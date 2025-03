Près de Perpignan, cette association initie des jeunes aux métiers manuels

Article mis à jour le 4 mars 2025 à 11:48

Ce samedi 8 mars 2025, l’association l’Outil en Main organise un atelier portes ouvertes à Millas. Le but de l’opération : présenter aux enfants et à leurs parents des métiers, qui feront l’objet d’une initiation pour les jeunes.

« L’Outil en Main, c’est 270 associations en France et 350 bénévoles en Occitanie », nous présente Daniel Canut, délégué territorial de l’association. « Notre objectif est de faire connaître aux jeunes âgés de 8 ans à 15 ans des métiers manuels et notre patrimoine. » Parmi les intervenants présents ce samedi à l’atelier de Millas, un plombier, un tourneur sur bois, un électricien, un forgeron, un serrurier, une couturière et un peintre transmettront leur savoir-faire aux enfants et aux adolescents. Les métiers représentés sont choisis en fonction des bénévoles qui peuvent être présents ce jour-là.

Une association qui œuvre à la valorisation de tous les métiers manuels

Durant cette journée, les jeunes pourront ainsi découvrir des outillages, rencontrer les bénévoles, les métiers proposés, et même repartir avec un petit objet fabriqué de leurs mains. Le but de cette journée portes ouvertes est aussi de recruter des « gens de métiers ». « La plupart d’entrenous sont retraités, nous donnons de notre temps pour faire découvrir un métier aux jeunes », sourit Daniel Canut, ancien enseignant en lycée professionnel.

À noter que l’association recherche des bénévoles, retraités ou non, pour transmettre leur savoir-faire. « En prenant de l’ampleur, les ateliers pourront contribuer à plus grande échelle à la préservation, au rayonnement et à l’attractivité des métiers manuels. »

Tout au long de l’année, les jeunes découvrent, à travers des activités ludiques, plusieurs professions. L’Outil en Main organise habituellement des sessions « découverte » qui se déroulent le mercredi, sur le temps extrascolaire. « Ils fabriquent des œuvres qu’ils seront fiers de rapporter à la maison », nous explique Daniel Canut.

À la fin de l’année, les participants reçoivent même un certificat d’initiation. « Révélatrice de talents, l’expérience suscite chaque année de nombreuses vocations. Les jeunes qui participent à ces ateliers découvrent « l’intelligence de la main » dans un lieu de partage entre les générations », mentionne le site de l’association. Chaque bénévole initie un ou deux jeunes en deux heures de temps.

Des ateliers de partage et de transmission

Depuis 30 ans, c’est l’engagement des bénévoles qui fait vivre ce concept. S’ils offrent de leur temps pour transmettre leur passion, c’est aussi l’occasion pour eux de se retrouver entre pairs, et de partager leurs connaissances. « Chaque atelier de l’Outil en Main est unique, construit et porté par les bénévoles de son territoire », souligne l’association.

D’après l’organisme, les jeunes qui envisagent un métier manuel comme future profession restent encore trop peu nombreux. Alors que certains métiers manuels sont confrontés à des tensions de recrutement, le lien social entre les générations est distendu, mettant en péril la transmission des savoir-faire. L’association pointe également du doigt l’isolement social des séniors, de plus en plus prégnant.

Afin que les nouvelles générations assurent la relève, l’Outil en Main s’est donné pour mission d’ouvrir de nouveaux horizons aux enfants, aux adolescents et aux jeunes adultes, filles et garçons, au-delà de leurs résultats scolaires, de leur milieu social ou du territoire sur lequel ils grandissent.

La journée portes ouvertes se tiendra de 10h à 17h, à l’atelier de Millas, Chemin du Vieux-Moulin.