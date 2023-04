À Perpignan, la venue controversée d’Idriss Aberkane au Palais des Congrès

L’association des Dirigeants Commerciaux de France invite l’essayiste controversé pour une conférence sur le thème « Libérez votre cerveau », du titre de son best-seller sorti en 2016, ce mercredi soir au Palais des Congrès de Perpignan.

Mais la venue d’Idriss Aberkane a soulevé des critiques, en particulier de la part de l’élue d’opposition Laurence Martin lors du dernier conseil municipal. Elle a pointé du doigt que la recherche ne soutenait plus l’homme aux trois doctorats, et qu’il n’était plus invité sur les plateaux télé.

Mais qui est Idriss Aberkane ?

Auteur à succès, l’homme se qualifie lui-même d’hyperdoctor – il affirme en effet détenir trois doctorats – et se décrit comme entrepreneur, conférencier, expert en divers domaines comme les neurosciences, la bio-mimétisme ou encore la géopolitique et l’intelligence artificielle. Il est à la tête de plusieurs entreprises dont Scanderia, qui propose des formations en ligne, pêle-mêle pour acquérir des compétences oratoires (avec l’avocat Fabrice di Vizio, figure des réseaux antivaccins), sur l’art du trading allié au développement personnel, ou encore pour connaître les secrets de la réussite de la Silicon Valley. Une longue enquête réalisée par des journalistes de l’Express et publiée fin 2022 met en doute son impressionnant CV. Parmi les affaires révélées par l’article, le soupçon de plagiat de plusieurs passages de sa thèse en sciences de gestion, obtenue en 2016 à l’Université Paris-Saclay et préparée à l’École Polytechnique. Un signalement a été effectué auprès des institutions en mai 2022. Aucune décision n’a pour l’heure été rendue de la part des deux universités.

Le tournant de la crise sanitaire

C’est au moment de la crise sanitaire que les propos d’Idriss Aberkane font le plus parler d’eux. Sur son compte Twitter aux 279.000 abonnés, il s’illustre en effet par ses critiques contre le vaccin anti-covid et contre la politique sanitaire en général. En janvier 2022, le site Conspiracy Watch, qui opère une veille sur les réseaux complotistes, le qualifie de « Guignol de l’info ». Rudy Reichstadt, fondateur du site, a depuis affirmé être régulièrement la cible des attaques d’Idriss Aberkane et de ses soutiens. Autre plateforme d’expression très utilisée par l’entrepreneur: Youtube. La géopolitique, les nouvelles technologies, les neurosciences ou l’actualité sont autant de sujets qu’il aborde dans ses vidéos pouvant atteindre le million de vues. L’année dernière sur la plateforme, la chaîne de vérifications et de promotion de l’esprit critique La Tronche en Biais a réalisé plusieurs contenus consacrés à l’essayiste, dénonçant certains de ses propos et son parcours académique controversé. Idriss Aberkane leur a depuis rendu la pareille, toujours par vidéos interposées, en démentant les arguments avancés par Thomas Durand et ses équipes.

Les écrits d’Idriss Aberkane sur France Soir

Autre corde à son arc, Idriss Aberkane collabore avec le site France Soir, que la Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse avait rayé de la liste d’information en novembre dernier, avant que le juge des référés ne suspende la décision de la CPPAP. Des articles dans lesquels il dénonce les supposées dérives de médias traditionnels ou qualifie l’État français comme premier producteur de fake news (fausses informations destinées à manipuler les citoyens). Contacté par Made in Perpignan, Frédéric Amen, président de l’association des Dirigeants Commerciaux de France Perpignan, qui organise la venue de l’essayiste, tient à contextualiser l’événement. « La venue de Monsieur Aberkane s’inscrit dans le cadre d’une soirée autour de la transformation de la fonction commerciale à l’ère numérique et de l’intelligence artificielle. Il y aura plusieurs intervenants, dont un jeune conférencier de 17 ans spécialiste de la Block Chain. »

Tout en reconnaissant l’image sulfureuse du youtubeur, il assure que sa conférence a été cadrée en amont autour de sujets précis touchant à ses deux livres « Libérez votre cerveau » et « Le triomphe de l’intelligence humaine ». Par voie de communiqué, l’association ajoute : « Comprendre ses leviers rhétoriques, contextualiser ses propos et lui donner la parole peuvent aider à l’écouter sans l’aduler ; le recevoir est une invitation à la réflexion. Écouter Idriss Aberkane nécessite en effet un minimum de préparation ; à moins d’être un fan absolu, se doter de certains outils intellectuels peut être utile avant de l’écouter (…) Les DCF Perpignan n’ont aucune appartenance politique, religieuse, complotiste ou sectaire. »

Contacté par Made in Perpignan, le secrétariat d’Idriss Aberkane a assuré transmettre notre demande de réaction au youtubeur, précisant qu’étant « extrêmement sollicité », il n’avait que « rarement l’occasion de lire et répondre personnellement, son agenda étant déjà surchargé avec toutes les actualités et les différentes activités qu’il occupe » et ne pouvant donc nous promettre de réponse.