Pol’Hebdo, carnet de campagne : J-30 avant les élections municipales dans les Pyrénées-Orientales

À l’approche des municipales, la campagne s’installe dans les Pyrénées-Orientales. Déclarations de candidature, soutiens, déplacements, prises de position et débats locaux : chaque semaine, ce carnet politique rassemble les faits marquants et les petites phrases qui rythment la vie publique.

Au sommaire à J-30 du premier tour :

Bardella-Mélenchon à Perpignan : Bataille des chefs attendue ce 28 février

À Perpignan, Louis Aliot déplace son grand meeting pour ne pas laisser le champ libre à la France Insoumise. Rappel des faits, dès le 24 janvier dernier, lors du meeting avec Manon Aubry, La France Insoumise annonçait la venue de son fondateur pour le 28 février, une première pour Jean-Luc Mélenchon qui n’est jamais venu faire campagne à Perpignan. Quelques jours plus tard, Louis Aliot lançait sa campagne annonçant un grand meeting le 11 mars. Ce dernier rendez-vous est finalement avancé pour se caler pile-poil à la même date que le leader insoumis.

Après une volonté de confronter les dates, c’est finalement sur la salle que se joue le défi. En effet, si dans un premier temps Jordan Bardella était annoncé au Parc des expositions, et Jean-Luc Mélenchon au cinéma Méga Castillet, la France insoumise demande officiellement la mise à disposition de la plus grande salle de Perpignan, à savoir… le Parc des expositions.

À l’heure où nous écrivons, Jean-Luc Mélenchon est prévu à 14h, toujours au Méga Castillet, et Jordan Bardella à 16h au Parc des expositions. Si les deux personnalités politiques ont chacune des services d’ordre spécifiques et que leurs partis doivent eux-mêmes organiser la sécurité, les services de l’État sont d’ores et déjà mobilisés.

Après la désinvestiture du socialiste Mathias Blanc, « Perpignan Autrement » reçoit soutiens et main tendue

Si les militants locaux du Parti socialiste avaient choisi largement Mathias Blanc, tête de liste de Perpignan Autrement, les instances nationales ont décidé de soutenir la liste d’Agnès Langevine, Place Publique. Depuis ce lâchage en pleine campagne, le mouvement a reçu le soutien de François Ruffin, fondateur de Debout ! Dans une vidéo, il lançait son célèbre : « à la fin c’est nous qu’on va gagner ! ». De son côté, Clémentine Autain, député du mouvement L’Après, diffusait une vidéo appelant à voter pour Mathias Blanc.

Quelques jours plus tard, c’est la liste « Changez d’air », amenée par l’insoumis Mickaël Idrac, qui lui « tend la main » via un communiqué de presse. Mais cet appel a une date d’expiration, à savoir ce vendredi 13 février. Selon nos informations, Perpignan Autrement n’a pas saisi la perche tendue par Mickaël Idrac.

Nicolas Garcia, maire communiste d’Elne, cède la tête de liste

Sur ses réseaux sociaux, le maire actuel de la commune d’Elne partage une publication à destination des habitants de sa commune. « Après 37 années de mandat, dont 19 comme maire, c’est avec un pincement au cœur » que le maire choisit de passer la main.

Andre Trives, propulsé à la tête de la liste « Elna endavant, en avant Elne » a rappelé son parcours auprès de Nicolas Garcia durant le mandat. Il déclare vouloir reprendre le flambeau avec détermination.

Incendie au domicile du candidat Rassemblement national d’Alénya

Dans la nuit du 10 au 11 février, une explosion suivie d’un incendie s’est produite au domicile du candidat RN Guillaume Richer d’Alénya. Selon les premières constatations, son origine pourrait être criminelle.

Dans communiqué de presse, le Rassemblement national dénonce « une tentative d’intimidation d’une gravité exceptionnelle. Une attaque contre un candidat, mais surtout contre la démocratie elle-même. » Au-delà de ces faits, pour le parti d’extrême droite, c’est toute la campagne des municipales qui, dans les Pyrénées-Orientales, serait « polluée par un climat délétère. »

Osez la France Pays Catalan soutient Bruno Nougayrède

Le 7 février 2026, le mouvement Oser la France Pays Catalan, représenté par son coordinateur départemental Damien Albanell, a annoncé officiellement son soutien à Bruno Nougayrède (candidat de la droite et du centre) pour les prochaines élections municipales de Perpignan.

L’antenne locale du mouvement fondé par Julien Aubert, vice-président du parti Les Républicains, « choisit de s’engager derrière une figure capable de rassembler les forces de la droite et du centre. »

À Perpignan, 20 animaux tués chaque minute pour l’alimentation

L’association L214 organise une manifestation ce samedi 14 février de 14h à 17h sur la place Arago. Cette mobilisation vise à interpeller les candidats sur leur absence d’engagement pour réduire le nombre d’animaux tués pour la consommation alimentaire.

Déjà en octobre dernier, L214 interpellait le maire sortant Louis Aliot à ce sujet. Depuis le début du mandat, 49 millions d’animaux ont été tués. À noter que dans le cadre des élections municipales à Perpignan, le mouvement L214 soutient la liste Perpignan Autrement.