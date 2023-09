Sénatoriales : les Pyrénées-Orientales conservent deux sénateurs de droite

Article mis à jour le 24 septembre 2023 à 20:23

Ce 24 septembre 2023, 1.284 «grands électeurs» étaient appelés aux urnes pour élire les deux sénateurs des Pyrénées-Orientales . Jean Sol est réélu avec 47,24% des voix. Lauriane Josende avec 52,92% des suffrages est la première sénatrice élue dans les Pyrénées-Orientales. Le duo permet au parti Les Républicains de conserver les Pyrénées-Orientales dans le giron de la droite et douche les espoirs du Rassemblement National d’amener un élu catalan au palais du Luxembourg. Quant à la gauche, depuis 2017, elle ne parvient pas à faire élire un de ses candidats au sein de la chambre haute du congrès.

Dès 8h30, les premiers «grands électeurs» attendaient bulletin en main pour glisser le nom de leur duo dans les urnes. Toute la journée, ils ont été accompagnés dans leur devoir électoral par la sono de la course solidaire des Virages de l’espoir qui se tenaient au pied du Palais des Congrès de Perpignan.

Les grands électeurs des Pyrénées-Orientales confirment leur penchant à droite

Pour François Calvet, c’est une satisfaction. Longtemps patron de la droite catalane, il tire sa révérence après deux mandats de sénateurs. «Tous les médias nationaux prédisaient que nous allions perdre un siège au profit du Front National. Mais non, nous gardons les deux sièges. Je suis très heureux et je m’en vais en laissant en l’état.»

Lauriane Josende est la première femme sénatrice élue pour représenter les collectivités territoriales des Pyrénées-Orientales. Avant, Jacqueline Alduy et Hermeline Malherbe – respectivement sénatrices de 1982 à 1983 et 2014 et 2017 – l’avaient été suite au décès du sénateur élu. À l’issue du vote et avant même la proclamation officielle des résultats, les participants à cette élection félicitaient chaleureusement la candidate élue à la majorité absolue. Lauriane Josende nous confiait sa joie.

«J’ai mené un combat difficile qui demandait beaucoup d’énergie et de détermination. C’est une grande satisfaction, et je crois qu’élire une femme pour le sénat est un signal fort de modernité envoyé au-delà de nos frontières.»

Quant à Jean Sol, réélu confortablement, il se dit également heureux et fier du travail accompli et notamment au sein de la commission des affaires sociales. Concernant ses priorités pour les Pyrénées-Orientales, l’ancien cadre hospitalier citait le travail à mener pour lutter contre la désertification médicale du territoire.

Arrivé en 3e position, le vice-président socialiste du département se dit néanmoins satisfait de son score. «Je regrette que certains élus ne comprennent pas ce que le département et la région (NDLR de gauche) peuvent apporter à notre territoire.»

Second tour des sénatoriales, «on prend presque les mêmes et on recommence»

Plus de trois heures après la clôture du premier tour, les quelque 1.200 bulletins avaient enfin été comptabilisés. En effet, élus, scrutateurs et services chargés des élections ont eu du mal à se mettre d’accord sur plusieurs bulletins considérés comme blancs. Contrairement à 2017, aucun candidat n’a été élu dès le premier tour, même si Lauriane Josende arrivée en tête du scrutin comptabilisait 563 bulletins (44,68% des suffrages exprimés). Juste derrière, Jean Sol, également candidat Les Républicains recueillait 529 suffrages (41,98%).

Le vice-président socialiste du Conseil Départemental et maire de Saint-Jean-Pla-de-Corts complétait le trio de tête avec 447 voix. Avec 234 voix, le premier adjoint de la mairie de Perpignan, Charles Pons, arrivait loin derrière en 4e position.

La communiste Lola Beuze obtient 142 voix, Marie Bach adjointe aux finances de Louis Aliot 82 voix, l’écologiste Marc Panis 80 voix. Le candidat soutenu par la France insoumise, François Ferrand obtient 36 voix et 4 grands électeurs ont voté pour Anthony Gouman. Pour le second tour, seul Marie Bach, Anthony Gouman et Marc Panis ont jeté l’éponge.

Six candidats se présentaient donc au suffrage du second tour. Pour rappel, en 2017, seulement trois élus avaient fait acte de candidature pour élire le second sénateur des Pyrénées-Orientales. En effet, en 2017, François Calvet avait été élu dès le premier tour.

Résultats du 1e tour des élections sénatoriales des Pyrénées-Orientales :

Lauriane Josende, suppléant : Alain Dario, 563 voix

Jean Sol, suppléante : Carole Del Poso, 529

Robert Garrabé, suppléante : Éliane Jarycki, 447

Charles Pons, suppléante : Dominique D’Agnello, 234

Lola Beuze, suppléant : Pierre Serra, 142

Marie Bach, suppléant : Alban Muller, 82

Marc Panis, suppléante : Céline Davesa, 80

François Ferrand, suppléante : Sylvie Ventura Cid, 36

Anthony Gouman, suppléante : Marie-Christine Gouman, 4

Résultats définitifs du second tour des élections sénatoriales des Pyrénées-Orientales :

Lauriane Josende, suppléant : Alain Dario, 662 voix.

Jean Sol, suppléante : Carole Del Poso, 591 voix.

Robert Garrabé, suppléante : Éliane Jarycki, 462 voix.

Charles Pons, suppléante : Dominique D’Agnello, 186 voix.

Lola Beuze, suppléant : Pierre Serra, 123 voix.

François Ferrand, suppléante : Sylvie Ventura Cid, 28 voix.