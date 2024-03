Comment les jeunes Français perçoivent-ils les sujets politiques ?

Article mis à jour le 3 mars 2024 à 10:13

Une enquête Ipsos – publiée en février 2024 – s’est intéressée à la perception des jeunes Français sur différents sujets politiques. Ont-ils les mêmes préoccupations que le reste de la population française ? Quels sont les points de rencontre ? Et les divergences ?

Le pouvoir d’achat en tête des préoccupations

Le porte-feuille des Français est au cœur de toutes les préoccupations, et même chez les jeunes, avec respectivement 55 et 45% à le citer comme enjeu personnel le plus préoccupant. Les premiers désaccords apparaissent ensuite. Mais au-delà de la caisse enregistreuse, les opinions divergent. Pour 41% de l’ensemble des Français, la santé prend la deuxième place sur l’échelle des préoccupations, tandis que seuls 21% des 18-24 ans la classent en seconde position. En revanche 32% de cette jeune génération se sent interpellée par le changement climatique, un souci partagé par 35% de l’ensemble des Français.

En bas de la liste des inquiétudes, certaines préoccupations peinent à captiver l’attention nationale. Seuls 9% des Français, toutes générations confondues, sont concernés par le renforcement de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, tandis que la construction européenne ne mobilise que 4% de l’ensemble des Français et 5% des 18-24 ans.

Responsables politiques et opinion, l’avis des Français

Une grande part des Français voit d’un mauvais œil les actions des responsables politiques. En effet, 78% d’entre eux jugent que les politiciens, aussi bien de la majorité que de l’opposition, préparent mal leur avenir. Bien que cette proportion soit inférieure chez les jeunes (63%), elle reste très élevée.

Lorsqu’il s’agit de personnalités politiques, deux noms émergent chez les moins de 45 ans : Gabriel Attal et Jordan Bardella. Mais le nouveau Premier ministre remporte la palme de la confiance auprès de 39% de l’ensemble des Français, et particulièrement chez les personnes âgées (50%), évinçant ses concurrents. Mais Jordan Bardella séduit davantage les jeunes, chez les 18-24 ans, capturant 35% des regards, légèrement devant Gabriel Attal à 32%. En troisième position : Marion Maréchal. Inscrite également dans le panorama, elle recueille la confiance de 19% de l’ensemble des Français et de 13% des jeunes.

Une mobilisation inégale lors des prochaines élections

Les chiffres révèlent un fossé générationnel marqué en matière de participation électorale, avec une nette tendance à la baisse chez les plus jeunes. Alors que 56% de l’ensemble des Français affirme qu’ils iront voter aux élections européennes du 9 juin prochain, seuls 42% des 18-24 ans partagent cette certitude. Une disparité notable avec 75% des plus de 70 ans se disant certains d’aller voter.

Ce constat se répète pour les élections municipales de 2026 et les élections présidentielles de 2027, avec une corrélation croissante entre l’âge et l’intention certaine de participer. Cependant, les élections présidentielles semblent exercer un attrait plus fort, suscitant une mobilisation plus importante que les deux autres scrutins.

2024 sera marquée par les élections européennes. Il est frappant de constater que les listes candidates peinent à établir un lien de proximité avec les électeurs français. Seul le Rassemblement National se démarque, avec 36% des Français et 39% des jeunes se sentant proches de cette formation. Les écologistes attirent tout autant l’attention des 18-24 ans, avec 39% d’entre eux affirmant se sentir proches de cette liste. Une dynamique qui souligne les défis d’engagement et de connexion des jeunes générations avec le paysage politique actuel.

Des avis plutôt semblables sur les sujets d’actualité

En matière d’actualités, les Français affichent généralement une vision cohérente, mais certaines thématiques dévoilent des nuances intéressantes. Un consensus se dégage sur l’inscription du droit à l’IVG dans la Constitution, jugée nécessaire par une majorité écrasante de 78% de l’ensemble des Français et 75% des jeunes. Les femmes, en particulier, soutiennent massivement cette initiative (86%). Parmi les jeunes femmes de moins de 25 ans, 82% approuve ce projet.

Un autre point de convergence concerne la régulation par l’État de l’utilisation des écrans par les mineurs, plébiscitée par 84% des Français et 85% des jeunes. Cependant, une réalité émerge, avec 59% de l’ensemble des Français et 55% des jeunes considérant cette régulation comme peu réaliste. L’idée du port de l’uniforme à l’école est également bien accueillie, obtenant l’approbation de 66% de l’ensemble des Français et de 60% des jeunes.

Mais, deux points suscitent des divergences d’opinion. Seulement 29% de l’ensemble des Français se montre favorable à une limitation de quatre voyages en avion par individu tout au long de sa vie, tandis que 34% des jeunes adhèrent à cette idée. De même, l’abaissement de l’âge du droit de vote à 16 ans au lieu de 18 ans ne recueille que 22% d’approbation chez l’ensemble des Français, mais séduit 33% des 18-24 ans, révélant une fracture générationnelle sur cette question.