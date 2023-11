PerpiniaNum. Tel est le nom du nouveau « portail » Internet créé par la médiathèque de Perpignan pour consulter les numérisations des fonds patrimoniaux qu’elle conserve. Manuscrits anciens, atlas, gravures et autres enregistrements sonores … Ces collections sont désormais accessibles en un clic de chez soi.

Pourquoi PerpiniaNum ?

La médiathèque de Perpignan a baptisé sa nouvelle plateforme PerpiniaNum, du nom latin de Perpignan. Ce choix fait également référence aux collections perpignanaises numérisées et consultables sur le site. S’appuyant sur les dernières technologies, ce portail succède à celui ouvert en 2006 qui regroupait déjà des collections numérisées. Labellisé Bibliothèque numérique de référence, PerpiniaNum a bénéficié des aides du Ministère de la Culture et de la Communication.

L’objectif ? Créer un outil collaboratif de valorisation des collections patrimoniales accessible à tous les usagers. Chacun est invité à enrichir le portail en ajoutant des contenus sur le patrimoine catalan. Une fois inscrit en ligne, vous pourrez par exemple identifier des lieux sur des photos anciennes, dater des images, ou encore corriger l’OCR (la reconnaissance optique de caractères) dans la presse. Il vous sera également possible d’ajouter des commentaires sur les ouvrages et les collections, et d’écrire ou de commenter des billets de blog en lien avec une thématique patrimoniale.

Un regroupement par fonds

Les manuscrits et livres anciens de la médiathèque sont regroupés par fonds. Pour les consulter, il vous suffit de cliquer sur « voir les collections » et de parcourir les diverses catégories proposées. Patrimoine numérisé, fonds catalan, image et son, fonds anciens, presse, manuscrits, chacune des collections est agencée en sous-catégories où des filtres viennent faciliter la recherche et la navigation.

Les nouvelles fonctionnalités apportées à la plateforme simplifient la consultation en ligne des nombreuses ressources et permettent d’éditorialiser les contenus patrimoniaux : expositions virtuelles, articles de blog, articles classiques sans oublier les dispositifs de médiation numérique sur les réseaux sociaux.

De nombreux documents numérisés accessibles en ligne

La première catégorie – Patrimoine numérisé – regroupe les différents documents numérisés par thèmes dont Art et Patrimoine, Biographies, Droit et Institutions, Enseignement… D’un simple clic sur l’ouvrage désiré, vous aurez accès à l’ensemble du document numérisé. Les pages s’affichent une à une et peuvent être lues en plein écran. À noter au passage l’excellente qualité des images.

Côté Image et Son, vous retrouvez près de 600 estampes qu’il est possible de classer par auteur, contributeur, langue, section, lieu et même sujet ou éditeur. Les documents sont numérisés tel quel, en noir et blanc ou en couleur, certains présentent même des taches ou des déchirures, témoignage de leur vécu.

Ce que vous pourrez également découvrir sur PerpiniaNum

Histoire des collections vous permettra d’apprendre comment les collections passent de la bibliothèque à la médiathèque ou qui sont les contributeurs.

Missions patrimoine écrit vous aidera à savoir plus précisément comment sont conservés les documents, comment sont faites les acquisitions mais aussi tout ce qui est prévu pour faire face aux conditions climatiques et aux situations d’urgence.

Valoriser et partager est un outil qui recense les expositions en cours, celles passées, les possibilités pour les visites thématiques…

Infos pratiques délivre toutes les conditions pour accéder aux collections patrimoniales et à l’atelier de numérisation.

Enfin, l’Agenda énumère toutes les dates des expositions, des visites guidées et des ateliers.

Quelques catégories encore incomplètes et bugs de chargement…

Si, comme précisé sur la page d’accueil, certaines rubriques sont encore en cours d’élaboration, Perpinianum n’échappe pas aux traditionnels bugs de lancement.

Dans « les écrivains d’aquí », le lien vers certains auteurs, par exemple Josiane Cabanas ou Jordi Pere Cerdà, renvoie vers une page d’erreur. Idem dans la catégorie « Image et Son », où les enregistrements sonores des labels d’aquí dont Cougouyou Music, Marendadisc sont inaccessibles. Problème d’affichage ou de numérisation, le chargement de certaines estampes s’achève parfois par message d’erreur. Des difficultés qui ne refroidiront pas les plus persévérants…