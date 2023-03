Déjà, on les sentait moins méfiants à noter égard, plus intéressés aussi. C’est un peu la magie des micros et des enregistreurs ; ils s’en saisissent, se l’approprient, ils racontent d’abord des blagues pour faire rire les copains autour, puis le propos devient de plus en plus sérieux. Il faut leur laisser le temps, et pouvoir les guider vers ce potentiel que beaucoup ignorent avoir. Et puis, ce qui est bien en radio, c’est qu’il y a de la place pour tout le monde. Pour les timides, ou ceux qui n’aiment simplement pas parler, il y a la technique, le casque à poser sur ses oreilles, le micro à maîtriser et à régler, les sons à écouter, la table de mixage à découvrir.