Qualité des eaux de baignade : vers un été serein en Pyrénées-Orientales ?

Tout comme l’année dernière, l’Agence Régionale de Santé s’est intéressé à la qualité des eaux de piscines et de baignades naturelles et a présenté son rapport sur les eaux « de loisirs ».

À l’approche de la saison estivale, quelle est la qualité des zones propices à la baignade en Occitanie, une région très attractive et qui mise énormément sur le tourisme.

Pourquoi surveiller l’eau ?

Dans certains cas, la baignade peut présenter des risques pour la santé, liés notamment à sa qualité bactériologique. L’infection est le risque principal. En effet, la présence de germes peut être à l’origine de différentes pathologies, comme la leptospirosis, la dermatite ou la gastro-entérite.

Comme la baignade se pratique en milieu naturel, il n’est pas possible de traiter l’eau. Une surveillance quotidienne, par le maire, un gestionnaire privé ou autre, est donc primordiale. Celle-ci est complétée par le contrôle sanitaire effectué par l’ARS qui se penche davantage sur la qualité microbiologique des eaux de baignade. Toutes les informations concernant la qualité de l’eau sont affichées – obligatoirement – sur le site de la baignade.

Eaux de baignade : l’Occitanie, excellent élève

La région Occitanie compte 230 km de littoral et une multitude de zones propices à la baignade. Suite au contrôle de l’ARS, 100% des baignades en mer et 92% des baignades en eau douce sont classées en « excellente » ou « bonne » qualité. Des chiffres identiques à ceux de 2021.

452 sites de baignade ont été contrôlés par l’ARS en Occitanie. Il s’agit de zones accessibles au public où la baignade est pratiquée par un nombre important de baigneurs et qui ne sont pas soumises à une interdiction quelconque.

Sur les 452 sites contrôlés en 2022, 298 sont des zones de baignade en eau douce et 154 en eau de mer. 3.716 échantillons d’eau ont été prélevés entre les mois de juin et de septembre 2022. La sécheresse a eu des conséquences sur plusieurs sites de baignade puisque, un site est en fermeture totale, et cinq en fermeture temporaire, en raison d’une quantité d’eau insuffisante pour pratiquer la baignade et assurer la qualité de l’eau.

Sur les 154 sites de baignade en eau de mer, 152 ont obtenu la classe de qualité « excellente » et 2 « bonne ». Une amélioration par rapport au classement de l’année dernière, bien que trois sites n’aient pas pu être évalués, faute de prélèvements suffisants. Pour les 298 zones de baignade en eau douce, le bilan est plus mitigé même s’il reste très bon : 202 sont classés « excellent », 50 « bon », 11 « suffisant » et 11 également « insuffisant ». 16 sites n’ont pas pu être classés. En revanche, 8 sites sont désormais interdits à la baignade, un nombre plus élevé que l’année dernière, avec seulement 5 sites dans ce cas.

Focus sur les eaux de baignade des Pyrénées-Orientales

Le département bénéficie d’eaux de très bonne qualité puisque 98% des eaux de mer obtiennent la qualité « excellente ». Une proportion identique à celle de l’année dernière. Cette fois encore, ces très bons résultats sont obtenus, d’une part, grâce à la rigueur de la gestion des systèmes d’assainissement par les collectivités et, d’autre part, grâce aux mesures de gestion préventive des pollutions mises en place.

La microalgue toxique pour l’être humain Ostreopsis a nécessité une surveillance particulière sur les communes de la côte rocheuse durant l’été suite à un signalement fait par un laboratoire. La présence de cette algue a été mise en évidence par cette surveillance. Toutefois, les niveaux restent en dessous des seuils de vigilance et n’impliquent donc pas de mesures particulières. Ce suivi sera reconduit en 2023.

En eau douce, 4 des 7 sites suivis du département des Pyrénées-Orientales conservent leur qualité « excellente », comme c’était le cas en 2022. La commune de Pézilla de Conflent, qui était passée d’une qualité « excellente » à « bonne », a finalement interdit la baignade de manière définitive pour raison de sécurité, au cours de la saison 2022. Par conséquent, ce site ne sera plus suivi en 2023.

Concernant les cyanobactéries, dont le suivi a évolué en 2022, aucune des mesures réalisées durant l’été 2022 n’a montré un dépassement du nouveau seuil de gestion de 1 mm3/L. De ce fait, aucun risque en lien avec les cyanobactéries n’a été détecté sur les sites des baignades des Pyrénées-Orientales en 2022. Pour autant, le suivi se poursuivra en 2023.

Le Palmarès Pavillon Bleu 2023

L’Occitanie est décidément un très bon élève. Dans l’Hexagone, cette région occupe la première place du classement des sites récompensés par le label Pavillon Bleu. Le 24 mai 2023, les résultats sont tombés : 108 plages et 20 ports de plaisance ont été labellisés. Le seul nouveau lauréat est le Lac vert de Catus situé dans le Lot. En revanche, la plage de Mateille-Ayguades a perdu son label. Repérer un site qui a obtenu la labellisation est simple puisqu’il suffit de regarder si un drapeau est hissé. Les baigneurs peuvent donc se baigner en toute tranquillité en Occitanie.