Photoreportage | Quand la Soul de Ben enflamme le festival de Pelliculive

Les fans sont là, impatients. Avant de monter sur scène, c’est sans doute toujours le même rituel: des étreintes, des sourires qui donnent de la force et de l’énergie pour tout donner à ce public venu nombreux. Les musiciens ouvrent la voie puis quand Ben apparaît les applaudissements et les cris affluent.

Il nous offre une heure de pur bonheur musical avec essentiellement des morceaux de son dernier album « Is it you? » et les arrangements acoustiques permettent à cette voix puissante de briller comme au premier jour. Évidemment, il ne pouvait pas faire l’impasse sur « Soulman » et nous offre une version revisitée.

Il établit une véritable connexion avec son public et ne se contente pas de chanter pour lui mais avec lui. Malgré sa notoriété internationale, Ben a su rester d’une humilité exemplaire. Sa simplicité et sa proximité transparaissent sur scène et créent une ambiance chaleureuse. Le public est conquis et moi aussi.