La Saint Éloi 2023 célèbrera le Grenat de Perpignan et les artisans bijoutiers

Perpignan se prépare à organiser la Saint Éloi 2023, prévue pour les 2 et 3 décembre. Cet événement annuel, centré sur le Grenat de Perpignan, vise à mettre en lumière le patrimoine artisanal local. Le Grenat de Perpignan, connu pour sa couleur rouge distinctive, constitue un élément clé de l’identité culturelle de la ville.

Le Grenat de Perpignan : un patrimoine internationalement reconnu

Dixit l’Institut du Grenat, le Grenat de Perpignan est plus qu’un simple bijou ; il représente une part importante de l’histoire et de l’identité de la ville. Le « bijou en Grenat de Perpignan » a été officiellement reconnu comme « Indication Géographique » en 2018. Une labellisation européenne qui vient consacrer la méthode ancestrale utilisée par les artisans bijoutiers de la confrérie.

Pascal Faure, Directeur général de l’INPI à cette date, se réjouissait « de fournir aux 13 entreprises et artisans du Grenat de Perpignan – qui représentent 45 emplois et un chiffre d’affaires annuel de 1,5 million d’euros – un moyen solide de valoriser leur savoir-faire commun, propre à leur territoire, et de souligner officiellement leur engagement de qualité. »

Ce bijou est l’association d’une pierre dans les nuances de rouge et de l’or 750 millièmes (18 carats) symbolisant les couleurs catalanes. Les premiers bijoux appelés « bijoux en Grenat de Perpignan » datent de la fin du règne de Napoléon III, mais c’est à l’occasion de l’exposition universelle de Paris en 1900 que le Grenat de Perpignan prend sa véritable valeur patrimoniale.

La pierre d’un rouge profond est travaillée de manière spécifique. Elle se compose d’une taille rose dite « taille de Perpignan » et d’un ou plusieurs chatons clos – réceptacles de la pierre – réalisés entièrement à la main et adaptés à chaque pierre, dans le fond desquels est positionné un paillon*. La spécificité de ce montage donne au bijou un éclat caractéristique, grâce à la réflexion de la lumière créée sous la pierre.

Programme et activités culturelles de la Saint Éloi 2023 à Perpignan

Le programme de la Saint Éloi inclut diverses activités, telles qu’une exposition dédiée à l’histoire du Grenat de Perpignan qui se tiendra – durant les deux jours – place de la loge, à la salle des Commissions de la mairie de Perpignan.

Une table ronde sur le Félibrige, mouvement culturel dédié à la sauvegarde et la promotion de la langue, de la culture et de tout ce qui constitue l’identité des pays de langue d’Oc, est également prévue le samedi (11h) à l’Hôtel Pams. L’après-midi, une parade en costumes d’époque Napoléon III partira de la place de la cathédrale à 15h, marquera une pause pour un quadrille roussillonnais place de la loge, avant de repartir en direction de l’Hôtel Pams. Un bal traditionnel viendra clôturer les festivités et achever pour la journée cette immersion dans l’atmosphère culturelle du XIXe siècle (Salle des Actes, ancienne Université à 17h).

Le dimanche, la célébration du Grenat de Perpignan, commencera par un rassemblement à 9h30 au pied du Castillet. À 10h, un cortège, composé de costumes traditionnels du XIXe siècle, se mettra en marche au son des instruments catalans joués par la cobla Mil.lenaria-fidelissima vila de Perpinyà. Le cortège se dirigera vers l’église La Réal où, à 10h30, une messe en musique catalane sera célébrée. Cette messe inclura l’intronisation de personnalités en tant qu’ambassadeurs du « Grenat de Perpignan ». Le point d’orgue de la matinée sera à 12h sur la place de la Loge, où la cobla animera un bal catalan. Les festivités se poursuivront avec la Confrérie des bijoutiers du Grenat de Perpignan, qui récompensera les meilleurs costumes. En parallèle, une tombola offrira au public la chance de gagner un bijou or et Grenat. L’après-midi, de 14h à 17h, la visite de l’exposition « Le Grenat de Perpignan, Art et histoire d’un bijou catalan » sera gratuite au Palais des Rois de Majorque.

*Le paillon est une feuille d’argent martelée recouverte de la couleur voulue selon la pierre à monter.