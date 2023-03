Printemps cinéphile à l’Institut Jean Vigo : vampires, hommages et rencontres

En partenariat avec ArchiPULSE, une fête qui aura lieu à Perpignan du 12 au 14 mai, le long-métrage Gagarine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh sera projeté le 11 mai. Le film faisait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020.

Cédric Moreno, étudiant en Master Scénario, réalisation, production à l’Université Panthéon-Sorbonne proposera une leçon de cinéma le 3 mai . Nommée « Quelles relations entretiennent Desperate Housewives et Chaînes conjugales » et accessible en entrée libre, elle apportera des éclaircissements sur le soap-opéra.

Le 16 et le 17 juin, la cinémathèque souhait rendre hommage aux « Oubliés du cinéma » en réunissant des cinémathèques françaises lors de projections et de rencontres. L’occasion de découvrir ou redécouvrir des chefs-d’oeuvre conservés par le réseau des cinémathèques et archives cinématographiques en France.

Enfin, en partenariat avec SOS Méditerranée, le documentaire Tilo Koto de Sophie Bachelier et Valérie Malek sera projeté le 20 juin. Un voyage d’un an et demi sur les routes clandestines pour Yancouba Badji.

Pour clore l’année scolaire, les élèves du Lycée Bon Secours invitent les spectateurs à venir découvrir leurs films de fin d’étude lors d’une projection le 8 juin.