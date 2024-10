Ce nouveau lieu va nourrir des milliers d’enfants des Pyrénées-Orientales

Ce vendredi 11 octobre 2024, les acteurs de l’Udsis 66 (Union Départementale Scolaire et d’Intérêt Social) inauguraient la cuisine centrale Millas 2. Autour du ruban tricolore, le président de l’Udsis, Jean Roque, ciseaux en main, entouré du maire de Millas et de la présidente du Département. Sans oublier, les éco-délégués, ces enfants ambassadeurs de la transition écologique et du développement durable.

Derrière eux, se dresse un bâtiment flambant neuf de 2 500 mètres carrés, en service depuis août dernier. Un investissement de 13 millions d’euros, financé à 80% par le Département des Pyrénées-Orientales. Cette nouvelle cuisine centrale vient en complément de Millas 1, afin de répondre aux besoins des cantines pour les 20 prochaines années.

De la terre à l’assiette, l’Udsis « nourrit les esprits et les estomacs »

À notre arrivée, un circuit pédagogique nous permet de découvrir la chaîne de production et de fabrication de la cuisine. Des baies vitrées laissent entrevoir aux visiteurs le travail des chefs, le traitement des ingrédients ou la conservation des plats. Plusieurs écrans et des animations complètent ce dispositif, afin de montrer au public l’origine des ingrédients chez les agriculteurs et éleveurs, puis leur destination.

En cette fin de matinée, l’équipe est en train de terminer son service, disposant dans des barquettes les plats destinés aux enfants. La cuisine Millas 2 fournit 90 restaurants scolaires, 11 collèges et 11 crèches des Pyrénées-Orientales. Si la majorité des ingrédients sont issus de l’agriculture locale, le menu se maintient au prix de quatre euros. « Ce qui est un vrai challenge, notamment quand on connaît le contexte inflationniste que nous venons de traverser », rappelle Jean Roque.

De bons petits plats composés de 22% d’ingrédients locaux et de 21% de bio. Presque toutes les denrées sont issus du circuit court. « C’est encore mieux que la loi Egalim, qui exige au minium 50% de produits durables, dont au moins 20% de bio », se réjouit l’Udsis. Les menus sont élaborés par une diététicienne veillant au bon équilibre des repas composés de produits de saison. Chaque jour, les personnels préparent près de 17 000 repas pour les écoles et collèges des Pyrénées-Orientales. Des menus variés, avec une offre végétarienne.

L’Udsis soutient les agriculteurs des Pyrénées-Orientales

« Aujourd’hui, nous inaugurons aussi le second volet de notre mission, qui consiste à nourrir les esprits », assure Jean Roque. En effet, il ne s’agit pas seulement de nourrir les enfants mais de les sensibiliser aux saveurs, aux textures et à l’origine des aliments présents dans leur assiette. Le président de l’Udsis désigne le circuit pédagogique : « ce parcours montre aussi aux visiteurs qu’il n’y a pas de robot, pas de chaîne d’assemblage », rappelle-t-il.

À chaque étape de la préparation, du stockage des denrées jusqu’à l’expédition, les cuissons, les préparations ou la mise en barquette sont réalisées par le personnel. « Ce sont nos équipes de cuisiniers qui concoctent les plats, les desserts et l’ensemble des menus. »

Millas 2 est un lieu de transformation et de conservation des aliments, qui abrite aussi des bureaux, une salle de réunion, de repos et des vestiaires. « Tout a été pensé pour que cet outil modulable permette aux personnes administratives et techniques un réel épanouissement au travail et une efficacité maximale », affirme Marc Bianchini, président de la communauté de communes Roussillon Conflent. Au total, l’unité de production culinaire compte 120 salariés dont 60 employés en cuisine, entre les deux unités.