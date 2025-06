Taux de chômage : les Pyrénées-Orientales encore et toujours lanterne rouge

Ce 26 juin, l’Insee Occitanie dévoilait les chiffres de la conjoncture économique régionale du 1er trimestre 2025. L’institut de statistique revient notamment sur le taux de chômage des treize départements de la région. Les Pyrénées-Orientales affichent un taux de chômage de 12,1%, le plus élevé d’Occitanie, mais aussi de France métropolitaine.

Derrière, d’autres départements littoraux complètent ce triste podium : l’Aude et l’Hérault (10,1 %), suivis du Gard (9,5 %). À titre de comparaison, la moyenne nationale, hors Mayotte, est attendue à 7,7 % fin 2025.

Un chômage structurel dans les Pyrénées-Orientales

Dans les Pyrénées-Orientales, le taux de chômage est 5 points plus élevé que le taux national de 7,3%. Fin 2024, le département comptait 33 320 inscrits à France Travail en catégorie A (demandeurs d’emploi sans aucune activité). Pour l’Insee, cette situation découle de facteurs structurels profonds.

« Le département fait face, à la fois, à une saisonnalité de l’emploi sur le littoral et en montagne et à une forte précarité. La zone de Perpignan est particulière puisqu’elle concentre des quartiers prioritaires parmi les plus pauvres de métropole. L’activité économique, le niveau de qualification de la population et le dynamisme local ne suffisent pas à faire reculer un taux de chômage structurellement élevé. »

Une réalité confirmée par le dernier classement de l’Observatoire des inégalités publié en décembre 2024. Ce classement relève que trois des vingt quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) les plus pauvres de France se trouvent à Perpignan. Bas-Vernet, centre ancien et Rois de Majorque affichent un taux de pauvreté à 75 %. Champ de Mars présente lui un taux à 73 %. Sur ces vingt quartiers, treize se trouvent en région Occitanie, dont neuf dans des départements littoraux.

Une région Occitanie contrastée

Avec un taux de chômage régional à 8,7%, l’Occitanie partage avec les Hauts-de-France le triste record national. Toutefois, ce chiffre cache de grandes disparités.

Alors que la Lozère (4,6 %), l’Aveyron (5,4 %) et le Gers (5,5 %) approchent le plein emploi, les Pyrénées-Orientales, l’Aude et l’Hérault restent à la peine. Dans l’Hérault, la croissance démographique explique en partie cette situation.

« L’emploi est assez dynamique dans l’Hérault, surtout à Montpellier, mais cela n’est pas suffisant pour absorber de façon durable la hausse de la population. Il y a donc toujours un chômage qui peut être transitoire pour les nouveaux arrivants sur le territoire. »

En Occitanie, le marché du travail sous tension pour les jeunes

Régionalement, le nombre d’inscrits à France Travail est en hausse (+2,2% en 2024). C’est particulièrement le cas chez les jeunes de moins de 25 ans. Au niveau national, l’économie française a supprimé plus de 120 000 postes salariés depuis le quatrième trimestre de l’année dernière. Les jeunes sont les plus touchés.

« Cette diminution est due aux deux tiers à la compression des subventions liées aux politiques de l’emploi, notamment les aides à l’apprentissage et les aides aux emplois aidés. Si l’apprentissage a continué d’augmenter en 2024, c’est à un rythme nettement atténué par rapport à celui de 2021 et 2022. », explique l’Insee.

Le dérèglement climatique : un impact direct sur l’économie de la région

En Occitanie, les deux secteurs moteurs que sont l’agriculture et le tourisme sont lourdement impactés par les dérèglements climatiques. La sécheresse prolongée dans les Pyrénées-Orientales et l’Aude a touché de plein fouet les rendements agricoles. La viticulture est particulièrement touchée avec un volume de production en baisse de 9%.

Le tourisme, autre levier économique majeur de la région, pâtit aussi de ces dérèglements. Dans les Pyrénées, les températures anormalement douces de début 2025 ont entraîné un déficit d’enneigement. Conséquence : la fréquentation touristique hivernale a reculé de 5,2 % entre les hivers 2024 et 2025.

