiant. Saint-Assiscle. Nackhla Benfodil, 47 ans, accompagnatrice d’élèves en situation de handicap (AESH). Bas-Vernet. José Gonsalves, 70 ans, employé de commerce. La Lunette. Ondine Lesbroussard, 39 ans, agent administratif CPAM, élue au CSE. Moulin à Vent. Pierre-Alexandre Ravet, 34 ans, étudiant en informatique, militant associatif bénévole dans une épicerie solidaire. Palais des rois de Majorque. Peggy Zapater, 48 ans, éducatrice spécialisée. Haut-Vernet. Cécric Cazorla, 30 ans, intermittent du spectacle, musicien. Saint-Gaudérique. Ruth Usle Ceballos, 48 ans, factrice, syndicaliste. Moulin à Vent. Enzo Ferri, 18 ans, étudiant en droit, membre du bureau d’une association étudiante. Saint-Assiscle. Mélanie Sala, 44 ans, enseignante en arts plastiques. Arago. David Perry, 41 ans, conseiller en gestion de patrimoine. Centre Mairie. Loubna Ennaji, 39 ans, responsable d’équipe. Catalunya. Siegfried Sarda, 53 ans, enseignant en lycée professionnel. Moyen-Vernet. Florence Saquer, 68 ans, retraitée de l’Éducation nationale, syndicaliste, impliquée dans la protection animale avec l’Aspas. Saint-Jean. Abderrahman Al Youssfi, 62 ans, ouvrier en bâtiment. Les Baléares. Marguerite Borras, 50 ans, formatrice de français langue étrangère. La Gare. Jacques Vidal, 60 ans, enseignant dans le secondaire. Saint-Martin. Rosalba Pages i Montaner, 57 ans, professeur de catalan. La Lunette. Mehdi Rabi-Bourgade, 46 ans, artiste plasticien. Arago. Louise Tan Ham, 76 ans, retraitée. Château Roussillon. Vincent Bonnard, 49 ans, infirmier diplômé d’État, impliqué dans l’Unafam. Moyen-Vernet. Amina Henda, 50 ans, infirmière. Place de la République. Jean-Pierre Guerit, 76 ans, artisan. Haut-Vernet.

L’ancienne candidate aux municipales de 2020 rempile et se lance à la tête de la liste « Plus forts pour Perpignan ». Si durant la campagne, elle s’est affichée en tandem avec Annabelle Brunet, c’est bien Agnès Langevine, vice-présidente de la Région et cadre nationale Place publique qui mène la liste. En 2e position, Frédéric Monteil est membre de cabinet d’Hermeline Malherbe, présidente socialiste du Conseil départemental, et cadre du Parti socialiste. En 3e position, l’avocate Annabelle Brunet a été élue au conseil départemental avec le soutien du sénateur Les Républicains Jean Sol.

Dans les 15 premiers noms de cette liste, la majorité des personnes ont déjà été candidates à d’autres scrutins (municipales, cantonales ou législatives). C’est le cas notamment de Yves Guizard et Chantal Gombert, anciens élus de Jean-Marc Pujol, prédécesseur de Louis Aliot. Marc Panis et Lydia Rabehi Talaouit, anciens candidats aux municipales de 2020, ou encore en 17e position Laurence Gayte ancienne députée élue en 2017 sous l’étiquette En Marche.

La moyenne d’âge de la liste menée par Agnès Langevine est de 52 ans, le benjamin a 24 ans et la doyenne 78 ans.

