De la fac à l’international, les Perpignanais « Humainement Concernés »

«Peu importe le profil. Nous avons 200 repas cuisinés et chauds à chaque fois pour ceux qui sont présents entre 18h30 et 19h15. Malheureusement, nous ne pouvons pas faire de liste. Mais on essaie de donner un coup de pouce à tous ceux qu’on peut.» Et de rappeler que la pauvreté n’a pas de profil type : «Nous voyons toute sorte de gens : des étudiants, des sans-abris, des mères ou des pères de famille, des travailleurs. L’hiver, beaucoup de personnes se retrouvent seules et isolées.