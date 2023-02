Occitanie | Près d’un million et demi de personnes dans la pauvreté ou son halo

Avec 16,8% de sa population vivant avec moins de 1.097 € mensuels (le seuil de pauvreté monétaire), l’Occitanie se classe parmi les régions les plus pauvres de France. S’ajoutent à ces 960.000 personnes, les 490.000 qui vivent juste au-dessus du seuil de pauvreté. Celles-ci ont un niveau de vie compris entre 1.097 et 1.280 € par mois et forment un « halo de pauvreté ». Elles représentent à elles seules 8,6% de la population de la région. Cela signifie qu’en Occitanie, une personne sur quatre est : soit en situation de pauvreté monétaire, soit à la limite de la pauvreté.

Les personnes aux revenus les plus modestes sont seules. 22,7% d’entre elles vivent sous le seuil de pauvreté et 11,4% juste au-dessus. Les femmes seules sont plus souvent à la limite de la pauvreté que les hommes dans la même situation. Cependant, elles sont moins souvent en situation de pauvreté que les hommes. Par ailleurs, six personnes seules sur dix dans le halo de la pauvreté ont 60 ans ou plus.