Liste Agnès Langevine – Cliquez sur (+) pour voir les 57 noms ➡️ + Agnès Langevine, 57 ans, psychologue clinicienne, vice-présidente du conseil régional, La Lunette. Frédéric Monteil, 40 ans, directeur de cabinet du Département, Las Cobas. Annabelle Brunet, 49 ans, avocate, conseillère départementale, conseillère municipale, Vernet. Yves Guizard, 51 ans, chef d’entreprise, Saint-Jean. Lydia Rabehi Talaouit, 50 ans, responsable formation et communication, Catalunya / Porte d’Espagne. Mathieu Pons-Serradeil, 44 ans, avocat, chargé d’enseignement à l’université, Vernet. Sylvie Gipulo, 52 ans, directrice d’établissements médico-sociaux, Centre-ville. Raymond Carpinelli, 53 ans, enseignant, Gare. Chantal Gombert, 64 ans, commerçante, conseillère municipale sortante, Gare. Pierre Lissot, 49 ans, directeur de l’Udsis, La Réal. Karima Chaouch, 43 ans, présidente d’association, Haut-Vernet. Luka Roé, 25 ans, encadrant technique insertion, entrepreneur dans l’ESS, Saint-Assiscle. Valérie Mazollier, 60 ans, infirmière, Moulin-à-Vent. Marc Panis, 57 ans, restaurateur, formateur, Torcatis. Chantal Marchon, 71 ans, réalisatrice, productrice, Saint-Jean. Frédéric Cermeno, 47 ans, sapeur-pompier professionnel, Torcatis / Clodion. Laurence Gayte, 60 ans, cheffe d’entreprise, Saint-Assiscle. Jordi Danoy, 47 ans, restaurateur, Centre-ville. Fany Saboul, 43 ans, directrice d’un centre de formation et d’accompagnement social, Saint-Jean. Olivier Esteve, 58 ans, maître d’œuvre, La Lunette. Mel.lina Pol, 37 ans, professeure des écoles, Vernet-Est. Raph Dumas, 52 ans, entrepreneur du spectacle, artiste, Vernet / Torcatis. Françoise Lucas, 67 ans, directrice d’école, Bas Vernet. Rémy Landri, 45 ans, enseignant, Moyen-Vernet. Martine Leccia, 71 ans, retraitée, Torcatis. Carlos Grèzes, 54 ans, collaborateur d’élu, Vernet. Rabia Afailal, 67 ans, retraitée de la fonction publique, Las Cobas. Gilles Figueres, 54 ans, responsable pédagogique, Les Remparts. Lilia Roquette, 42 ans, gérante d’agence immobilière, centre de formation, Saint-Gaudérique. Romain Margueritte, 43 ans, restaurateur, La Lunette. Ahllame Aissaoui, 47 ans, gestionnaire-conseil, Saint-Assiscle. Omerhan Arisoy, 28 ans, chef d’entreprise, Vernet. Isabelle Francolon-Saldouc, 66 ans, orthophoniste, Saint-Gaudérique. Hassan Madih, 42 ans, fonctionnaire, Saint-Gaudérique. Emmanuelle Chazel, 55 ans, huissière de justice, Mas Vermeil. Frédéric Bey, 41 ans, agriculteur, Saint-Jean. Angélique Féty, 43 ans, demandeuse d’emploi, Moulin-à-Vent. Jacques Bégué, 53 ans, postier, Porte d’Espagne. Sarah Abdelhamid, 41 ans, professeure d’éducation musicale, Saint-Assiscle. Kouider Soltani, 24 ans, agent immobilier, Champ-de-Mars. Alexia Jestin, 33 ans, esthéticienne, Torcatis. Benjamin Charpy, 48 ans, infirmier en pratique avancée, Mailloles. Aurélia Mari, 41 ans, cheffe de cuisine, Saint-Gaudérique. Mohamed Benyahia Djelloul, 36 ans, fonctionnaire, Saint-Gaudérique. Marie-Christine Simonetti, 53 ans, employée de commerce, Parc-du-Cup. Sinan Candan, 47 ans, artisan BTP, Moyen-Vernet. Jeanick Dumazaud, 78 ans, retraitée de la Ville de Perpignan, Mas Vermeil. Kevin Courtois, 33 ans, coordinateur socioculturel, Saint-Matthieu. Lise Raivard, 46 ans, enseignante, Haut-Vernet. Julien Alsina, 41 ans, chargé de communication, Centre-ville. Laurence Monserrat, 61 ans, fonctionnaire, quartier des Fleurs. Patrick Sauvage, 73 ans, retraité, Les Platanes. Eveline Vidal, 61 ans, fonctionnaire, Las Cobas. Serge Martinez, 68 ans, cadre retraité de la Ville de Perpignan, Saint-Assiscle. Geneviève Massot-Pallure, 76 ans, médecin, Les Platanes. Jean Lhéritier, 74 ans, professeur d’économie retraité, quartier des Fleurs. Queti Otero, 75 ans, principale de collège retraitée, Saint-Martin.

