Pyrénées-Orientales : Où manger la meilleure galette des Rois en 2025 ?

Le 3 décembre dernier, Philippe Lafont, à la tête de la boulangerie La Grigne à Perpignan, décrochait l’or pour sa galette à la frangipane. En partenariat avec la Maison de l’Artisan, la fédération départementale des boulangers-pâtissiers des Pyrénées-Orientales organise le concours qui, depuis 2015, décerne le prix de la meilleure galette et tourteau des Rois. Cette année, l’élection s’est déroulée à Rivesaltes. Photo © La Grigne Des Frères Lafont.

Alors que les fêtes viennent de s’achever, les gourmands attendent désormais avec impatience le lundi 6 janvier 2025, jour de l’Épiphanie. Mais où se procurer la meilleure galette des Rois traditionnelle ? Fin décembre, l’artisan-boulanger Philippe Lafont exposait déjà la célèbre pâtisserie sur les présentoirs de sa boulangerie.

Grand gagnant de l’édition 2025, c’est face à une dizaine de candidats que Philippe s’est démarqué. Une nouvelle distinction et une fierté pour le boulanger, qui avait déjà remporté l’élection en 2023, et qui l’année suivante se hissait à la troisième place du podium lors du concours régional.

Pour réaliser la meilleure galette, il faut avant tout des produits de qualité

Cela fait 26 ans que la famille Lafont gère la boulangerie La Grigne, située avenue Emile Roudayre à Perpignan. Apprenti dès ses 16 ans, Philippe tombe amoureux du métier après un essai. « À la suite de mon apprentissage, j’ai passé mon brevet professionnel », entame-t-il. Après cinq ans de métier, il acquiert sa première affaire dans l’Hérault, avant de s’associer à son frère, Éric.

« C’est un métier passion. Si on n’aime pas ce métier, on ne le fait pas », explique le boulanger, qui débute ses journées à deux heures du matin. « Il y a une part de sacrifice. Depuis l’âge de 17 ans, je n’ai plus de week-end, je passe moins de temps avec mes amis ou ma famille. » Ces dernières années, la profession subit de plein fouet l’inflation. « On est confronté à une explosion du coût des matières premières, que ce soit le chocolat, la frangipane, le sucre, le beurre… Tout comme la facture d’électricité », déplore Philippe, contraint d’augmenter ses prix.

Pour réaliser la meilleure galette, il faut avant tout des produits de qualité. « J’utilise une poudre d’amande qui vient de Valence, en Espagne. Notre beurre AOP provient de Charente-Poitou », nous révèle le boulanger, qui glisse quelques gouttes de rhum et de vanille dans sa préparation. Pour prétendre remporter le concours, les artisans doivent répondre à un cahier des charges très précis. « Il fallait une galette ronde de trois centimètres d’épaisseur », nous apprend Philippe.

Des fèves signées Payote en édition limitée

Pour départager les artisans, le jury s’est prêté au jeu de la dégustation. La galette est jugée sur sa cuisson, son aspect visuel, sa frangipane, son feuilletage et l’équilibrage. « Et le savoir-faire ! », affirme Philippe, qui réalise un feuilletage inversé, d’une grande habileté. En ce mois de janvier, le boulanger a prévu de sortir du four 6 000 galettes. « On se prépare au gros rush de ce week-end », sourit Philippe. Et nouveauté cette année, la boulangerie a préparé une surprise inédite pour ses clients, en collaboration avec Payote.

Du 4 au 6 janvier, 100 galettes renfermeront une fève numérotée et signée de la marque. Si vous avez la chance de tomber dessus, une paire d’espadrilles artisanale, fabriquée à la main, vous sera offerte en boutique. Chaque galette compte également une deuxième fève, avec pour thématique les plats typiques catalans. Pour déguster la meilleure galette des Pyrénées-Orientales, comptez 21 euros pour une galette de 4 à 6 parts et 26 euros pour une galette de 6 à 8 parts.

Pour la confection du meilleur tourteau, le prix revient à Roland Bourcard, de la boulangerie-pâtisserie la Crème de la crème, située avenue Julien Panchot.

Le palmarès de cette édition 2025

La meilleure galette des Rois :

Boulangerie La Grigne, à Perpignan Boulangerie L’Atelier, à Céret Le Fournil de Maël et Gaël, à Banyuls-sur-Mer

Le meilleur tourteau des Rois :

La Crème de la Crème, à Perpignan Maison Angot, au Soler Boulangerie Chatenet, à Saint-Cyprien