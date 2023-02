Le jeune urbaniste a organisé la consultation des habitants pour le projet de réaménagement de l’avenue Saisset et du chemin de Las Palabas. Lors de plusieurs ateliers, les interrogations et avis des personnes concernées ont été prises en compte, afin que les travaux soient acceptés par la population. Une expérience qui l’a marqué : «les élus étaient très contents et les habitants ravis qu’on les intègrent dès le début au projet.»

Benjamin a depuis fondé Build’n co, une agence de participation sur le territoire qui aide les élus à organiser des consultations publiques sur divers projets locaux. C’est lui et son collègue Guillaume Bellaton, également urbaniste et ayant longtemps travaillé en bureau d’études, qui animeront la matinée de vendredi consacrée à la démocratie participative à l’université de Perpignan.