Guide I La Fête de la Musique 2024 dans les Pyrénées-Orientales

Le 21 juin 2024, la Fête de la Musique soufflera sa 42e bougie. Cet événement populaire met en valeur la diversité des pratiques musicales par les amateurs et professionnels. Pour les artistes, elle est l’occasion de se faire connaître et surtout de s’exprimer. Quel programme dans les Pyrénées-Orientales pour ce jour le plus long de l’année ?

La Fête de la Musique à Perpignan

À Perpignan, la Fête de la Musique débutera dès 19h. Les festivités se dérouleront en plein air dans le cœur de ville. Cette année, quatre grandes scènes seront installées dans la cité catalane : place de la Victoire avec Justine (demi-finaliste à The Voice Kids 2019), place de la République avec MassBeat & Soul Train, avenue du Général Leclerc avec Les Ânes Têtus et place Gambetta avec Daniel Tozzi accompagné de son orchestre reprenant des musiques de films cultes.

Mais ce n’est pas tout, de nombreuses scènes seront accessibles dans la ville afin de découvrir l’infinité des styles musicaux. Rendez-vous place Arago, quai Vauban, place Gabriel Péri, place de la Loge, place des Poilus, place Hyacinthe Rigaud, rue de la Révolution française, rue des Trois Journées, place de Verdun, allées Maillol, devant le Campo Santo ou sur le rooftop des Galeries Lafayette. Le quartier de la Gare n’est pas oublié : Mystery Machine fera danser les spectateurs sur des reprises pop, électro, soul et rock tandis que Blax reprendra des chansons de pop/rock français.

Un programme qui fait vibrer les Pyrénées-Orientales

À Thuir, cinq groupes animeront les rues de la ville : Les Shwets (musique festive aux accents de jazz, latino, reggae, swing), D’Jam Tribu (mélange d’afro-rock ou afro-world), Octopus (groupe de covers pop-rock et compositions originales en français), Sonar Pulse (groupe d’auteurs-compositeurs de style pop/rock anglo-saxon progressif) et Radiola (trois femmes passionnées par la culture rock/garage et la pop des années 80/90). Les associations culturelles de la ville seront également de la partie et animeront la place de la Cellera et le parvis de la Mairie.

Le trio Mamulengo se produira à la médiathèque d’Ille-sur-Têt pour un concert de musique latino-américaine. La soirée s’annonce très rythmée ! Du côté de Rivesaltes, c’est au Parc de la Guinguette que se célèbrera la musique tandis qu’à Pollestres, c’est sur la place de l’Europe qu’il faudra se rendre pour écouter Les Klosques, un groupe aussi festif que déjanté.

À Saint-Laurent-de-la-Salanque, il faudra se frayer un chemin sur la place Charles-de-Gaulle pour écouter La Pachamama. La Fête de la Musique est aussi l’occasion de danser : Christian Fontaine animera un bal place de la Sardane à Amélie-les-Bains.

La Fête de la Musique en bord de mer

En bord de mer, la place de la République de Saint-Cyprien plongera dans une ambiance musicale dès 19h avec Uni vers l’Uni et Guy Rampelle. Pozor Small Band donnera un concert à partir de 21h. Plusieurs lieux de la ville de Canet-en-Roussillon mettront à l’honneur la musique ce 21 juin : Bandas Sol de Banyuls en déambulation sur le port, le trio Borsalino à l’espace Méditerranée, Téquila place Charles Trenet et Stimillion au Château Vicomtal.

Au Barcarès, la Fête de la Musique est organisée en partenariat avec l’école des DJ UCPA. Le 19 et 20 juin, près de 42 DJ nationaux useront de leurs platines dans l’espoir d’être sélectionnés pour mixer le lendemain. Une programmation bien différente de celle de l’année dernière qui avait mis à l’honneur Georges Brassens. À Argelès-sur-Mer, la soirée s’annonce festive. Deux groupes seront de la partie : Jazz in street band et Si on dansait.

Place aux amateurs et aux professionnels

La Fête de la Musique est l’occasion de se retrouver autour d’une même passion, celle de la musique. Quelques communes des Pyrénées-Orientales ont donc choisi de laisser la scène à des amateurs, puis à des professionnels.



C’est le cas de Cerbère où la place de la République accueillera un karaoké où tous les participants seront les bienvenus. Ils laisseront la place au Duo Vertigo, à partir 21h. Dès 19h, une scène ouverte sera installée rue Arago au Boulou. À partir de 22h, l’orchestre Feeling donnera un concert sur la rambla. D’autres communes des Pyrénées-Orientales ont prévu une programmation particulière pour la Fête de la Musique : Le Soler, Maureillas-Las-Illas, Ria-Sirach, Catllar, Salses-le-Château…

Comme habituellement, de nombreux restaurants et bars des Pyrénées-Orientales ont fait appel à des groupes ou chanteurs solo le soir du 21 juin. Parmi eux, le restaurant La Salamandre à Sorède, le Jardin de Collioure, le Chaudron à Bages et Cabestany, El Paseo à Peyrestortes… Les festivités débuteront dès 18h à Prats-de-Mollo-la-Preste. Divers lieux de la ville accueilleront des musiciens et chanteurs pour un repas en musique.