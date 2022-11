Avec ses 6,7 millions d’habitants en 2070, la région Occitanie deviendrait la 3e région de France la plus peuplée, derrière l’Île-de-France et l’Auvergne-Rhône-Alpes. C’est dans cette région que la population augmenterait le plus, à la fois en nombre et en taux de croissance. L’Occitanie gagnerait 824.000 habitants entre 2018 et 2070 ; bien plus que l’Auvergne-Rhône-Alpes et ses 660.000 habitants et les Pays de la Loire avec ses 430.000 habitants supplémentaires. En Occitanie, la population augmenterait en moyenne de 0,25% par an, soit le rythme de croissance le plus élevé en France métropolitaine. Viennent ensuite les Pays de la Loire (+0,21%) et la Corse (+0,18%).