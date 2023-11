Écopâturage : brebis et agneaux de retour à la Forteresse de Salses

Le Centre des monuments nationaux, en collaboration étroite avec le syndicat RIVAGE et l’éleveur ovin Gérald Crouzet, annonce le renouvellement de son opération d’écopâturage à la forteresse de Salses du 20 au 27 novembre 2023.

Cette initiative s’inscrit dans une démarche de développement durable visant à entretenir la végétation aux abords du site historique, en particulier dans ses fossés. L’opération témoigne de la volonté du monument de promouvoir des actions respectueuses de l’environnement, notamment dans le cadre de Natura 2000 pour la protection des espèces de chiroptères, tout en intégrant un volet pédagogique destiné aux établissements scolaires.

L’Écopâturage : une pratique ancestrale au service de la modernité

L’écopâturage, une pratique agricole traditionnelle, est remis au goût du jour par le Centre des monuments nationaux à la forteresse de Salses. Cette technique consiste à utiliser des animaux, ici un troupeau de 240 brebis et une centaine d’agneaux, pour gérer les espaces verts. Elle se présente comme une alternative écologique aux méthodes mécaniques et phytosanitaires, souvent critiquées pour leur impact négatif sur l’environnement. L’ajustement méticuleux du nombre d’animaux au milieu et aux ressources disponibles est crucial pour éviter un pâturage excessif, préjudiciable à la biodiversité et à la qualité des sols.

Impact écologique et conservation des espèces

L’initiative à la forteresse de Salses dépasse le simple entretien de la végétation. Elle joue un rôle clé dans la chaîne alimentaire locale, fournissant des ressources trophiques aux insectes coprophages, qui à leur tour nourrissent les populations de chauves-souris du site. Ces dernières, essentielles à l’écosystème et protégées dans le cadre de Natura 2000, bénéficient directement de cette gestion écologique des espaces verts.

L’approche écoresponsable de M. Gérald Crouzet

M. Gérald Crouzet, à travers son exploitation ovine située à Salses-le-Château, joue un rôle prépondérant dans ce projet. Sa pratique de l’élevage extensif de plein air, respectueuse de l’environnement, contribue significativement à la préservation des espaces naturels. Les agneaux sont nourris exclusivement de lait maternel et d’herbe verte, et le troupeau est maintenu en plein air tout au long de l’année. Cette approche, associée à un calendrier de pâturage soigneusement élaboré et à une fauche tardive de certaines prairies, témoigne de l’engagement de M. Crouzet en faveur de la biodiversité.

Une dimension éducative : sensibiliser les jeunes générations

L’édition 2023 de l’opération d’écopâturage inclut un projet éducatif, élaboré conjointement par les agents de la forteresse de Salses, le Syndicat mixte Rivage et la société Symbiose, destiné aux écoles de Salses-le-Château. Ce programme vise à sensibiliser les élèves aux enjeux de conservation de la biodiversité, au travail du berger et aux modes de vie des chauves-souris présentes sur le site. Des interventions pratiques avec le berger et son troupeau sont prévues, permettant une immersion directe dans le sujet.