Présidence des Républicains : Retailleau triomphe, comment réagit la droite catalane ?

Article mis à jour le 19 mai 2025 à 17:24

À Perpignan, la présidente des LR66, Christine Moulenat, réagit sereinement à cette défaite de son candidat, Laurent Wauquiez, tout en saluant une campagne digne et mobilisatrice. Dans les Pyrénées-Orientales, comme ailleurs, le vote a suscité un regain d’adhésion notable.

Dans les Pyrénées-Orientales, sur 729 votants, 569 voix se sont portées sur Bruno Retailleau et 160 sur Laurent Wauquiez. L’ancien sénateur et ministre de l’Intérieur a récolté 78,1% des suffrages.

Si au niveau national, Bruno Retailleu attire micros et caméras, au niveau des fédérations, ce sont les adhésions qui pleuvent. Et la fédération catalane ne fait pas exception. En 2022, lors du dernier scrutin interne, les Pyrénées-Orientales comptaient 700 adhérents au parti Les Républicains. Puis, le rocambolesque départ d’Eric Ciotti avait fait fondre les militants par deux.

Mais l’arrivée en pleine lumière de Bruno Retailleau a suscité un nouvel engouement. « On le sentait bien, les adhérents me le disaient : ils adhéraient pour pouvoir voter pour Retailleau », confie Christine Moulenat. Ce sont donc 918 adhérents à jour de leur cotisation qui ont pu voter ce 17 mai 2025.

Les adhésions nouvelles aux Républicains suscitent un espoir nouveau pour la droite. Malgré son soutien affiché à Laurent Wauquiez, la présidente des LR catalans accepte sans détour le verdict des urnes : « J’assume mon choix, mais c’est une élection interne. Les adhérents ont toujours raison. » Aucune amertume donc, mais la volonté de se rassembler autour de la nouvelle direction et de continuer à structurer localement un parti revigoré.

De son côté, la sénatrice Lauriane Josende, soutien de l’ancien sénateur qualifie cette élection de « tournant ».

« Le rassemblement autour de Bruno Retailleau est désormais notre boussole. Plus que jamais, l’unité de notre mouvement est indispensable pour reconstruire une droite solide, crédible et conquérante. Nous avons le devoir de faire émerger une alternative forte, capable de répondre aux attentes des Français et d’incarner une exigence de vérité, d’autorité et de courage politique », affirme-t-elle dans un communiqué adressé aux Rédactions.