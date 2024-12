Pour le Prix Sauvy 2024, neuf entreprises étaient en lice. Ce 4 décembre 2024, au Palais des congrès de Perpignan, les entrepreneurs et entrepreneuses du département attendaient fébrilement la décision du jury. Les membres de l’association qui met en lumière l’innovation dans les Pyrénées-Orientales ont choisi l’entreprise Habilev’ basée à Perpignan.

À la tête de la start-up, Gérard Sempéré permet aux campings de préserver les mobil-homes des inondations. L’entrepreneur a reçu un chèque de 10 000 euros remis par le Crédit Agricole Sud Méditerranée et par le directeur général de EDF Entreprises. Une somme qui va permettre à la jeune pousse de lancer l’industrialisation pour produire et commercialiser 160 systèmes qui permettent aux maisons mobiles de se hisser et d’éviter les dégâts d’inondations.

François Rey, ancien président du Prix Sauvy, désormais startupeur, a profité de l’occasion pour adresser un message à toutes les entreprises qui souhaitent s’installer dans les Pyrénées-Orientales. : « Ici, solidarité et audace sont des valeurs fortes ! ». Chaque année, l’association du Prix Sauvy décerne 16 000€ de prix aux entreprises du territoire. Un palmarès salué par Braham Henda, président depuis 2022 et directeur de Sterimed, à Amélie-les-Bains : « Comme chaque année, c’est un cru de qualité qui témoigne de la richesse et de la diversité des initiatives portées par les participants, à la fois issus des secteurs de l’industrie et des services. Le Prix Alfred Sauvy, c’est aussi plus de 150 créations d’emplois et 40 millions d’euros de chiffre d’affaires depuis 26 ans dans les Pyrénées-Orientales. »

Quelle est l’innovation d’Habilev’ ?

« Avec le changement climatique, les inondations se multiplient. Tandis que les assureurs hésitent de plus en plus à couvrir ces zones, nous avons développé une solution ingénieuse pour protéger les résidences mobiles de loisirs », indique Gérard Sempéré.

En cas de montée des eaux, des capteurs activent la technologie qui élève le mobil-home jusqu’à deux mètres de haut, grâce à deux tables élévatrices. Le système peut supporter jusqu’à six tonnes de charge, soit un grand mobil-home de 40 mètres carrés. Le mécanisme, alimenté par un groupe hydroélectrique et une batterie qui fonctionne automatiquement, résiste aux courants et aux vents violents.

Sur les quatre dernières années, le risque d’inondation a provoqué la fermeture de près de 1 000 campings en France. « Si HabiLe’v se développait à Perpignan, cela renforcerait l’innovation locale et offrirait une solution essentielle face aux risques climatiques croissants dans la région », certifie Gérard Sempéré.

Prix du jury, coup de cœur, et mention spéciale du Prix Sauvy 2024

Emmanuel Stern, ancien président du concours a pris la tête du jury pour cette 26e édition. Celui qui est également responsable de la Villa Duflot, a rappelé qu’en 2024, parmi les neuf finalistes, cinq sont des femmes. Pari gagné, pour ce serial entrepreneur qui s’est félicité de la féminisation de l’entrepreneuriat dans les Pyrénées-Orientales.

La plateforme Bambinos remporte le prix du jury. Imaginé par Marwa Sylvestre en 2019, ce service de garde d’enfants à domicile avec des baby-sitters qualifiés met l’accent sur une pédagogie inspirée de la méthode Montessori. La mission de Bambinos est avant tout d’émanciper les femmes professionnellement. La créatrice d’une solution de tiers payant pour faciliter la garde d’enfants à domicile a reçu le prix des mains de Laurent Gauze, président de la CCI et de Xavier d’Espalungue d’Arros du Medef Pyrénées-Orientales.

Les membres du jury ont décerné un coup de cœur aux boissons naturelles et sans alcool à base de plantes des Albères, Finote. La fondatrice, Élodie Swanberg, a reçu son prix des mains d’Isabelle Bressac et Laure Teyssandier de Cap sud 66.

L’entreprise WoodBeeWork, installée à Marquixanes, conçoit et fabrique des stands sur mesure pour des événements en France et à l’international. Elle reçoit la mention spéciale du jury dotée d’une enveloppe de 2 000 euros des mains de Xavier Danjou pour le G16 Industrie et de Vincent Renouard d’Enedis.

Les autres finalistes du Prix Sauvy 2024

En plus d’Habilev’, Bambinos, Finote, et WoodBeeWork, cinq autres entreprises des Pyrénées-Orientales étaient en lice. Ludiconcept, Tout en vélo, Ethypik, R-Mes, Generacio faisaient également partie des entreprises finalistes du Prix Sauvy 2024.

Pour rappel, en 2023, parmi les 11 finalistes, le jury avait choisi Graal santé. Les entreprises 3D Concrete et Ecologene montaient respectivement sur la 2e et 3e place du podium. Quant au coup de cœur du jury, il était décerné à Été caniculaire, l’entreprise de production cinématographique de la côte Vermeille.

Mais qui était Alfred Sauvy ?

Né à Villeneuve-de-la-Raho en 1898, le démographe Alfred Sauvy fut notamment à l’origine de l’expression « Tiers-monde ». Le prix qui porte son nom récompense un projet d’activité nouvelle, originale, innovante, et générant des retombées économiques et sociales pour les Pyrénées-Orientales. Chaque année, le prix se matérialise par un chèque de 10 000 euros pour le gagnant et un accompagnement des lauréats. Ces entrepreneurs et entrepreneuses bénéficient, entre autres, du soutien du réseau des Cadres Catalans.