Pour les magistrats et avocats de Perpignan, la justice n’est toujours pas « réparée »

Les magistrats se « félicitent des recrutements massifs annoncés, (…) du budget de la justice à la hausse, (…) ou d’une réforme des rémunérations » ; mais rappellent, qu’ à Perpignan, il manque toujours un juge pour enfants, et un juge d’instruction supplémentaires . Les moyens annoncés demeurent insuffisants. « Un poste de juge de juge d’instruction sur les 4 existants actuellement sera vacant le 1er janvier prochain. Aucun poste n’a été créé pour le Parquet de Perpignan, et un poste de substitut est actuellement vacant. Et aucune création de poste n’est annoncée pour le Greffe« .

Les magistrats dénoncent la communication diffusée indiquant que « la justice serait réparée, prête à être modernisée« . Selon les magistrats de Perpignan, « la charge de travail demeure colossale et contrait les magistrats à dégrader la qualité de leurs décisions, au pénal comme au civil ». Les magistrats et fonctionnaires de justice du tribunal de Perpignan dénoncent l’état de délabrement de l’institution, la souffrance au travail, ou le manque de moyens humains et matériels. Le bâtonnier de Perpignan concluait la prise de parole en rappelant que « la justice est un pilier de démocratie et participe de la paix sociale ».