Agir maintenant pour limiter l’impact du réchauffement climatique

Pour limiter le réchauffement à 1,5°C, les émissions mondiales de gaz à effet de serre devraient atteindre leur niveau maximal en 2025, puis se réduire de 43% avant 2030. Le coprésident du GIEC, James Skea est formel : « Si nous n’agissons pas aujourd’hui, il sera trop tard : nous ne pourrons plus limiter le réchauffement de la planète à 1,5°C ». Pour obtenir une stabilisation de la température de la planète, il faut que les émissions de dioxyde de carbone soient égales à zéro. Et ce, dès le début des années 2050.

Ce rapport du GIEC précise que les capitaux et les liquidités à l’échelle planétaire sont suffisants pour atteindre le montant à investir pour limiter l’élévation de la température. Toutefois, les gouvernements auront un rôle très important à jouer. En effet, ils devront adopter des mesures financières et politiques beaucoup plus fermes qu’actuellement.

Comme le souligne James Skea, « ce rapport montre qu’en agissant aujourd’hui, nous donnerons sa chance à un monde plus juste et plus durable ».