Nettoyer les Pyrénées-Orientales en un jour : le World Cleanup Day 2023

La Journée mondiale du nettoyage de notre planète revient pour une 6e édition le 16 septembre 2023. Cette année encore, des millions de citoyens du monde entier organisent et/ou participent à une opération de ramassage de déchets abandonnés. En France, les nettoyages sont organisés du mercredi 13 au dimanche 17 septembre 2023 afin de permettre au plus grand nombre d’y prendre part.

Mobilisation générale pour une urgence climatique

L’association World Cleanup Day – France lance un appel à la mobilisation générale pour rassembler les Français autour d’un objectif commun : contribuer à un monde plus propre et plus sain. Tout le monde est invité à participer, y compris les entreprises et les collectivités locales, mais aussi les écoles et les associations.

Deux façons de participer : organiser un cleanup ou en rejoindre un. Pour gagner en visibilité, un organisateur a tout intérêt à inscrire son évènement sur le site dédié. C’est ainsi que ceux qui le souhaitent pourront y participer.

Les déchets abandonnés font – tristement – partie de notre quotidien. Ils fragilisent les écosystèmes de notre planète. Les océans sont particulièrement touchés et le constat est alarmant : 80% des déchets retrouvés en mer proviennent de la terre. Cette journée mondiale de mobilisation a donc vocation a éliminer les déchets abandonnés de notre environnement.

Mais au-delà des actions concrètes, le World Cleanup Day doit permettre d’éveiller les consciences et invitant la population à se questionner sur sa consommation quotidienne et la formation des déchets qui en résulte. Plus qu’une opération de nettoyage, cette journée est aussi l’occasion d’apprendre à mieux consommer et à moins jeter.

Des opérations festives pour un maximum d’efficacité

Même si les actions doivent être réalisées avec sérieux, le World Cleanup Day est un évènement festif dont le but est de fédérer car, des actions bien menées, envoient un message plus fort. Cette année, les affiches de communication sont assez insolites, avec des slogans percutants « C’est pas la taille qui compte », « Jeter oui, par terre non » et « Balance ton déchet ».

Les citoyens qui participent à cette semaine de nettoyage ont l’opportunité de partager des moments agréables en famille, entre amis, collègues, voisins, élèves mais aussi de rencontrer d’autres personnes, avec cette même envie de nettoyer la planète.

En 2022, 170.000 personnes se sont mobilisées avec plus de 2.400 cleanups partout en France. L’objectif est de mobiliser 5% de la population française sur le terrain. C’est cette proportion qui pourra amorcer un changement de comportement à l’échelle nationale.

Les actions dans les Pyrénées-Orientales

En ce début septembre, près de 1.500 cleanups sont déjà recensés sur le site https://www.worldcleanupday.fr/. 7 sont situés dans le département des Pyrénées-Orientales :

À Cerbère, l’opération de nettoyage aura lieu le jour du World Cleanup Day, le 16 septembre. Les bénévoles se chargeront de collecter les déchets dans différents lieux de la ville. Une collation sera offerte en fin de cleanup.

À Corneilla-Del-Vercol, le cleanup se fera en famille. Petits et grands auront pour mission de ramasser les déchets dans le village. Une façon de responsabiliser les enfants.

Cabestany a choisi le dimanche en début d’après-midi pour son opération de nettoyage. Durant deux heures, les participants de cet évènement privé se concentreront sur les déchets de la rivière.

Dans la commune de Bompas, le nettoyage aura lieu le samedi 16. Après un briefing qui comprendra également la remise des gants et des sacs, les nettoyeurs d’un jour iront collecter des déchets. En fin de matinée, ils se retrouveront autour d’un pot de l’amitié.

À Saint-Jean-Lasseille, les citoyens se réuniront le 16 septembre à 9h30 aux ateliers municipaux. Selon le nombre de personnes, des groupes seront formés puis envoyés sur divers secteurs de la commune. Les gants et les sacs sont fournis par la municipalité. Un apéritif amélioré sera offert et les enfants seront récompensés par un diplôme de citoyenneté.

Les Cleaners du 66 seront présents sur la plage du Bourdigou le vendredi 15 septembre à 14h. Comme pour le cleanup de Cabestany, c’est la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel qui organise ce cleanup. Il s’agit également d’un événement privé.

Bien dans notre Têt organise, pour la 5e année, une opération de nettoyage. En partenariat avec la mairie de Perpignan, la communauté Perpignan Méditerranée Métropole, le département, le Parlement de la Mer Occitanie. Il est demandé de venir avec des gants de jardinage, des gourdes remplies d’eau et de bonnes chaussures. Le lieu de rendez-vous est fixé sur la passerelle Torcatis. Les enfants accompagnés sont les bienvenus.

Le saviez-vous ?

Le World Cleanup Day est le résultat du mouvement Let’s Do It né en Estonie en 2008 dont le but était de lutter contre les déchets abandonnés en mettant en place des nettoyages citoyens. 10 ans plus tard, tous les pays se sont mobilisés pour créer la Journée mondiale du nettoyage de la planète. Le World Cleanup Day est le plus grand mouvement citoyen au monde. En 2022, il a rassemblé 14,9 millions de personnes dans 190 pays et territoires. En France, cette 5e édition a permis de récupérer 13 millions de mégots et 1.0002 tonnes de déchets, soit l’équivalent de 7 baleines.