Précarité en Occitanie : quelles sont les séquelles de la pandémie ?

Comme chaque année, l’Insee a dressé un tableau de bord de la précarité en Occitanie. Il porte sur les minima sociaux ainsi que sur d’autres dispositifs et prestations mais aussi sur la précarité financière des allocataires d’une prestation sociale.

Les données publiées cette année permettent de mieux connaître les conséquences sociales de la deuxième année de la crise sanitaire.

Le RSA : prestation sociale nécessaire en Occitanie

En 2021, 194.181 allocataires percevaient le RSA en Occitanie dont 10,8% au titre du RSA majoré, destiné aux parents isolés. En tenant compte des éventuels conjoints, enfants et autres personnes à charge, 8,4% des moins de 65 ans sont couverts par le RSA dans la région, soit 1,8 point de plus qu’en France métropolitaine. À noter que le nombre de bénéficiaires du RSA en France métropolitaine en 2021 s’établit à 3.428.500. Dans la région, le RSA majoré, destiné aux parents isolés, est perçu par 21.043 allocataires dont 95,7% de femmes. La population couverte par le RSA majoré est proportionnellement plus importante dans les départements des Pyrénées-Orientales, de l’Aude et du Gard.

En Occitanie, 173.138 allocataires sont concernés par le RSA non majoré. Cette fois, en tenant compte des éventuels conjoints, enfants et autres personnes à charge, 7% des moins de 65 ans sont couverts par le RSA dans la région, soit 323.405 personnes. Les familles monoparentales représentent 34% de la population couverte par le RSA non majoré. Cette part varie de 24% en Lozère à 39% dans les Pyrénées-Orientales. Les personnes isolées représentent 33% de la population couverte par le RSA non majoré, les couples avec enfants 30% et les couples sans enfant 3%.

Entre 2018 et 2021, les allocataires du RSA en Occitanie sont plus nombreux, avec une très forte hausse en 2020, année de la crise sanitaire. Le nombre de bénéficiaires est ensuite reparti à la baisse mais reste plus élevé en 2021 qu’en 2018 (+ 2%).

L’AAH et l’ASS : une vraie aide pour les personnes isolées

En 2021, l’AAH était versé à 139.017 bénéficiaires en Occitanie. En tenant compte des éventuels conjoints, enfants et autres personnes à charge, 201.473 personnes sont couvertes par cette prestation sociale, soit 4,4% des moins de 65 ans. En France métropolitaine, le nombre de bénéficiaires de l’AAH est de 1.719.900. Dans la région, les allocataires, de plus en plus nombreux, notamment suite aux évolutions de la réglementation, sont des personnes isolées à 50%, des familles monoparentales à 12%, des couples avec enfants à 24% et des couples sans enfant à 14%.

34.238. C’est le nombre de bénéficiaires de l’Allocation de Solidarité Spécifique en Occitanie en 2021. 55,7% d’entre eux ont 50 ans ou plus. Les femmes représentent 49,3%. La mise en place des droits rechargeables a permis de faire diminuer le nombre d’allocataires, hormis en 2020, année de la crise sanitaire et économique. La baisse a repris en 2021. La part des bénéficiaires de 20 à 64 ans est la plus importante dans les Pyrénées-Orientales (1,6%).

Les bénéficiaires de l’allocation minimum vieillesse en hausse

77.220 personnes touchaient le minimum vieillesse en Occitanie en 2021 ce qui représente 5,5% des 65 ans et plus. Un taux plus élevé que celui de France métropolitaine, évalué à 4,3%. Le plan de revalorisation a eu pour conséquence d’augmenter le nombre d’allocataires. Par ailleurs, la revalorisation du montant maximal perçu a eu un double effet. D’une part, des personnes sont devenues éligibles à cette prestation grâce à l’augmentation du plafond des ressources. D’autre part, les personnes éligibles à l’allocation minimum vieillesse ont été plus fortement incitées à y avoir recours.

Aides au logement, prime d’activité et complémentaire santé solidaire

En 2021, 653.094 foyers de la région bénéficient du versement d’une aide au logement. En tenant compte des éventuels conjoints, enfants et autres personnes à charge, 1.208.198 personnes sont couvertes par les aides au logement, ce qui représente 20,1% de la population d’Occitanie. Celles-ci sont le plus souvent versées dans les zones urbaines car elles concentrent plus de locataires. Les personnes isolées représentent 34% de la population couverte par une aide au logement, les familles monoparentales 29%, les couples avec enfants 31% et les couples sans enfant 6%.

Carte – Part de la population couverte par la prime d’activité parmi les moins de 65 ans au 31 décembre 2021 © Insee.

La prime d’activité est perçue par 482.074 travailleurs en Occitanie. En tenant compte des éventuels conjoints, enfants et autres personnes à charge, 909.398 personnes sont couvertes par ce complément de revenus, soit 19,7% des moins de 65 ans de la région. Le nombre d’allocataires ne cesse de croître car les conditions d’éligibilité ont été élargies le 1er janvier 2019. L’Occitanie, avec les Hauts de France, fait partie des régions où la part de la population couverte parmi les moins de 65 ans est la plus importante (19,7%). Un taux plus élevé que celui de la France métropolitaine (16,9%). Les couples avec enfants représentent 38% de la population couverte par la prime d’activité, les personnes isolées 30%, les familles monoparentales 25% et les couples sans enfant 7%.

La complémentaire santé solidaire est attribuée à 703.611 personnes en Occitanie, ce qui représente 12,1% de la population ayant reçu un remboursement de soin. La hausse des bénéficiaires observée en 2020 s’explique par la prolongation automatique de trois mois des contrats arrivant à terme en raison de la crise sanitaire. En proportion de la population consommante, les bénéficiaires de cette prestation sont plus nombreux dans les Pyrénées-Orientales.

La précarité financière, une réalité en Occitanie

En 2021, 496.121 personnes sont en situation de précarité financière en Occitanie. En tenant compte des éventuels conjoints, enfants et autres personnes à charge, 1.053.368 personnes sont dans cette situation, soit 22,8% des moins de 65 ans de la région. La crise sanitaire a fait exploser le nombre d’allocataires se trouvant dans cette situation.

Toujours en 2021, 28% de la population couverte en situation de précarité financière dépend à 100% des prestations sociales. Une proportion légèrement plus faible que l’année précédente. La population couverte parmi les moins de 65 ans est en proportion plus élevée dans l’arrière-pays méditerranéen, notamment dans les Pyrénées-Orientales avec une proportion évaluée à 30,3%. Un taux bien plus haut que celui de la région (22,8%).