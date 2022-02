Le ministre Éric Dupond-Moretti face aux acteurs de la justice des Pyrénées-Orientales

Le directeur de la prison de Perpignan était également présent à ce débat. Dimitri Besnard a questionné le Ministre sur la possible mise en place d’un numerus clausus du nombre de matelas au sol. En ce moment, la prison compte 70 matelas au sol, et le directeur serait favorable à une limitation à 60 du nombre de ces matelas. « La principale difficulté que nous rencontrons avec mes équipes est la gestion de ces matelas au sol. Cela nous prend de temps. Et nous évoquons avec nos officiers un plafond de verre. Un numerus clausus qui pourrait être envisagé à Perpignan à 60 matelas au sol. Pensez-vous que l’application de ce numerus clausus puisse permettre de réduire le surencombrement et garantir des conditions dignes de tension et des conditions ? »

Fin de non-recevoir très nette de la part du Ministre. « Non, je suis contre ! Même si je suis très attentif aux conditions de la détention, les matelas au sol sont une honte ; c’est pour cela que l’on construit une nouvelle prison. (…) Mais que dirait-on si on n’emprisonnait pas quelqu’un qui aurait commis un acte grave ? (…) On répondrait, non, on a dépassé le chiffre ? C’est le loto pour vous monsieur, vous restez dehors ! Non, je suis contre cela. En revanche, je suis favorable, à chaque fois que c’est possible, à privilégier des alternatives à la prison. Nous serons au rendez-vous des promesses. Ces 15.000 nouvelles places n’ont pas été décidées au doigt mouillé, cela correspond à une réalité ».