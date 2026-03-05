Bilan de Louis Aliot à Perpignan, 30% des promesses tenues : « Six ans c’est (vraiment) trop court »

Invité, comme l’ensemble des candidats, à participer à nos grands entretiens, le maire sortant Louis Aliot a choisi de ne pas répondre. À défaut d’échange direct, il nous a donc paru nécessaire d’examiner les engagements qu’il avait pris devant les Perpignanais et les Perpignanaises en 2020.

À l’époque, le programme de Louis Aliot tenait en huit pages en quadrichromie sous le titre « Perpignan, l’avenir en GRAND ». Le candidat posait au sommet du Palais des rois de Majorque et promettait de réveiller Perpignan, présentée comme « la belle endormie ». Six ans plus tard, le rêve s’est-il concrétisé ? Aujourd’hui, Louis Aliot sollicite un nouveau mandat, estimant que « six ans, c’est trop court ».

Plus de 140 promesses étaient réparties en sept grands thèmes : économie, sécurité, environnement, urbanisme, gouvernance, jeunesse, culture et sport. Au total, seulement 30% des promesses se sont concrétisées, 37% n’ont pas été mises en œuvre et 33% sont difficilement mesurables ou objectivables.

Pour une plus grande lisibilité, nous avons imaginé un « promessomètre » pour mesurer les grandes thématiques où les promesses ont été le plus tenues. Comme tout exercice de bilan politique, la qualification d’une promesse comme tenue, non tenue ou partiellement réalisée comporte une part d’interprétation. Nous avons néanmoins tenté de nous appuyer sur des éléments vérifiables pour proposer l’évaluation la plus rigoureuse possible : Voir la méthodologie en bas de l’article. Opposants comme partisans y trouveront sans nul doute à redire.

🟩🟩🟩🟨🟨🟨🟥🟥🟥🟥

√ 30% | ≈ 33% | ⊗ 37%

En 2020, Louis Aliot annonçait « la renaissance économique ». Bilan des 19 promesses en matière d’économie et d’innovation : 9 ⊗ 2 √ et 8 ≈

Quatre ans après son élection à la mairie de Perpignan, Louis Aliot avait structuré son ambition économique autour de quatre axes : « De l’attractivité économique ! », « Perpignan : Territoire de progressivité technologique et économique », « Un commerce de ville dynamique » et « Notre tourisme valorisé ».

Sur les 19 engagements formulés en 2020, le bilan apparaît contrasté. Plusieurs annonces structurantes en matière d’emploi, d’attractivité et de développement économique n’ont pas abouti. Les ambitions liées à l’innovation, au numérique ou à l’accompagnement des entreprises se traduisent surtout par des avancées partielles ou difficilement mesurables. Le commerce de centre-ville, érigé en priorité, n’a pas connu la transformation structurelle annoncée, malgré quelques initiatives ciblées. Du côté du tourisme, les actions engagées restent incomplètes ou dépendantes de décisions extérieures.

Au total, neuf engagements ne sont pas tenus, huit apparaissent partiellement réalisés et deux seulement peuvent être considérés comme aboutis. Un bilan en demi-teinte au regard des ambitions affichées en 2020.

🟩🟨🟨🟨🟨🟥🟥🟥🟥🟥

√ 10% | ≈ 42% | ⊗ 47%

⊗ 9 promesses non tenues cliquez ici ➡️ + ⊗ Expérimentation du dispositif « Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée (T2CLD) ».

En 2020, Louis Aliot voulait « rétablir la paix » et bien vivre à Perpignan ». Résultat, six ans plus tard, sur les 21 promesses : 5 ⊗ 10 √ et 6 ≈

Sur le volet sécurité, les engagements de 2020 s’articulaient autour de la technologie, du lien avec la population, de la présence policière continue et du partenariat institutionnel. Plusieurs promesses à dimension sociale ou d’accompagnement des victimes n’ont pas vu le jour, notamment celles visant à renforcer l’aide directe aux habitants ou à structurer une réponse spécifique aux discriminations et à la grande précarité.

À l’inverse, la municipalité a concentré ses efforts sur le renforcement opérationnel : déploiement d’outils numériques d’alerte, extension de la vidéoprotection avec technologies d’analyse, augmentation des effectifs, création d’une brigade de nuit et relance d’instances locales de prévention. Certaines annonces restent toutefois incomplètes ou difficilement évaluables, notamment en matière de politique et de prévention.

Au total, cinq engagements apparaissent non tenus, dix peuvent être considérés comme réalisés et six demeurent partiellement aboutis ou difficiles à objectiver. Un bilan marqué par une priorité donnée aux moyens de contrôle et d’intervention, davantage qu’aux dispositifs d’accompagnement social et qui n’a eu que peu d’effet sur les chiffres de la délinquance et la criminalité.

🟩🟩🟩🟩🟩🟨🟨🟨🟥🟥

√ 48% | ≈ 29% | ⊗ 24%

⊗ 5 promesses non tenues cliquez ici ➡️ + ⊗ Mettre en place le système H-Call qui consiste à doter ceux qui en ont besoin d’un interrupteur d’appel d’urgence.

En 2020, Louis Aliot promettait une ville « propre, verte et accessible ». Six ans plus tard, sur les 27 promesses, le bilan est maigre : 12 ⊗ 6 √ et 9 ≈

Sur l’environnement et les mobilités, les engagements de 2020 mêlaient propreté urbaine, transition écologique, végétalisation et modernisation des transports. Six des promesses structurantes n’ont pas été concrétisées, notamment celles liées à la transformation écologique en profondeur. Plusieurs projets symboliques autour de l’agroécologie ou de la biodiversité n’ont pas vu le jour. La municipalité a toutefois avancé sur l’installation de sanitaires publics ou le développement de bornes de recharge électrique.

