Réveillon du nouvel An : à Perpignan, ces équipes veillent sur une nuit festive

Article mis à jour le 1 janvier 2025 à 17:54

Ce 31 décembre 2024, les services de la préfecture faisaient leur traditionnelle tournée. Pompiers, policiers, gendarmes, hôpitaux et Ehpad, malgré les jours de fêtes, tous assurent leurs missions.

Ludovic Julia, sous-préfet de Perpignan, a salué l’ensemble des forces de l’ordre d’astreinte pour la Saint-Sylvestre 2024 ; ainsi que les agents des urgences de l’hôpital de Perpignan et ceux de l’Ehpad de la Croix Rouge, Dantjou-Villaros.

Les résidents de cet établissement pour personnes âgées du Mas Balande étaient fin prêts pour le nouvel An. Moïse s’inquiétait de savoir si, avec son épouse Nicole, ils pourraient suivre les «campanadas». Cette tradition espagnole consiste à croquer un raisin pour chacun des douze coups d’horloge qui séparent le 31 décembre du 1er janvier.

« Après 53 ans de mariage, on est contents de passer 2025 ensemble », déclare Moïse le regard tendre tourné vers son épouse.

Ici, les journées se suivent et se ressemblent. Au quotidien, il faut prendre soin des 82 résidents. Avec Ludovic Julia et les résidents, les équipes ont partagé quelques chocolats. L’occasion pour le directeur de cabinet de la préfecture « de remercier ces acteurs essentiels à la bonne marche de notre société que sont les associations. »

« Nous portons toujours une grande attention à la sécurisation des fêtes de fin d’année. Mais ce soir, la tournée permet aussi de mettre en lumière l’engagement d’autres unités qui participent à la cohésion sociale. Il est essentiel pour nous de les remercier d’être là pour que les Français puissent passer des fêtes en bonne sécurité.»

Polices municipales et nationales, gendarmerie, les effectifs sur le pont pour la nuit de la Saint-Sylvestre à Perpignan et dans les Pyrénées-Orientales

Après l’Ehpad, cap sur le siège de la police municipale de Perpignan. Ludovic Julia liste les effectifs de police ou de gendarmerie sur les Pyrénées-Orientales. En zone police, les moyens sont renforcés. Et sur la zone gendarmerie, où se déroulent les festivités les plus importantes, il y a plus d’une centaine de militaires engagés.

Lors d’un court échange sur les effectifs de la nuit, le sous-préfet a fait le tour du centre de vidéoprotection. Un lieu où les agents ont les yeux rivés sur les 400 caméras positionnées dans les rues de la ville. Pour la nuit du nouvel an, 20 agents de police municipale sont sur le terrain, selon le responsable. Ce dernier espérait que la soirée serait aussi calme que l’année précédente, où il n’y avait pas eu de gros faits sur la commune. « On essaye de mettre tous les moyens pour que tout se passe bien », insiste le policier d’astreinte.

Puis le convoi s’est dirigé vers le Centre d’opérations et de renseignement de la gendarmerie de Perpignan. Là encore, les gendarmes de garde avaient les yeux rivés sur les caméras et le casque vissé sur les oreilles. Selon le directeur de cabinet, « afin que les Français puissent profiter du passage de la nouvelle année et que tout se passe bien, il y a une grande mobilisation des services de l’État. »

Sur les Pyrénées-Orientales, en cette nuit un peu particulière, les événements à risques sont ceux qui drainent les plus de population. Les points à surveiller sont les communes qui tirent des feux d’artifice. De même, la majorité des boîtes de nuit, ou des lieux festifs se situent en zone gendarmerie. Le colonel Manuel Boissière explique qu’en termes de risques, la soirée du nouvel An est comparable à une soirée estivale, alors que la densité de population est bien inférieure.

Le militaire rappelle que l’an passé, 94 infractions graves avaient été relevées, dont une quarantaine pour conduite en état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants. Ces chiffres évoluent peu selon le gendarme, mais il insiste sur la nécessité d’une présence en nombre sur le terrain. « Sur la deuxième partie de la nuit, nous réalisons de nombreux contrôles sur les routes afin de prévenir les accidents. »

Les pompiers et le centre d’appels du Samu sur le pont pour la nuit du nouvel An

Le centre d’appels des pompiers et du Samu des Pyrénées-Orientales se partagent un même site. Un dispositif qui permet une plus grande coordination des services de secours. C’est le responsable du Sdis66, le colonel Éric Belgioïno qui a joué les guides pour le sous-préfet. Le colonel a passé en revue les effectifs disponibles, rappelé les statistiques d’intervention de 2023 et les « points sensibles » sur les Pyrénées-Orientales.

Plus de 40 000 personnes sont attendues sur les événements organisés à Collioure, Argelès-sur-mer, Canet-en-Roussillon, Le Barcarès et Céret. En cette nuit si particulière, les appels au centre des pompiers augmentent de 75 % par rapport à une soirée d’hiver comparable. Quant aux interventions, les sapeurs pompiers en recensent 70 au cours de la nuit, soit 125 % de plus qu’un week-end sur la même période. Pour couvrir le département et répondre aux demandes, plus de 120 pompiers sont mobilisés, et 170 sont d’astreinte.

De l’autre côté de la plateforme, la régulation médicale répond aux appels du 15 et dirige les personnes vers le service d’urgences ou la médecine de ville. Là aussi, les agents de garde en blanc, ne chôment pas, casque à l’oreille, ils répondent aux appels. Compte tenu de la désertification médicale, « nous avons une grande difficulté à maintenir une permanence des soins », met en garde le médecin.

Une nuit intense au service des urgences de l’hôpital de Perpignan

À l’hôpital Saint-Jean, c’est le directeur général qui a accueilli le sous-préfet, l’occasion de rappeler les chiffres de fréquentation élevée dans les services des urgences, adultes, pédiatriques et gynécologiques. Vers 21h00, et alors que les premiers fêtards n’ont pas encore fait leur entrée dans les urgences, l’accueil des patients couchés est déjà bien saturé avec des brancards en attente d’affectation. Nuit du Nouvel An oblige, si les équipes s’affairent autour des patients alités, certaines infirmières sont coiffées de chapeaux pour 2025, et sapins et guirlandes trônent dans la salle des urgences.

Du côté, des urgences pédiatriques, si le début de nuit est calme, là aussi les équipes n’ont pas hésité à porter des coiffes lumineuses pour tenter de dédramatiser l’accueil auprès de ces enfants apeurés et endoloris.

Quand les coups de minuit sonnent, tout continue comme avant

Malgré l’important dispositif sur les routes, les douze coups de minuits à peine passés, dans les rues de Perpignan, un accident impliquant une moto et un véhicule a mobilisé l’ensemble des services de garde. Des pompiers, au Smur en passant par la police, les forces de l’ordre ont pris en charge les victimes dès minuit vingt et ont été mobilisés sur place pendant plus d’une heure. Une des premières interventions de 2025 dans cette longue nuit de la Saint Sylvestre.