Place à la lutte contre le cancer du sein lors d’Octobre Rose 2022

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent en France (60.000 nouveaux cas par an) ; et c’est également celui qui représente la première cause de décès par cancer chez la femme. 1 femme sur 8 risque d’être touchée par ce cancer, pourtant seule la moitié des femmes concernées ont participé au dépistage qui leur est proposé. Ce dernier est simple et 100% remboursé, tous les deux ans à partir de 50 ans.