Un nombre important d’engagements restent partiellement réalisés ou difficilement vérifiables comme la lutte contre les dépôts sauvages ou la propreté canine. Au total, douze engagements apparaissent non tenus, six réalisés et neuf partiellement aboutis ou impossibles à objectiver.

🟩🟩🟨🟨🟨🟥🟥🟥🟥🟥

√ 22% | ≈ 33% | ⊗ 44%

⊗ 12 promesses non tenues cliquez ici ➡️ + ⊗ Mettre en place les micro-collectes.

Il y a six ans, Louis Aliot voulait « repenser » l’urbanisme et « développer Perpignan ». En 2026, le bilan affiche 7 ⊗ 6 √ 10 ≈

Sur l’habitat et le cadre de vie, les engagements de 2020 portaient principalement sur le stationnement, l’offre de logements accessibles, la gestion du parc social et privé ainsi que le traitement des déchets. Plusieurs promesses structurantes n’ont pas été concrétisées, création de logements à loyers très modérés pour étudiants ou personnes âgées… Les dispositifs de médiation et d’assistance à la gestion du parc privé restent également absents. Malgré quelques réalisations (extension de places ou tarif résident pour les commerçants…), de nombreux engagements demeurent partiellement réalisés ou difficiles à objectiver ou aux effets encore peu mesurables.

Au total, sept engagements apparaissent non tenus, six réalisés et dix partiellement aboutis ou difficiles à évaluer.

🟩🟩🟩🟨🟨🟨🟨🟥🟥🟥

√ 26% | ≈ 44% | ⊗ 30%

⊗ 7 promesses non tenues cliquez ici ➡️ + ⊗ Lancer une politique de stationnement offensive qui passera par la construction de places de parking, par l’amélioration des parkings relais et le déploiement de parkings de proximité dans les endroits sensibles.

Le candidat à sa réélection promettait « plus de démocratie » et « plus de lien social » pour une ville au « cœur battant ». Le bilan fait état de 9 ⊗ 12 √ et 9 ≈

Sur la gouvernance et le lien social, les engagements de 2020 portaient à la fois sur le renforcement de la démocratie participative, l’accompagnement des publics fragiles, le soutien à la jeunesse et l’appui aux familles. Plusieurs promesses structurantes n’ont pas été concrétisées : référendum d’initiative communale, ou encore dispositifs spécifiques de prévention du harcèlement et des addictions chez les jeunes.

La municipalité a néanmoins mis en œuvre une mutuelle communale ou renforcé l’offre de soins. Mais de nombreux engagements apparaissent partiellement réalisés ou difficilement évaluables. Au total, neuf engagements ne sont pas tenus, douze sont réalisés et neuf demeurent partiellement aboutis ou insuffisamment objectivables.

🟩🟩🟩🟩🟨🟨🟨🟥🟥🟥

√ 40% | ≈ 30% | ⊗ 30%

⊗ 9 promesses non tenues cliquez ici ➡️ + ⊗ Instaurer le référendum d’initiative communale pour tous les grands projets.

√ Assurer le développement du centre de soins en doublant le nombre de médecins salariés ce qui permettra une amplitude horaire plus grande au service de la population.

En matière de sport et de culture, Louis Aliot voulait que « Perpignan bouge », six ans plus tard, la ville a fait quelques pas… Le bilan des promesses de 2020 fait apparaître 7 ⊗ 7 √ 7 ≈

Le programme de « Perpignan en grand » de 2020 ambitionnait de repositionner Perpignan comme vitrine méditerranéenne et capitale sportive du territoire. Et plusieurs annonces emblématiques n’ont pas vu le jour (grand festival d’été, ou retour de l’école des beaux-arts ou parc culturel thématique).

Sur le plan sportif, les moyens ont été renforcés pour les infrastructures et les clubs. Mais plusieurs engagements demeurent partiellement réalisés ou difficiles à qualifier : festival dédié à la jeunesse d’ampleur limitée, salon gastronomique ponctuel.

Au total, sept engagements apparaissent non tenus, sept réalisés et sept partiellement aboutis ou insuffisamment objectivables. Un bilan marqué par le soutien aux structures existantes et aux équipements sportifs, mais sans les projets culturels structurants annoncés en 2020.

🟩🟩🟩🟨🟨🟨🟥🟥🟥🟥

√ 32% | ≈ 32% | ⊗ 36%

⊗ 7 promesses non tenues cliquez ici ➡️ + ⊗ Le retour d’un grand festival d’été au Campo Santo dans l’esprit des « Estivales » qui était la fierté de Perpignan.

Précision méthodologique, pour mieux comprendre notre évaluation

√ : La mesure est identifiable, datée et matérialisée (délibération, marché public, création d’un service/équipement, ouverture d’un lieu, ligne budgétaire, règlement).

≈ : La mesure est lancée mais incomplète, ou réduite (moins que promis), ou difficilement attribuable à la mairie (compétence PMM/État), ou sans preuve d’impact malgré des actions de communication.

⊗ : Pas de trace probante, ou promesse non engagée, ou abandon (ou dispositif très éloigné de la promesse initiale).

≈ : Manque d’éléments pour répondre.

Afin de déterminer si une promesse de campagne avait été réalisée ou pas, nous avons comparé la liste des promesses avec tous les comptes rendus des conseils municipaux de 2020 à 2026, complétés par le livret « bilan de mandat » distribué par le maire en 2025.