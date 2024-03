Deux nouveaux visages à la préfecture des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 20 mars 2024 à 19:54

Face à la presse, ce mardi 19 mars, Ludovic Julia et Nathalie Vitrat ont décliné leur curriculum vitae et les priorités inscrites sur leur feuille de route.

Diplômé de Sciences-Po et de l’I.N.S.P.*, le premier est le nouveau directeur de cabinet du préfet. Le natif de Mont-de-Marsan sera, entre autres, chargé des services de sécurité. Originaire de Dax, la seconde est nommée secrétaire générale adjointe missionnée, notamment sur la politique de la ville, l’emploi et l’égalité des chances. Outre leurs origines landaises, tous deux ont désormais un point commun : celui d’être sous-préfets affectés aux Pyrénées-Orientales.

Nathalie Vitrat, de l’inspection du travail à la préfectorale

Nathalie Vitrat commence sa carrière en tant qu’inspectrice du travail. Avant d’intégrer le corps préfectoral, la nouvelle secrétaire générale adjointe était sous-préfète dans le Puy-de-Dôme. « Là où on produit la fourme d’Ambert », tient-elle à préciser.

Parmi les missions confiées à Nathalie Vitrat, la politique de la ville axée sur la santé, l’éducation et la sécurité, mais aussi le projet de rénovation urbaine. La secrétaire générale adjointe est en charge du développement de l’économie, de la formation et l’emploi.

Nathalie Vitrat, secrétaire générale adjointe, sous-préfète chargée de l’égalité des chances.

Concernant l’emploi dans les Pyrénées-Orientales, Nathalie Vitrat entend bien innover, mais pas n’importe comment. Selon, la sous-préfète, il faut d’abord faire le point sur ce qui fonctionne et qui ne fonctionne pas. À quelques semaines du lancement de la saison, le premier dossier sur son bureau celui de l’emploi, le transport et le logement des saisonniers. D’expérience, la sous-préfète précise qu’il est toujours possible de trouver des financements, mais encore faut-il les flécher vers des actions concrètes et qui fonctionnent.

Ludovic Julia, « monsieur sécurité » des Pyrénées-Orientales

Sur demande du Président de la République, Ludovic Julia doit, entre autres, « intensifier les opérations place nette ». Le jeune diplômé confie que lors de ses précédents postes à Mayotte ou à la préfecture de police de Paris, il a appris quelques « quelques bons tuyaux » qui pourront lui servir sur le terrain. Parmi les prérogatives du directeur de cabinet, la lutte contre les stupéfiants, la prévention de la délinquance ou l’équipement en vidéoprotection sur les communes.

Ludovic Julia, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales, et sous-préfet.

Sur le volet politique de la ville à Perpignan, Nathalie Vitrat cite également la lutte contre la prostitution des enfants, « une problématique singulière dans ce département ».

La sécheresse un sujet transversal pour les services de l’État dans les Pyrénées-Orientales

Si le sous-préfet Johann Marcon est celui qui a l’ancienneté sur le sujet de l’eau, les deux sous-préfets insistent sur le fait que la problématique de l’eau est une question qui mobilise tout le corps préfectoral des Pyrénées-Orientales.

«Chaque interlocuteur que nous rencontrons nous parle des problématiques de l’eau, des entreprises aux agriculteurs », précise Nathalie Vitrat.

Deux sous-préfets « de terrain » dans les Pyrénées-Orientales

Si Ludovic Julia et Nathalie Vitrat ont des feuilles de route bien distinctes, ils se rejoignent sur la méthode de travail. « Il y a les chiffres, les avis des interlocuteurs, mais il nous faut aller sur le terrain pour le sentir », insiste Nathalie Vitrat. De son côté, Ludovic Julia se voit en homme « tout-terrain » en quête de « concret ».

Malgré leurs origines du sud de la France, et des séjours touristiques, les deux membres du corps préfectoral avouent ne pas connaître tous les aspects du pays catalan. L’un comme l’autre entendent bien remédier à cela très rapidement. «Je suis là pour être sur le terrain, sillonner les routes du département, assister aux matchs de rugby, rendre visite à mes collègues dans leur arrondissement. Je compte bien « consommer » ce département. Je dirais même le connaître sur le bout des ongles», déclare Ludovic Julia.

*I.N.S.P. : Institut national du service public, remplace depuis le 1er janvier 2022 l’École nationale d’administration.