Près de Perpignan, une randonnée palmée au coeur de la réserve marine

Mercredi 10 juillet, les acteurs du Département et de la Région ont délaissé leurs bureaux pour la plage de galets de Peyrefite. À l’honneur, ce jour là, l’inauguration de la saison touristique 2024. Un lieu choisi avec soin du fait de sa randonnée unique en son genre. Photos © Andie Champon

Accoudée au stand d’accueil du sentier maritime, une jeune fille questionne avec intérêt la saisonnière en service. « Et ça, c’est quoi ?», demande la fillette en feuilletant un classeur posé devant elle. L’ouvrage compile l’ensemble de la faune et de la flore présent dans cette réserve préservée de la côte Vermeille. En effet, à 20 mètres de la jeune curieuse, débute une randonnée aquatique, mieux que dans son livre d’images.

Entre Cerbère et Banyuls-sur mer, un ballet du vivant

Cette année, le sentier maritime fête ses 50 ans ! Située entre Cerbère et Banyuls, cette randonnée aquatique propose d’observer sa vie maritime riche. Joyau préservé du littoral catalan, le sentier long de 250 mètres compte cinq stations d’observation balisées par des bouées jaunes. Quelques coups de brasse vers le fond, vous pourrez découvrir des écosystèmes très différents. Entre les roches, la posidonie luxuriante et les galets se plaisent d’innombrables espèces marines.

© cd66/MichelJauzac

Étoiles de mer, dorades, ou raies… il y en a pour tous les goûts ! Avec un peu de chance, il est même possible d’apercevoir un des rois de la Méditerranée, le mérou. Et comme le dit si bien notre guide Didier Fioramonti, «on touche avec les yeux». Chaque station est équipée d’un panneau d’information immergé. En cas de fatigue, les bouées sont munies d’une main courante permettant de se reposer. De quoi tenir 45 minutes dans cet espace pédagogique dédié à tous les passionnés de la mer et de leurs habitants.

Hermeline Malherbe et consorts, prêts à mouiller le maillot ?

En ce début du mois de juillet, les galets sont brûlants sur la plage de Peyrefite. Les premiers vacanciers bullent pendant qu’un attroupement de personnes patientent au stand en plein air du sentier maritime. Et pour cause. Hermeline Malherbe, présidente du Département des Pyrénées-Orientales, Martine Rolland, conseillère départementale déléguée à la Transition Écologique et Aude Vivès, responsable de l’Attractivité au Tourisme, se préparent à mouiller le maillot.

« Nous venons d’obtenir de nouveau la labellisation IUCN* sur la liste verte. Nous gardons donc cette belle labellisation et espérons garder ce cap en termes de préservation de la biodiversité marine. Maintenant ce qui nous tient aussi à coeur c’est de donner à voir cette réserve. Pour les 50 ans de [celle-ci] et en ce début de saison touristique, c’est le moment pour nous aussi de se mettre à l’eau dans cette belle réserve », s’enthousiasme la présidente du Département. Pas de panique, que ce soit pour les touristes ou les élus, tout est prévu. Palmes, masques et tubas sont disponibles à la location. Des audioguides sont même intégrés dans certains masques. Équipée, c’est clopin-clopant que la troupe d’élus part affronter la grande bleue sous le regard amusé des journalistes. La preuve que la saison touristique a bel et bien commencé.

Un lieu attractif mais « un tourisme maîtrisé »

Sur l’année, près de 400 jeunes sont reçus pour des ateliers de sensibilisation par les équipes. Mais ce n’est rien comparé aux 30 000 visiteurs qu’accueille le sentier sous-marin durant l’été. Cette année, les acteurs du département ont pris la décision d’alléger le programme touristique pour éviter une trop forte concentration de vacanciers. À ce sujet, Aude Vivès précise que « le tourisme de masse ou la surfréquentation n’existe pas dans le département.» Elle souhaite « le rappeler et le marteler. »

« Nous avons un tourisme maîtrisé, nous travaillerons pour être justement un laboratoire de la gestion de flux, pour éviter que ces paysages qui sont notre quotidien et notre attractivité ne soient dévastés», rappelle la vice-présidente déléguée à l’Attractivité, au Tourisme. En attendant la vague touristique du 15 juillet, les représentantes des Pyrénées-Orientales ont arpenté le sentier sous-marin.

De retour sur terre, Hermeline Malherbe nous confie : « Même avec des petits enfants il y a déjà des tas de poissons au bord. Si on ne bouge pas et qu’on reste calme on a l’impression d’être dans un aquarium géant. Et pour nous, c’est un sas de décompression extraordinaire, surtout en ce moment ». Le temps qu’elle reprenne son souffle, une floppée de touristes est déjà repartie découvrir pour la première fois cette balade ludique et pédagogique.

*IUCN : La liste verte est un label international qui a pour objectif de valoriser les sites et les pratiques exemplaires afin de faire progresser la gestion de l’ensemble des aires protégées.