Histoire et patrimoine : le Printemps des cimetières dans les Pyrénées-Orientales

Cet évènement national peut sembler surprenant et pourtant, le Printemps des cimetières fête sa 8e édition en 2023. Destiné à valoriser le patrimoine funéraire, il permet de venir découvrir ces « jardins de pierre » et de faire le lien entre nature et culture.

Une façon de donner une autre image des cimetières, des lieux trop souvent reliés à la tristesse et aux défunts et peu mis en valeur pour leur patrimoine funéraire, pourtant riche.

Le Printemps des cimetières kézako ?

Le Printemps des cimetières est le seul évènement national exclusivement dédié au patrimoine funéraire. Durant 3 jours, du 12 au 14 mai 2023, les acteurs du patrimoine sont invités à proposer des animations à destination du public pour faire découvrir les richesses patrimoniales méconnues des cimetières. Créé en 2016 par la commission Patrimoine Aurhalpin, le Printemps des cimetières ne se déroulait que dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Année après année, l’évènement a gagné le territoire national. 66 départements y participaient en 2022 (39 en 2021) avec un nombre de visiteurs en constante hausse.

En ce printemps des cimetières, vous pourriez aussi être surpris par de jolies plantes sauvages en vous baladant entre les sépultures

« Soit parce que les gens ont planté des grimpantes au pied des tombes et que ça vit tout seul, comme des jolis rosiers qui sont en fleurs, soit parce qu’ils ont laissé pousser ce qui vient spontanément comme ça…comme on peut le voir sur n’importe quel trottoir », explique Marine Cressy, paysagiste.

Aussi gardez l’oeil ouvert, et vous pourriez tomber sur de belles couleurs « les valérianes, les belles de nuit, les coquelicots, les mauves, qui est une herbe spontanée très courante ici. J’aime beaucoup aussi les gros pissenlits jaune pâle au nom d’urosperme. C’est une des jolies plantes spécifique au sud. Comme plantes qui poussent volontiers sur les ruines, on retrouve aussi la cymbalaire ou la viperine, très jolie avec ses fleurs bleues. » Pour la paysagiste, si les mairies ont passé depuis quelques années maintenant le cap d’arrêter de traiter les espaces publics avec des produits phytosanitaires, il faut à présent aider les habitants à porter un nouveau regard sur cette végétation spontanée, à travers des actions d’éducation et de sensibilisation.

L’édition 2023 du Printemps des cimetières ?

Le Printemps des cimetières ne se limite pas qu’aux cimetières. Les animations proposées par les organisateurs permettent d’aborder différents sujets tels que les savoir-faire, l’écologie, la symbolique ou encore l’architecture funéraire. C’est pour cette raison que d’autres lieux sont concernés par cet évènement : les églises, les chapelles, les sites archéologiques, des lieux d’inhumations en ville, des sites mémoriels…

Même si le thème de chaque édition reste facultatif, pour cette 8e édition, c’est celui de la symbolique funéraire qui a été choisi. Cela englobe l’iconographie des vitraux, les symboles gravés dans les pierres, les décors en céramique, les ornements en fonte. Qu’ils soient religieux ou profanes, les symboles sont présents dans l’art funéraire et ont des significations diverses, de l’hommage au défunt à la réflexion sur la mort, en passant par le chagrin des proches.

Visiter le cimetière Saint-Jacques de Perpignan en compagnie d’un guide-conférencier

Le département des Pyrénées-Orientales fait partie de ces départements qui participent à cet évènement désormais national. Une visite en compagnie d’un guide-conférencier sera organisée au cimetière Saint-Jacques de Perpignan le 14 mai. L’occasion de découvrir l’histoire du cimetière est de la ville, son art funéraire à la fois riche et original et toute la symbolique qui y est rattachée. L’année dernière, le cimetière de Panissars au Perthus avait ouvert ses portes au public pour une visite commentée suivie d’une cérémonie en hommage aux 101 personnes inhumées dans le cimetière militaire de la garnison.

L’Occitanie commémore son histoire à travers des visites insolites de cimetières et de cénotaphes

L’Occitanie sera représentée par quatre autres départements, l’Hérault, l’Aude, le Gard et la Haute-Garonne. Le vendredi 12 mai, une visite nocturne du plus ancien cimetière biterrois sera proposée. Cette ronde de nuit se fera avec le son des violons, tambours et accordéons pour une mise en valeur originale des artistes et personnalités célèbres des XIXe et XXe siècles.

Le samedi 13 mai, c’est une visite guidée du cimetière marin de Gruissan qui attend les plus curieux. Ils emprunteront le sentier montant à Notre-Dame des Auzils pour découvrir les 25 cénotaphes de marins nés à Gruissan et disparus en mer. Chaque cénotaphe comporte une explication.

Le dimanche 14, pour la première fois, le cimetière communal de Saint-Geniès-de-Malgoirès organise une visite guidée. Malgré plusieurs agrandissements, il reste un témoin passif de toute l’histoire du village et accueille tous les habitants, du citoyen lambda à l’ancien maire, député ou sénateur.

La ville de Toulouse participe également avec l’évènement et propose des visites sur le thème « Gloires civiles et militaires oubliées de Toulouse et les valeurs de la République ». Encadrées par Le Souvenir Français et l’Association Nationale des Médailles de la Résistance Française, elles mettront en valeur les personnalités indispensables à la République. Les plus jeunes pourront participer à une chasse au trésor mémorielle. Autre évènement à Toulouse : des visites en poésie. Durant la déambulation menée par un guide-conférencier, un comédien déclamera des poèmes sélectionnés pour l’occasion. Les deux évènements se tiendront dans le cimetière romantique de Terre-Cabade.