Bruno Nougayrède, candidat de la droite et du centre porte la liste « Soyons fiers de Perpignan »

L’élu qui a ferraillé contre Louis Aliot depuis 2020 a réuni autour de lui un large panel de Perpignanais et de Perpignanaises. Dans les 15 premiers colistiers, figurent des personnalités des partis qui le soutiennent. Et notamment la sénatrice Lauriane Josende (Les Républicains) qui, par sa 2e position, montre un investissement fort au candidat. Philippe Englebert représente Renaissance, Nicolas Mohr Horizons. Le Modem, l’UDI, Oui au Pays Catalan et le Parti Radical sont également présents. Au-delà de ces personnalités marquées politiquement, une large majorité des colistiers de Bruno Nougayrède sont novices en politique. Pour le candidat, il s’agit d’une volonté de renouveler les profils et de miser sur les compétences techniques et d’expérience.

La moyenne d’âge de la liste de Bruno Nougayrède atteint 53 ans, le plus jeune a 22 ans et la doyenne 74 ans.

Liste Bruno Nougayrède – Cliquez sur (+) pour voir les 57 noms ➡️ + Bruno Nougayrède, 47 ans, chef d’entreprise, conseiller municipal et communautaire de Perpignan, La Réal. Lauriane Josende, 48 ans, sénatrice des Pyrénées-Orientales, secrétaire départementale des Républicains, Saint-Assiscle. François Parrat, 61 ans, avocat au barreau de Perpignan, Horizons, engagé dans un club de handball, Cours Palmarole. Christine Gavalda-Moulenat, 49 ans, maître de conférences en droit privé, conseillère municipale et communautaire de Perpignan, présidente de la fédération LR 66, Catalunya. Philippe Englebert, 34 ans, banquier d’affaires, secrétaire national de Renaissance pour l’attractivité et le commerce extérieur, membre du conseil d’administration de l’école 42, Mas Llaro. Véronique Danoy, 55 ans, ingénieure territoriale, ancienne élue syndicale, Clos Banet. Loïc Moszkowiez, 32 ans, cadre financier, engagé au Lions Club de Perpignan Roussillon, Vertefeuille. Sylvie Baudet, 54 ans, expert-comptable, engagée dans une association sportive, Mas Vermeil. Michel Roca, 69 ans, chef d’entreprise, retraité du monde agricole, Oui au Pays Catalan, Moyen Vernet. Samia Selmani, 49 ans, professeur de lettres modernes, formatrice académique pôle valeurs de la République et laïcité, présidente-fondatrice de Méditerranée Plurielle, Las Cobas. Marc Deloncle, 71 ans, cadre commercial, retraité, délégué départemental de l’UDI, Mas Bedos. Malorie Rabhi, 34 ans, chargée de communication, référente contre le harcèlement scolaire de Faire face, Saint-Martin. Thierry Cicorella, 63 ans, entrepreneur, ancien président de club de judo, Modem, Mas Vermeil. Laurence Jamin, 58 ans, formatrice et thérapeute familiale, association des commerçants de Saint-Jacques, archiconfrérie de la Sanch, ancienne présidente du CIDFF, Saint-Jacques. Nicolas Mohr, 36 ans, kinésithérapeute à l’Usap, responsable des jeunes Horizons 66, Mas Roca. Magali Delval, 48 ans, infirmière libérale, membre du conseil d’administration de Samus Events, présidente de l’association de la Samu’s Cup de Perpignan et maraudeuse du lundi, Bas Vernet. Jean-Marc Moulin, 56 ans, professeur de droit privé, engagé dans l’association Terre de liens, sociétaire de Cat’Enr, Saint-Jean. Florence Lambert, 65 ans, assistante juridique à l’Union départementale des associations familiales, retraitée, Dauder de Selva. Bruno Flamand, 66 ans, retraité de l’armée et de la fonction publique, Mas Vermeil. Michèle Larno Perrin, 63 ans, employée de commerce, ancienne présidente de FACE, Clos Banet. Guillaume Bellaton, 54 ans, géographe-urbaniste, secrétaire départemental du Parti radical, Rois de