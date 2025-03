Municipales Perpignan : Pour le député de L’Après, Hendrik Davi « il faut rassembler de Poutou à Hollande »

Article mis à jour le 20 mars 2025 à 19:41

Élu député en 2022 dans les Bouches-du-Rhône sous la bannière de La France Insoumise, Hendrik Davi a fait les frais de désaccords politiques au sein de son parti et en a été exclu avant les législatives de 2024. Après ce scrutin qu’il a remporté malgré un candidat investi par les FI, Hendrik Davi a fondé avec, entre autres, Clémentine Autain ou Alexis Corbière, le groupe L’Après. Aujourd’hui à l’Assemblée nationale, le député est membre du groupe « écologiste et social » qui compte 38 députés, dont François Ruffin ou Dominique Voynet.

L’enjeu : reconquérir Perpignan au Rassemblement national

Pour le député de L’Après, l’important est surtout « d’avoir une liste très large qui arrive à rassembler toute la gauche et les écologistes. Et si j’ai bien compris, pour l’instant, ce n’est pas encore le cas. Je pense que compte tenu de son positionnement, la liste « Perpignan autrement » serait la plus à même de rassembler tout le monde si elle tend la main aux écolos et à La France Insoumise. Je crois vraiment qu’il faudrait que les acteurs locaux soient responsables pour contrer la mairie de Perpignan qui a déjà démontré toute sa nocivité, notamment vis-à-vis des associations. Je pense qu’il y a urgence pour que la gauche remporte la ville. Et pour ça, il faut se rassembler très largement ».

Si l’ensemble des mouvements de gauche brandissent peu ou prou la carte du rassemblement, ils le font surtout pour s’unir derrière leur couleur. Hendrik Davi acquiesce et compare la situation à son propre territoire.

« C’est la même chose à Marseille, et partout, mais je pense qu’il faut que les gens discutent et qu’ils continuent à tendre la main jusqu’au dernier jour du dépôt des listes. »

Hendrik Davi rencontre les membres de « Perpignan autrement »

Ce jeudi soir pluvieux au siège du Travailleur Catalan de Perpignan, plusieurs membres de « Perpignan autrement » se tenaient aux côtés du député. Le socialiste Mathias Blanc, Mélina Dufraigne, militante Alternatiba, la communiste Françoise Fiter, des anciens militants Écologistes catalans ou France Insoumise, Jean-Bernard Gaillot-Renucci, ancien soutien d’Emmanuel Macron, ou encore Olivier Romero de Place Publique.

Pour le député de L’Après, « il faut rassembler de Poutou à Hollande, cela implique tous les gens vaguement, mais surement de gauche». Même s’il appelle à tendre la main à La France Insoumise, malgré l’invitation, aucun des membres du comité local n’était présent ce jeudi 20 mars.