Les personnes âgées, les handicapés et les enfants, grands perdants de la crise sanitaire

370.200 mesures d’ASE (Aide Sociale à l’Enfance) étaient en cours fin 2020 ; dont 54% concernaient des accueils de mineurs ou de jeunes majeurs en dehors de leur milieu de vie habituel. Pour les autres mesures, il s’agit d’actions éducatives exercées en milieu familial. En un an, le nombre de mesures d’ASE a augmenté de 0,8% ; une évolution bien plus faible que durant les années précédentes. Cette hausse est due à l’augmentation de 1,8% du nombre d’enfants et de jeunes accueillis à l’ASE entre fin 2019 et fin 2020. Cependant, cette hausse est plus faible que celles enregistrées les années précédentes, avec +5,4% en 2018 et +4,9% en 2019.