Quelles sont les priorités de la nouvelle directrice de cabinet et sous-préfète de Perpignan ?

Article mis à jour le 17 janvier 2026 à 08:58

Ce 16 janvier, Stella Chene, nouvelle directrice de cabinet du préfet, s’est officiellement présentée à la presse. La jeune femme de 28 ans a pris ses fonctions depuis le 12 janvier 2026. Elle succède à Ludovic Julia récemment affecté à Bruxelles.

Parmi les priorités de celle qui est aussi sous-préfète de Perpignan figurent la lutte contre le narcotrafic, ou l’anticipation des risques d’incendies de forêt. Dans le cadre de l’incendie survenu le 31 décembre 2025 dans la station suisse de Crans-Montana, Stella Chene a dévoilé des contrôles à venir dans une dizaine d’établissements.

« On a évidemment en tête la tragédie de Crans-Montana. Nous préparons un plan de contrôle des établissements recevant du public qui ne sont pas aujourd’hui soumis à commission de sécurité obligatoire », précise la directrice de cabinet de Pierre Regnault de la Mothe.

Un profil jeune pour un département aux multiples enjeux

Formée à Sciences Po et à l’Institut national du service public (anciennement l’ENA) cette haute fonctionnaire débute sa carrière préfectorale dans un département qu’elle ne connaît pas encore, mais qu’elle décrit déjà comme « exigeant » sur les questions de sécurité et d’ordre public.

Diplômée de Sciences Po et de l’université Columbia à New York, où elle a étudié l’économie, Stella Chene a aussi effectué des stages à la préfecture de Guyane et en Lozère, deux territoires qu’elle cite comme points de comparaison avec les Pyrénées-Orientales. « C’est un département frontalier où il y a énormément de flux, et qui se caractérise par un niveau élevé de délinquance », précise la sous-préfète de Perpignan.

Originaire de Nozay, dans l’Essonne, elle a été élue conseillère municipale en 2020 sur la liste de Didier Perrier, maire sans étiquette. Stella Chene met en avant cette expérience comme un atout. « Cela me permet de mieux comprendre les contraintes des maires, notamment dans les petites communes », explique-t-elle.

La sécurité comme cœur de mission

La sécurité constitue le portefeuille central du directeur, ou en l’occurrence de la directrice, de cabinet d’une préfecture. Pour Stella Chene, il s’agit d’un choix assumé. « Ce n’est pas un hasard, c’est ma fiche de poste ». Dans les Pyrénées-Orientales, les enjeux sont multiples : délinquance, trafic de stupéfiants, sécurité civile et risques naturels.

Parmi les actions prévues d’ores et déjà à l’agenda de la directrice de cabinet, fermetures administratives d’établissements soupçonnés de blanchiment, harcèlement des points de deal, coopération étroite avec les forces de sécurité intérieure, les douanes et le parquet. Stella Chene insiste sur la nécessité de « vérifier que les plans annoncés sont bien suivis d’effets » et d’utiliser pleinement les outils juridiques récemment renforcés.