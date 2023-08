Mélange des arts à Thuir pour le festival Pelliculive édition 2023

La saison estivale ne pouvait se clôturer sans la tenue de l’un des festivals les plus éclectiques des Pyrénées-Orientales. Du 31 août au 2 septembre 2023, le festival Pelliculive revient à Thuir. Cette troisième édition reprend les codes du festival : écouter de la bonne musique, de quoi bien manger, et (re) découvrir les classiques du cinéma.

Le tout dans un décor naturel, le parc Violet. Mais cette année, une nouveauté a vu le jour : le Pelliculive off. Une programmation pensée pour patienter avant le festival…

Des artistes connus et reconnus

Les organisateurs du festival conçoivent le Pelliculive comme un rendez-vous entre amis qui prennent le temps de se retrouver le temps d’un long week-end pour manger, rire, profiter de la musique et voir des films. Chaque année, des artistes de renommée font le déplacement jusqu’à Thuir, une petite commune des Pyrénées-Orientales. Pour cette édition 2023, Louis Bertignac, Michel Jonas, Synapson, Axel Bauer, Ben l’Oncle Soul ont répondu à l’appel pour assurer le côté musique.

Le 7e art sera représenté par Rosanna Arquette ou encore Claude Lelouch. Des personnalités à la double casquette, comme Gérard Lanvin ou Michaël Youn, seront également là.

Enfin, pour la partie gastronomie, ce sont Juan Arbelaez et Denny Imbroisi qui seront aux fourneaux pour le dîner. Deux habitués du festival, déjà présents pour la 1ère édition en 2021. Ils proposeront un menu qui fera saliver les festivaliers.

Le ciné-concert : point d’orgue du festival

Un ciné-concert sera donnée en ouverture du festival le 31 août. Pour l’occasion, c’est le film Le Grand Bleu de Luc Besson qui sera diffusé. Accompagné de ses musiciens, Eric Serra rejouée la bande-originale en live. Un évènement spécial pour célébrer les 35 ans de la sortie du film dans les salles obscures. C’est une expérience immersive qui attend le public.

Avant ce ciné-concert, une master class sur Rosanna Arquette, présentée par Hélène Mannarino sera donnée. L’actrice américaine joue dans le film de Luc Besson.

Les artistes présents le 1er septembre

Hélène Mannarino présentera la seconde masterclass de cette 3e édition. Celle-ci est consacrée à Claude Lelouch qui sera présent pour l’occasion. Ensuite, les chefs Gilles Goujon, Chicanier et son mathou assureront le show culinaire.

Axel Bauer, Ben l’Oncle Soul, Louis Bertignac, Süeür et Synapson feront résonner leur musique au sein du parc de la Villa Palauda.

Les artistes présents le 2 septembre

Pour la dernière journée de Pelliculive 2023, une soirée Frappa Dingue attend le public. La seule règle pour y participer : venir déguisé. Cette fois, le show des chefs sera assuré par Frédéric Bacquié, chef étoilé originaire des Pyrénées-Orientales, et Gueuleton.

Pour la musique, la carte blanche est donnée à Michel Jonas et Manu Katché, Gérard Lanvin, Trois Cafés Gourmands et Fatal Bazooka.

Infos pratiques

L’ouverture des portes s’effectuera à 18h30 le 31 août et à 17h45 les 1er et 2 septembre. Les masterclass seront données au théâtre des Aspres. Elles seront accessibles pour les visiteurs en possession d’un billet pour le festival. Le ticket d’entrée pour le jeudi 31 est vendu 45 €. Il faudra débourser 39 € pour accéder au festival le vendredi ou le samedi. Un pass 2 jours (pour le vendredi et le samedi) est proposé à 70 €. Bonus : pour patienter jusqu’au festival, la commune de Thuir propose des projections gratuites ainsi que des animations autour du cinéma.