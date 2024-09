Perpignan, la rue des Augustins, un symbole des centres-villes en souffrance

Le dépeuplement commercial de la rue des Augustins est loin d’être un sujet nouveau. Certains se souviendront même d’une proposition qui avait été faite en 2019 pour qu’une grande enseigne de sport installée en périphérie choisisse cette rue qui relie la rue Foch à la place de la République. Cinq ans et une alternance politique plus tard, la rue des Augustins demeure un sujet de préoccupation pour la mairie de Perpignan.

Si les rideaux de fer tirés font légion sur cette artère, la ville de Perpignan a décidé de sortir le chéquier et de se porter acquéreur de plusieurs commerces. Après les travaux de voirie, et l’achat d’une première tranche de 12 locaux commerciaux vacants sur les 50 identifiés, il est désormais de trouver des occupants pour ouvrir ces boutiques. La livraison des travaux de réhabilitation de ces locaux est prévue pour fin 2024, début 2025. En parallèle, la mairie lance la procédure pour sélectionner les projets commerciaux. Frédéric Guillaumon insiste ces nouveaux commerces ne doivent en aucune façon entrer en concurrence avec les boutiques déjà installées en cœur de ville de Perpignan.

Si l’élu au Commerce refuse de dévoiler le nombre de candidatures, il assure que le nombre de porteurs de projets est supérieur à celui des locaux vacants. L’élu a aussi dévoilé les conditions attractives et notamment sur le prix de location de 7,5 euros par mètre carré. Compte tenu de la taille réduite des locaux, le montant du loyer devrait être bien inférieur à 500 euros par mois.

« Nous avons mis en place un appel à manifestation d’intérêt afin de pouvoir ajouter des critères de sélections. Au départ, on pensait à des activités de brocante, d’antiquité et tout ce qui tourne autour des métiers d’art. » Mais les candidats doivent aussi afficher un certain équilibre financier précise l’élu. « Il ne s’agit pas non plus de sélectionner des porteurs de projets et des entreprises trop fragiles qui baisseraient les rideaux au bout de quelques mois d’activité. »