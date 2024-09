Pour sa 7e édition, le World Cleanup Day (ou Journée mondiale du nettoyage en français) encourage les citoyens à se mobiliser pour ramasser les déchets abandonnés. En 2024, les opérations de nettoyage se tiendront du 18 au 22 septembre. Et bonne nouvelle, tout le monde peut participer. L’objectif de cette année ? Faire mieux que les 150.000 personnes mobilisées en France en 2023. Photo © Pixabay.

Dans les Pyrénées-Orientales, plus d’une dizaine de collectes de déchets sont organisées par des collectivités, des jeunes, ou des acteurs privés. Grâce à la carte interactive, trouvez la collecte la plus proche de chez vous.

Une reconnaissance officielle par l’ONU

Depuis décembre 2023, le World Cleanup Day est inscrit au calendrier officiel des journées mondiales selon l’Organisation des Nations Unies. La Journée mondiale du nettoyage de la planète est fixée au 20 septembre de chaque année.

Dans le cadre des SDG Action Awards 2023, le World Cleanup Day a reçu le Prix des Nations Unies de l’action la plus mobilisatrice en faveur des objectifs du développement durable. La campagne de World Cleanup Day répond à plusieurs objectifs de développement durable portés pour 2030.

World Cleanup Day : Les actions dans les Pyrénées-Orientales

L’année dernière à Cerbère, les bénévoles avaient collecté des déchets dans différents lieux de la ville. Cette année, l’association Cerbère Gardiens Mer et Nature souhaite concentrer le nettoyage sur tous les sites de l’Office français de la biodiversité situés aux environs.

Dès le 18 septembre, la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne organise une collecte de déchets de la vallée de la Font Vive à Porté-puymorens. Deux parcours sont proposés. Le premier autour du lac du Passet et le second sur le chemin et le tour du lac de Font Vive. Avant le pique-nique tiré du sac « zéro déchet », la collecte sera triée et pesée.

À Canet-en-Roussillon, deux opérations sont prévues pour ce World Cleanup Day édition 2024. Le 20 septembre, les élèves de 6e du collège Saint-Exupéry de Perpignan participeront au nettoyage de la plage. Le lendemain, les bénévoles sont attendus nombreux pour ramasser les déchets entre la route du littoral et la mer, et dans les Dunes, en direction de Saint-Cyprien jusqu’aux Cabanes des pêcheurs.

Photo © Brian Yurasits / Unsplash

À Perpignan, place au challenge « Bien dans notre Têt » le 21 septembre pour nettoyer les berges en présence des joueurs des Dragons Catalans, de l’USAP et USAP Féminines, des EAJ du Bas Vernet et de la Diagonale, des associations KM.NET et Maison Bleue.

Le même jour, sur la place de la Victoire aux pieds du Castillet, le village World Cleanup Day ouvrira ses portes à partir de 14h, en même temps que le marché de la seconde main. Un défilé de mode débutera à 16h avec la participation des jeunes de maisons de quartiers. Durant toute l’après-midi, des animations mettant en avant les enjeux du recyclage, de l’économie circulaire et de la préservation de l’environnement seront destinées à toute la famille.

Dans les Pyrénées-Orientales, les collectes de déchets se multiplient

Plusieurs évènements privés sont aussi prévus dans les Pyrénées-Orientales : le 19 septembre, la Banque Populaire du Sud de Le Barcarès organise une opération de sensibilisation, de collecte et de caractérisation des déchets sur la plage de l’embouchure. Le vendredi 20 septembre, dans le cadre de la semaine d’intégration des collégiens, l’établissement perpignanais Madame de Sévigné organise également un nettoyage. Le 21 septembre, la Caisse fédérale de Crédit mutuel propose un évènement privé « Poubelle la vie 66 ». Celle de Perpignan, surnommée « L’équipe des Frotfrot » sera sur les berges de la Têt le 22 septembre pour ramasser les déchets.

Le Mégothon : une initiative portée par différentes associations

World Cleanup Day – France, Wings Of The Ocean, Cleanwalker, CLOPE et Dépollution Environnementale d’Armorique ont lancé le Mégothon : la journée mondiale dédiée au ramassage des mégots à la sensibilisation à leurs impacts environnementaux.

Le but est de mobiliser le plus grand nombre – citoyens, associations, entreprises, collectivités – pour ramasser les mégots abandonnés dans les espaces publics. Cette journée est également l’occasion de rappeler au public qu’il est important de jeter son mégot à la poubelle et non au sol.

En 2024, les 2.166 bénévoles mobilisés ont ramassé 971.028 mégots. La prochaine édition aura lieu le 24 mai 2025.

Compléter les actions par un nettoyage numérique

Tandis que les écrans prennent de plus en plus de place dans nos vies, Let’s Do It World, le mouvement créé en Estonie par Rainer Nõlvak et à l’origine de cette opération de nettoyage, porte un autre évènement : le Digital Cleanup Day. Comme son nom l’indique, il s’agit de la Journée mondiale du nettoyage numérique. Elle est organisée tous les ans, le 3e samedi du mois de mars.

L’objectif de cette mobilisation digitale est de faire prendre conscience de l’impact environnemental du numérique grâce à des actions de sensibilisation au numérique responsable. Il est question de nettoyer les données dans un premier temps et d’offrir une seconde vie aux équipements numériques dans un second temps.