Majorque. Isabelle Frigola, 68 ans, retraitée du secteur médical, représentante des locataires de l’ESH Perpignan Méditerranée, Bas Vernet. Mathieu Py, 37 ans, commerçant, président de 100 % Perpignan, Saint-Jean. Danielle Gelis-Wiedemann, 68 ans, retraitée, présidente d’association, Porte d’Espagne. Jean-Philippe Bonaure, 65 ans, cadre de la Direction générale des finances publiques, retraité, association humaniste, La Lunette. Mounira Chichti, 51 ans, commerçante, entrepreneuse, présidente des associations Mosaïque, Bouge ta ville et 100 % citoyens, Bas Vernet. Evan Delot, 25 ans, collaborateur parlementaire, responsable des Jeunes LR 66, fondateur de l’association des juristes du master de droit des affaires et d’Agir ensemble, Saint-Jean. Pauline Misconi, 59 ans, cadre commerciale, amicale polonaise en Pays catalan, Saint-Jean. Jean-Paul Servet, 67 ans, retraité de la fonction publique, commissaire enquêteur, Rois de Majorque. Hélène Reboulleau, 55 ans, aide-soignante, Moulin à Vent. Jean-Marie Bonnec, 48 ans, médecin, société française de médecine d’urgence, Technosud. Kathya Ihamouine, 49 ans, professionnelle du secteur juridique, Porte d’Espagne. Yvon Guitard, 70 ans, retraité, président d’association de quartier, représentant des locataires de l’ESH Perpignan Méditerranée, Bas Vernet. Florence Bernard, 66 ans, retraitée du secteur viticole, engagée dans une association d’entraide, Saint-Mathieu. Alain Jimenez, 40 ans, comptable, entraîneur de rugby, Panchot. Marguerite Morillas, 67 ans, ancienne commerçante boutique Carlane, engagement associatif auprès des commerçants et de l’animation du cœur de ville, Saint-Jean. Jérôme Cambon, 55 ans, contrôleur de gestion et data analyste dans une multinationale, footballeur amateur, Pascot. Edith Brunhes, 53 ans, intérimaire, engagée dans le monde associatif, Saint-Mathieu. Antoine Adam, 72 ans, docteur en mathématiques, retraité, engagé dans des clubs sportifs, Les Platanes. Monique Ferré, 69 ans, retraitée du secteur hospitalier, Jean Bourrat. Christophe Pertrizot, 34 ans, entrepreneur, Le Clos des Arcades. Hélène Perpere, 72 ans, professeure de sciences économiques et sociales, formatrice au Greta, retraitée, ancienne gérante de l’Ubu, Roi de Majorque. Loris Zoppas, 26 ans, greffier des services judiciaires, engagé au Lions Club Perpignan Roussillon et à l’Automobile Club du Roussillon, Foch. Gihane Dhumetz, 23 ans, étudiante en droit, juriste d’affaires, engagée dans une association étudiante, l’école Marianne et l’Unicef, Pont Rouge. Pierre Molina, 62 ans, policier, retraité, Lopofa. Zeliha Col, 55 ans, restauratrice pendant 30 ans au centre-ville, Caf. Thierry Martin, 65 ans, directeur d’agence de communication, retraité, Révolution Française. Sophie Baron-Laforet, 70 ans, psychiatre, ancienne présidente du CIDFF, ancienne présidente de l’Association française de criminologie, Augustins. Philippe Garcia, 36 ans, préparateur de commandes, Saint Assicle. Célanne Léonard, 70 ans, aide-soignante, retraitée, Moulin à Vent. Marceau Rousseau, 22 ans, étudiant en sciences politiques, Gare. Justine Vergès-Barre, 28 ans, e-marketeuse, Roi de Majorque. Lucien Delonca, 72 ans, commercial indépendant, retraité, Clos Banet. Jacqueline Brossard, 72 ans, infographiste, retraitée, engagée dans une association de protection et d’éducation animale, Saint Assicle. Bruno Koenig, 41 ans, chef d’entreprise, agent immobilier, membre du conseil d’administration d’A2PEPS, créateur des afterworks Perpignan, Guynemer. Marie-Rose Banus, 74 ans, professeure de catalan, Clemenceau. Yann Valeze, 27 ans, éducateur spécialisé, La Réal.