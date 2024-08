Documentaire : Racha et son combat contre le mal-logement

Article mis à jour le 4 août 2024 à 08:48

Dans Une chambre à elle, Lisa Monin nous emmène dans l’univers de Racha, une adolescente de 15 ans vivant avec sa mère et son frère dans un hôtel de la région parisienne. Disponible sur France•TV, ce documentaire met en lumière le mal-logement, un fléau qui touche 4,2 millions de personnes en France, selon le rapport 2023 de la Fondation Abbé Pierre. Photo © Babel.

Racha ne rentre pas chez elle après la fin des cours. Elle n’a pas de chez-soi. À quinze ans, elle est hébergée dans une chambre de 9 m² avec sa mère et son frère, dans un Formule 1 en région parisienne. Dans ces conditions, impossible pour elle d’avoir son intimité, alors même qu’elle traverse une période charnière, celle de l’adolescence. Comme 42 000 enfants en France, Racha est victime du mal-logement. Toutes les nuits elle en rêve, d’une chambre à elle.

Une adolescente engagée et tournée vers les autres

Malgré ses difficultés, Racha ne baisse pas les bras. Victime du mal-logement depuis près de trois ans, elle ne laisse pas ces conditions précaires éteindre sa flamme militante. Sur les traces de sa mère, Racha milite activement contre le mal-logement.

Elle fait du bénévolat, participe à des manifestations et des rassemblements pour dénoncer les conditions de vie insupportables des familles sans domicile stable. Racha prend même la parole à l’Assemblée nationale lors d’une conférence sur le mal-logement des enfants, espérant améliorer le sort de ceux qui, comme elle, vivent dans l’incertitude et l’instabilité.

Quand le logement devient une obsession…

Lorsque Racha parle de son logement, elle décrit « C’est une chambre de 9 m2, dans un hôtel insalubre où il y a des cafards, des rats, des drogués, de la moisissure et des hommes alcoolisés toute la journée ». Un témoignage qui fait froid dans le dos.

Sa mère travaille comme esthéticienne dans un salon de beauté et a un CDI, mais comme elle ne touche que le SMIC, il lui est impossible d’obtenir un logement. Pourtant, elle appelle régulièrement le 115, avec un temps d’attente interminable pour obtenir une réponse…

La quête de Racha pour un vrai foyer est devenue une obsession. Après un voyage scolaire en Andalousie, sa première question à sa mère n’est pas sur son séjour, mais bien : « Tu as des nouvelles du logement ? ». Lorsqu’un interlocuteur lui explique qu’un hébergement d’urgence ne devrait pas durer plus de six mois, elle rétorque avec amertume : « Ça, c’est de la théorie, en pratique, c’est autre chose ».

L’envie de vivre comme toutes les jeunes filles de son âge

Racha n’a qu’un seul rêve : avoir une chambre à elle. Pourtant, cela ne l’empêche pas de vivre – ou d’essayer de vivre – comme toutes les adolescentes de son âge. Elle décroche son brevet mention très bien. Une grande fierté pour elle qui confie avoir appris le français en peu de temps. Elle n’était pas non plus la meilleure de sa classe durant sa scolarité en Algérie. « Je me suis toujours battue pour avoir un bon niveau scolaire, car c’est la seule solution pour sortir de cette situation », déclare-t-elle avec détermination.

Elle voit ses amies à l’extérieur car elle n’a pas de « chez-elle » pour les recevoir. Ce n’est qu’à la fin de l’année scolaire que Racha décide de leur révéler sa situation et les raisons pour lesquelles elle n’a jamais organisé de fête pour son anniversaire. Ses amies, abasourdies, n’auraient jamais imaginé que leur camarade vivait dans une si petite chambre d’hôtel..

La misère de Racha est invisible aux yeux des autres. Personne ne se doute qu’elle rentre chaque soir dans un hôtel au lieu d’une maison. Pourtant, avec le soutien de ses enseignants, l’avenir semble plus prometteur pour Racha et sa famille.

Pourquoi la rédaction vous le conseille ?

Le documentaire de Lisa Monin se démarque en montrant le quotidien de Racha de manière simple et directe. On découvre sa vie de lycéenne, d’adolescente et de militante sans s’attarder uniquement sur les problèmes matériels comme la moisissure ou le manque d’intimité. Ce choix de scénario rend ce documentaire original sur le thème du mal-logement.

