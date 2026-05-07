Dans des Pyrénées-Orientales où pousse l’extrême-droite, le festival antiraciste Nostre Mar annonce une 5e édition

Sa première édition a parfois été perçue comme contre-festival progressiste face à l’évènementiel porté par l’extrême droite. Aujourd’hui, Nostre Mar est devenu bien plus que cela. La 5e édition se tiendra à Perpignan et dans plusieurs commune des Pyrénées-Orientales, du 2 au 26 juin 2026. Centré sur la Méditerranée, le festival porte une véritable philosophie du vivre ensemble, loin des polarisations binaires.

Organisé par SOS Racisme et soutenu, entre autres, par la Région Occitanie et le Département des Pyrénées-Orientales, Nostre Mar réunit une quarantaine d’évènements sur un mois de conférences, concerts, films et animations. « Cela s’est intensifié » confie Nicolas Lebourg, politologue spécialiste de l’extrême droite et l’un des acteurs de l’organisation de Nostre Mar.

Le chercheur évoque notamment les partenaires avec des médias nationaux, comme Street Press ou Libération qui proposera un « Climat Libé Tour » sur la transition écologique. Un évènement d’ordinaire réservé aux grandes métropoles. Perpignan sera l’une des premières villes moyennes à l’accueillir, les 19 et 20 juin. En effet, s’il s’agit de combattre racisme, antisémitisme, islamophobie, haine anti-LGBTQ+ ou sexisme, la lutte se fait aussi sur le front du climato-négationnisme. Le thème de la ressource en eau sera particulièrement présent.

Le regard sur la Méditerranée présentera ce qui rassemble mais ne se détournera pas des sujets difficiles. Un ancien officier de la DGSE sera ainsi présent pour évoquer la manière dont les renseignements français ont appréhendé le jihadisme.

Un besoin de vivre ensemble dans un contexte de montée des xénophobies

Hermeline Malherbe, présidente du Département, et Agnès Langevine, vice-présidente de la Région, soulignent les enjeux idéologiques d’un tel festival à l’heure où le RN tient non seulement la ville centre des Pyrénées-Orientales mais aussi la communauté urbaine. « Les élus RN votent contre la subvention à SOS Méditerranée, contre la subvention à Welcome 66… » rappelle Hermeline Malherbe à propos de ces associations accompagnant les exilés. « Et nous, nous sommes simplement favorables à ce qu’on puisse bien vivre ensemble. » Agnès Langevine évoque le besoin d’érudition et d’histoire face aux messages binaires à la Trump.

Philippe Kerauffret responsable de SOS Racisme 66, pointe l’importance de Nostre Mar dans un contexte où la ville de Perpignan organise de son côté une nouvelle édition du « printemps de la liberté d’expression. » Celui-ci réunit des personnalités issues de CNews, de la droite ou l’extrême-droite, plusieurs ayant fait l’objet de controverses autour de propos haineux ou complotistes.

Impossible d’évoquer le programme exhaustif tant il est fourni, qu’on retrouvera prochainement sur le site officiel du festival. Les évènements se tiendront à Perpignan, Narbonne, Canet-en-Roussillon, Rivesaltes et Port-Vendres. A Perpignan, c’est dans le tiers-lieu le Nautilus qu’on retrouvera l’essentiel des manifestations. Hormis le cinéma, les humoristes du « Greenwashing Comedy Club » et un des concerts, l’essentiel est gratuit.

Une sélection de ce qui vous attend :

– Une douzaine de débats et rencontres où seront évoquées les inégalités et discriminations à Perpignan, l’écoféminisme, la guerre d’Espagne, le passé franco-algérien, les Africains dans la Grèce antique ou encore le jihadisme.

– Le Climat Libé Tour traitera de l’écologie politique et du partage, voire de la tarification de l’eau. Mais aussi des migrations climatiques, avec la présence notamment de Najat Vallaud-Belkacem, présidente de France Terre d’Asile.

– Côté projections, on se penchera sur le combat de Robert Badinter contre la peine de mort, le trajet de jeunes migrants, l’esclavage, l’homosexualité au Maghreb ou encore le conflit israélo-palestinien.

– La musique oscillera entre indie rock, électro, poèmes de Federico Garcia Lorca, compositions afro-latines et bien d’autres.

– Les expositions inviteront au voyage de part et d’autre de la Méditerranée, avec la présence remarquée des travaux de Mathieu Pernot, dont l’exposition L’Atlas en Mouvement a été présentée au MUCEM de Marseille.

– Secteur cuisine, un atelier enseignera l’art de la moussaka et divers repas méditerranéens seront proposés au Miam Collectif de Perpignan.

– En extérieur, vous aurez le choix entre rugby et football pour tous âges, genres et niveaux, mais aussi à une visite historique du Perpignan populaire.

– En parallèle du festival, le samedi 13 juin, se déroulera la Marche des Fiertés à Perpignan.