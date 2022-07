Cinq soirées de cinéma en plein air à l’Institut Jean Vigo

Article mis à jour le 4 juillet 2022 à 11:37

Comme chaque année, l’Institut Jean Vigo propose des séances cinéma en plein air. Cette fois, les séances auront lieu dans l’église rénovée de l’Arsenal. Le public aura l’occasion de découvrir ou de redécouvrir des films culte, des films familiaux, des films émouvants et drôles qui ont fait les succès d’hier et d’aujourd’hui. Saison cinématographique à ciel ouvert du 5 juillet au 9 août. La programmation 2022 se veut « éclectique ». Avec des films familiaux, des années 80 à aujourd’hui, « des films culte, drôles ou émouvants », projetés à la nuit tombée sous la voute étoilée et dans l’enceinte de l’ancienne église des Carmes enfin accessible.

♦ « Cry Baby » et « Lou et l’île aux sirènes »

L’ouverture de cette saison de plein air débute le mardi 5 juillet avec le film « Cry Baby » de John Waters. Synopsis : Wade Walker est le bad guy n°1 de Baltimore. Chef de la bande des Frocs Moulants, il se venge de l’exécution de son père sur la chaise électrique en infligeant chaque jour un mauvais coup à la société. Si la bourgeoisie locale le tient pour le dernier des vauriens, toutes leurs filles craquent cependant pour lui. Et, n’en déplaise aux nantis, la belle Allison n’échappe pas à la règle, au grand désespoir de son petit ami officiel et de sa grand-mère qui, très remontés, ne comptent pas laisser les tourtereaux roucouler en paix. Dans leur monde à eux, en effet, on ne se mélange pas. « Lou et l’île aux sirènes » de Masaaki Yuasa le mardi 12 juillet. « À la suite du divorce de ses parents, Kai, un collégien solitaire, quitte Tokyo pour un petit village de pêcheurs. Pour occuper son temps, il compose de la musique électronique et rejoint un peu à contre coeur le groupe formé par ses deux camarades, Yûho et Kunio ».

// Lire aussi notre article : À la découverte du cinéma – L’Institut Jean Vigo sous toutes les bobines

♦ « Avé César », le film des Frères Cohen projeté le 26 juillet

Il faudra patienter le mardi 26 juillet pour la nouvelle soirée de cinéma en plein air. C’est le film « Avé César !« des frères Cohen qui sera projeté. Synopsis : La folle journée d’Eddie Mannix va nous entraîner dans les coulisses d’un grand studio Hollywoodien. Une époque où la machine à rêves turbinait sans relâche pour régaler indifféremment ses spectateurs de péplums, de comédies musicales, d’adaptations de pièces de théâtre raffinées, de westerns ou encore de ballets nautiques en tous genres. Eddie Mannix est fixeur chez Capitole, célèbre studio de cinéma américain de l’époque. Il y est chargé de régler tous les problèmes inhérents à chacun de leurs films. Un travail qui ne connaît ni les horaires, ni la routine. En une seule journée il va devoir gérer aussi bien les susceptibilités des différentes communautés religieuses, pour pouvoir valider leur adaptation de la Bible en Technicolor, que celles du très précieux réalisateur vedette Laurence Laurentz qui n’apprécie que modérément qu’on lui ait attribué le jeune espoir du western comme tête d’affiche de son prochain drame psychologique.

// Lire aussi notre article : Guide juillet Pyrénées-Orientales | Ces fêtes que vous ne connaissez peut-être pas

♦ En août, « Les Sorcières de Zugarramurdi » et « Détective Dee »

Mardi 2 août, les spectateurs pourront visionner le film d’Alex de la Iglesia, « Les Sorcières de Zugarramurdi ». Synopsis : En plein jour, un groupe d’hommes braque un magasin d’or de la Puerta del Sol à Madrid. José, père divorcé en plein conflit avec son ex-femme, Tony, son complice, sex-symbol malgré lui, Manuel, chauffeur de taxi embarqué contre son gré dans l’aventure, et Sergio, le fils de José, partent en cavale. Objectif : atteindre la France en échappant à la police… Mais arrivé près de la frontière française, dans le village millénaire de Zugarramurdi, le groupe va faire la rencontre d’une famille de sorcières, bien décidées à user de leurs pouvoirs maléfiques pour se venger des hommes… Et pour clôturer cette saison : « Détective Dee », la légende des rois célestes de Tsui Hark sera projeté le 9 août. Synopsis : Une vague de crimes perpétrée par des guerriers masqués terrifie l’Empire de la dynastie des Tang. Alors que l’impératrice Wu est placée sous protection, Détective Dee part sur les traces de ces criminels. Sur le point de découvrir une conspiration sans précédent, Dee et ses compagnons vont se retrouver au cœur d’un conflit mortel où magie et complots s’allient pour faire tomber l’Empire. “Effets spéciaux dingues, moyens financiers colossaux, scènes finales ultra-jouissives … ». François Forestier, L’Obs, 03/08/2018

Les Sorcières de Zugarramurdi » « Détective Dee »

// Lire aussi notre article : « Partir en Livre » revient cet été : programme et sélection jeunesse des libraires catalans

♦ Se restaurer sur place

L’Institut Jean Vigo a tout prévu pour passer de bonnes soirées à ciel ouvert. Pour chaque projection, les portes de l’église des Carmes, tout juste rénovée, ouvrira ses portes dès 19h30. Les spectateurs pourront profiter d’un food truck, déguster des glaces, des cupcakes, du pop corn et siroter des boissons. Le tout, sous les lampions. À 21h30, le film sera lancé. La restauration salée et sucrée sera en partie assurée par deux équipes : la Cantine Latina et Martine fait sa cuisine. La Cantine Latina se démarque par un concept inédit dans la cité catalane : de la cuisine sud-américaine avec des saveurs importées d’Argentine, du Chili, du Pérou ou du Mexique. Martine fait sa cuisine propose une cuisine plus traditionnelle avec des produits locaux et du terroir. Pour les films asiatiques, Lou et l’île aux sirènes et Détective Dee, la légende des rois célestes, c’est FoodLab Kimchi Kimchi qui s’occupera de la restauration salée. Il s’agit d’une cantine panasiatique située à Perpignan.

♦ Ambiance guinguette pour faire la fête

Une guinguette précèdera la projection qui débutera à la tombée de la nuit. Le public pourra assister à un concert le 5 juillet ainsi que le 2 et le 9 août. Des animations sont également prévues. Elles diffèrent selon les films. Un atelier Tourne Monte pour les enfants le soir de la projection de Lou et l’île aux sirènes, un atelier de réalité virtuelle avant Les Sorcières de Zugarramurdi et Détective Dee, la légende des rois célestes, la projection d’extraits des collections de l’Institut Jean Vigo avant Avé César !. Des stands seront installés. Les spectateurs pourront acheter des produits dérivés, des manga, ou découvrir des artisans locaux. Et il ne faut pas oublier la traditionnelle vente d’affiches. Comme l’année dernière, un avant-programme à l’ancienne sera diffusé. Il se compose des images du vieux Perpignan issues des collections « Mémoire filmique » de la cinémathèque. D’autres surprises sont à découvrir…