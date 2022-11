Projection-débat à Perpignan l Quelle « Riposte féministe » au patriarcat ?

Dès que la lumière s’est rallumée dans la salle numéro 2 du Castillet, un.e ancien membre du collectif « Conspiration Wokiste« , anciennement « Collages féministes Perpignan« a lu un communiqué. Rappelant l’appel au boycott du collectif, mais aussi les risques judiciaires encourus par les actions de collage sur les murs de Perpignan. Les membres du collectif ont souhaité prendre la parole tout en protégeant leur identité. « Dans nos rangs, nous comptons cis* et trans, nous sommes toutes les lettres de LGBTQA+, nous avons 19, 25, 30, 40 ans et plus. (…). Il est indispensable de rappeler qu’il ne s’agit pas d’une activité de loisir, ni d’un passe-temps sans risques. (…) Il ne s’agit pas d’une nouvelle tendance girly à paillettes, mais bien d’actions qui nous demandent d’avancer dans l’ombre et sans cesse sur nos gardes. (…) Nous collons pour toutes les causes, contre toutes les oppressions, les collages doivent dépasser le féministe d’État blanc, valide, poli, lissé ; toléré par les oppresseurs parce qu’il ne bouscule plus grand-chose ».