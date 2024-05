Pyrénées-Orientales : Quelles plages pourront hisser le pavillon bleu en 2024 ?

L’Occitanie, première région touristique de France, séduit par la diversité de ses paysages. Une région, entre mer et montagne, agréable pour les vacanciers en quête de nouveauté. Tandis que la saison touristique va bientôt débuter, quels sites ont été récompensés par le label Pavillon Bleu en Occitanie cette année ?

Une cérémonie nationale pour un label international

Créé par Teragir en 1985, le Pavillon Bleu reconnaît, chaque année, les communes et les ports de plaisance pour leurs efforts en faveur du développement durable et de la protection de l’environnement. Le label est décerné à la suite de l’évaluation des sites candidats. Les critères sont stricts : qualité de l’eau, gestion des déchets, éducation et sensibilisation à l’environnement ou encore sécurité et services offerts aux usagers, tout est passé en revue. Les sites labellisés Pavillon Bleu sont ainsi reconnus.

Près de 40 ans après sa création, le label est présent dans 46 pays et sur tous les continents. Aujourd’hui, il est devenu une référence dans les domaines du tourisme, de l’environnement et du développement durable. C’est lors d’une cérémonie qui s’est tenue le 23 mai, à Pornichet en Loire-Atlantique, que le palmarès national a été dévoilé. En 2024, 505 sites ont été labellisés : 398 plages, 106 ports et un bateau.

Le label a renforcé ses critères d’obtention pour les ports avec la mise en place d’un inventaire obligatoire de la biodiversité. Cela était déjà le cas pour les plages depuis l’an dernier. Cette démarche s’inscrit dans une volonté d’atteindre des objectifs de développement durable, notamment ceux en lien avec la vie aquatique et terrestre.

L’Occitanie conserve sa première place

L’année dernière, l’Occitanie occupait déjà la première place du classement des sites récompensés par le label Pavillon Bleu dans l’Hexagone avec 108 plages et 20 ports de plaisance.

En 2024, la région est de nouveau en tête du classement avec 107 plages et 20 ports de plaisance. La deuxième place est attribuée à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur avec 119 sites. Vient ensuite la Nouvelle-Aquitaine avec 58 sites, dont celui de l’Explore Océan dans les Pyrénées-Atlantiques, le seul bateau récompensé en France.

Un nouveau site primé et trois sites perdent leur label

Comme l’année dernière, les changements restent peu nombreux cette année en Occitanie. Tous les sites labellisés Pavillon Bleu en 2023 conservent leur distinction, à l’exception de trois : deux plages et un port de plaisance.

La première plage concernée est la base de loisirs du lac à Aignan, dans le Gers. La seconde est le site de Saint-Clair à La Grande Motte, dans l’Hérault. Le port de plaisance perdant son label est celui de Castelnaudary, dans l’Aude. En revanche, la plage Les Ayguades à Gruissan, dans l’Aude, retrouve son label perdu l’année dernière, tout comme le port de plaisance de Port Carnon, dans l’Hérault.

Le prix Thomas Joly, qui met en lumière des initiatives inspirantes pour la communauté Pavillon Bleu, a été décerné par le jury à trois lauréats : Frontignan, Sète et Marseillan pour leur participation à l’Atlas de Biodiversité Communal sur le Bassin de Thau.

Le palmarès dans les Pyrénées-Orientales

Dans les Pyrénées-Orientales, 31 plages pourront hisser un drapeau bleu :

Argelès-sur-Mer : Plage de la Marenda-Tamariguer, Plage Centre-Pins, Plage Sud, Plage du Racou

Banyuls-sur-Mer : Plage Centrale

Canet-en-Roussillon : Plage du Sardinal (Port GCU), Plage du Roussillon, Plage Centrale, Plage du Grand Large, Plage de la Marenda, Plage du Mar Estang

Cerbère : Plage principale

Port-Barcarès : Plage du Lydia, Plage Digue Sud du Port, Plage du Village

Port-Vendres : Plage Bernardi, Plage de l’Usine

Saint-Cyprien : Plage de l’Art PS1, Plage de l’Art PS2, Plage du Port, Plage des Capellans, Plage de la Lagune

Sainte-Marie-La-Mer : Plage du camping municipal, Plage du 1er Epi, Plage du 2ème Epi, Plage du 3ème Epi, Plage du 4ème Epi, Plage Centrale

Torreilles : Plage Centre, Plage Nord, Plage Sud

3 ports de plaisance ont obtenu le label Pavillon Bleu dans le département :

Le port d’Argelès-sur-Mer

Le port de Plaisance de Banyuls

Le port de Plaisance de Saint-Cyprien

Selon un sondage de l’Institut BVA, 67% des Français connaissent le Pavillon Bleu et 81% estiment qu’il pourrait influencer leur choix de lieu de vacances. Avec sa première place au classement des sites labellisés, l’Occitanie sera sans aucun doute une nouvelle fois une destination de choix pour passer des vacances en bord de mer en toute sérénité.