Quelle est la santé des entreprises des Pyrénées-Orientales ? L’URSSAF répond

Dans un récent communiqué de presse, Marc Flury, président du Conseil départemental de l’URSSAF des Pyrénées-Orientales, évoque les difficultés de paiement et les impayés : « Nous n’ignorons pas les difficultés que les entreprises et les travailleurs indépendants rencontrent dans un contexte géopolitique et environnemental incertain et comprenons leurs inquiétudes. C’est un message fort que nous souhaitons donner aujourd’hui : les dispositifs d’aide et de dialogue avec l’Urssaf continuent et continueront d’exister. Nous serons présents à vos côtés pour vous accompagner face aux difficultés rencontrées. Vous n’êtes pas seuls. »