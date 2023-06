Guide | La Fête de la Musique édition 2023 dans les Pyrénées-Orientales

Comme tous les 21 juin depuis 41 ans, la musique est à l’honneur dans toute la France. Chaque année, cette manifestation est l’occasion d’écouter gratuitement des professionnels et des amateurs, tous animés par la même passion : celle de la musique.

La Fête de la Musique est très appréciée du public venu de tous horizons. Quelles voix résonneront dans le département des Pyrénées-Orientales ?

Que la musique vibre à Perpignan !

À Perpignan, la Fête de la Musique est connue pour donner le coup d’envoi de toutes les festivités estivales en cœur de ville. Paco et Nico investissent la place de Belgique pour une soirée un peu déjantée au rythme des guitares folles du duo et de leurs invités. Un espace bar et restauration sera installé.

Une animation spéciale est prévue place de la République. Littoral FM et la mairie de Perpignan auront pour mission de déterminer quel est le meilleur groupe de cette Fête de la Musique version 2023. Le groupe vainqueur aura la chance de se produire pour « Têt en Fête », un évènement phare de l’été à Perpignan.

La fête de la musique bouge les Pyrénées-Orientales

Le groupe Al Chemist propose un retour vers le « Futour » dans le centre-ville de Le Boulou. Dans l’après-midi, lors d’un atelier à la médiathèque, les 4-11 ans auront la possibilité de créer des instruments de musique. Le restaurant La Salamandre et le Bar des Albères à Sorède offriront une animation musicale sur la place de la République à Sorède.

Le groupe Woodplayers ne manquera pas de faire bouger la place Paul Reig de Banyuls-sur-Mer. La commune de Cerbère voit les choses en grand car la musique sera célébrée durant toute la journée. Dès le début de la matinée, les habitants pourront participer à un karaoké sur la place de la République. Le soir, place à un bal avec le groupe A-BAL, composé de Romain Lucas, perpignanais d’origine, et de ses musiciens. Une buvette est prévue.

Les habitants de Prades seront gâtés car plusieurs groupes se produiront dans les bars et brasseries de la ville. C’est la cour du Chapitre qui accueillera la Fête de la Musique de Saint-Paul-de-Fenouillet.

Au Barcarès, cette Fête de la Musique version 2023 sera l’occasion de rendre hommage à l’œuvre de Georges Brassens. Le quartet Georges’Swing et Christophe Roncalli attendent le public à la médiathèque de la ville. La diversité et tous les genres musicaux seront mis en valeur lors de la Fête de la Musique de Sainte-Marie-la-Mer.

Saint-Laurent-de-la-Salanque voit les choses en grand avec 3 scènes musicales et 3 ambiances : du jazz avec Nina Show, du rock avec 6 to 6 et un plateau 100% jeunes avec DJ Mica. À Canet-en-Roussillon aussi, le public pourra profiter de 3 groupes différents : Concert Octopus (pop rock) en début de soirée, puis No Limit (pop rock) pour terminer avec Strike (variétés internationales).

À Le Soler, les habitants sont invités à vibrer au rythme de la musique live autour de nombreuses animations. La ville de Toulouges n’est pas oubliée. La Fête de Musique aura lieu place de la République mais aussi place Abelanet où une scène ouverte sera mise à disposition des musiciens qui le souhaitent.

Les traditions, encore et toujours

À Vernet-les-Bains, la soirée s’annonce chargée. Début des festivités avec la chorale Alegria et ses 35 choristes qui proposeront des chants catalans, de Lluis Llach à Jordi Barre. Ensuite, place aux Castells, ces traditionnelles pyramides humaines catalanes. Les Correfocs, les danses du feu, un spectacle pyrotechnique organisé par Els Nyerros del Conflent, sera précédé d’un concert du groupe Llamp Te Frigui. Après le passage des diables et de leurs feux d’artifice, le groupe Humberstone fera vibrer les amateurs de rock.

Cette année encore, la ville de Saint-Cyprien voit les choses en grand pour la Fête de la Musique. Un concert-bal sera donné au gymnase de Grand Stade les Capellans par l’école municipale de musique. Le public pourra ensuite apprendre quelques chorégraphies simples et exécuter des danses collectives. Ensuite, des ateliers de musique actuelle seront proposés. Il est conseillé aux participants de venir avec leurs oreilles, des chaussures confortables et surtout, de la bonne humeur. Dans la soirée, le quartet Why Not Jazz interprétera avec passion et fraîcheur les plus grands standards du répertoire jazz et musique populaire brésilienne.

Trois musiciens et une chanteuse embarqueront le public dans un voyage musical. Band’Axurits investira la place de la République pour une fanfare festive. Place de Marbre, c’est le groupe 100 Grammes de têtes qui ravira le public avec des airs de ska-reggae mêlés de jazz. Cette année, Saint-Cyprien met à l’honneur les musiques du monde. Comme l’année dernière, les enfants ne sont pas oubliés. Géraldine Mason de l’association Les ptites notes animera un atelier d’éveil musical pour les 4-10 ans. Ils découvriront des chansons sur le thème de l’été grâce à différents instruments et des jeux rythmiques et mélodiques.

Les petites communes aussi s’animent pour la Fête de la Musique

Même dans les plus petites communes du département, la musique sera célébrée ce 21 juin 2023. À Bages, le rendez-vous est donné place de la République pour écouter le trio Sankara qui donnera un concert mêlant pop, rock et variété française.

Montner associe musique et vins. L’animation musicale est confiée à la Fanfarniente. Dans la soirée, Le Mojo donnera un concert. Le temps de la soirée, le public pourra déguster la production des vignerons locaux. Un espace buvette et de petite restauration est prévu.

Situé à Passa, le Domaine Spiaggia organise une soirée pour fêter la musique autour d’un repas convivial. En présence du groupe Fill in Guitar. La soirée du 21 juin sera bien animée à Rodès. Elle débutera par un concert du groupe Les Salles Rock puis par l’intervention de Evelina Simon, qui sera accompagnée de sa harpe. La soirée se clôturera avec DJ 66.

À Saint Feliu-d’Avall, c’est DJ’S Révolution qui posera ses platines place Henri Dufour. Pour faire la fête à Villeneuve-la-Rivière, le rendez-vous est donné sur la place du village.