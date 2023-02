«Bonnes Ondes», un spectacle qui aborde de front le sujet du harcèlement scolaire

Pour l’un des personnages, Chris, l’entrée en sixième est douloureuse. Le garçon se fait harceler par Jade et ses copines, dont la présence invisible pèse tout le long de la pièce. De Jade, on entend juste la voix, qui anime avec une gentillesse un peu trop hypocrite la webradio du collège Pierre Curie. Chris trouve du soutien auprès de sa copine Ludi, élève modèle aux airs d’Hermione Granger le jour, youtubeuse à succès le soir venue dans l’intimité de sa chambre, et Mona, nouvelle arrivée qui a du mal à trouver sa place. Ensemble, elles vont tenter d’arrêter les méfaits de Jade et sa bande.

Pour la comédienne Cécile Guérin, interprète de Ludi : « Le projet est né d’une envie de travailler avec des publics de jeune. On voulait parler de ce passage pas évident entre la primaire et le collège, et puis du corps qui grandit et aussi les rapports entre les enfants qui se complexifient parfois… Est arrivée cette notion de harcèlement qu’on avait envie d’évoquer. Parfois, on ne sait pas comment se positionner, donc on avait envie de prendre à bras-le-corps ce sujet ».