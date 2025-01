Combien d’habitants dans les Pyrénées-Orientales ? En 2025, le recensement concerne 67 900 personnes

67 900, C’est notre chiffre de la semaine… Comme chaque début d’année, l’Insee* lance le recensement de la population. Mais à quoi sert ce comptage des habitants et habitantes d’un territoire ? Combien de communes sont concernées dans les Pyrénées-Orientales cette année ?

Marie-Hélène Derveaux, responsable du service statistique de l’Insee Occitanie à Montpellier, répond à nos questions sur les enjeux et les modalités du recensement 2025.

Chaque année, les communes de plus de 10 000 habitants procèdent au recensement de leur population, en partenariat avec l’INSEE. Dans les Pyrénées-Orientales, seuls 8% des habitants de Perpignan, Canet-en-Roussillon ou Pia sont concernés. Au total, l’Insee estime que 52 600 logements et 67 900 personnes feront l’objet du recensement de 2025.

Tous les habitants des Pyrénées-Orientales sont-ils concernés par le recensement 2025 ?

Depuis une vingtaine d’années, la méthode de recensement a évolué, et l’ensemble de la population d’un territoire n’est désormais plus recensé. Le recensement concerne un échantillon rotatif de l’ensemble des habitants. Si les agents se rendent dans toutes les communes de plus de 10 000 habitants, ils ne contactent qu’un échantillon de 8% des habitants. « Sur les communes de moins de 10 000 habitants, nous avons fait des groupes de rotation. Et on ne recense qu’un cinquième de la population. »

Concrètement, sur les 216 communes de moins de 10 000 personnes des Pyrénées-Orientales, 43 seulement sont concernées par le recensement 2025. Au bout de cinq ans, toutes les communes de moins de 10 000 habitants auront été recensées, tandis que pour les villes les plus denses, 40% de la population sera dénombrée, « ce qui permet à l’Insee d’établir des données très fiables et très robustes », affirme Marie-Hélène Derveaux.

Barèmes des taxes, implantations d’officines ou débits de boissons, à quoi sert le recensement ?

Le recensement de la population permet d’établir la population officielle de chaque commune. Le site le Recensement et moi détaille : « Écoles, hôpitaux, maisons de retraite, transport… En connaissant les caractéristiques de la population, les pouvoirs publics prennent des décisions adaptées pour la collectivité. »

En France, plus de 350 textes législatifs sont basés sur le nombre d’habitants. Marie-Hélène Derveaux rappelle que, par exemple, l’implantation d’une pharmacie est soumise à un bassin de population. Les collectivités locales sont également impactées par le nombre d’habitants sur leur territoire. En effet, la dotation globale de fonctionnement, somme reversée par l’État aux collectivités, est directement corrélée au nombre d’habitants.

« Il faut comprendre que ce dénombrement sert de base du calcul pour la dotation globale de fonctionnement de chaque commune. Le niveau de la population est donc déterminant pour leur budget. »

À quoi sert le recensement dans les Pyrénées-Orientales ?

Si en 2025, le nombre d’habitants des Pyrénées-Orientales devrait atteindre les 500 000 personnes, le recensement de la population reste un acte civique, obligatoire. « Le recensement permet d’établir la population officielle de chaque commune. Il fournit également des informations sur les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport utilisés, conditions de logement… »

Concrètement, cette opération ne se limite pas au simple dénombrement de la population. Il permet d’avoir une vision détaillée des caractéristiques démographiques, économiques et sociales des ménages. Parmi les informations collectées : l’âge, le sexe, la profession, le niveau de diplôme, et même les modes de transport utilisés.

Marie-Hélène Derveaux rappelle qu’il existe trois formulaires distincts. « Il y a un questionnaire sur le logement, un autre sur le ménage, c’est-à-dire la structure familiale, et un dernier sur chaque individu de ce ménage. C’est là qu’on lui demande des informations sur le sexe, l’âge, etc. » Du côté des logements, les données vont permettre de comprendre la structure de l’habitat, individuel ou collectif.

« La date de construction du logement va nous éclairer sur la vétusté, par exemple. Ces informations sont importantes pour les pouvoirs publics, les aménageurs », précise la responsable de l’Insee. « Le nombre de pièces, la surface et le nombre d’habitants informent sur les notions de sur-occupation ou non du logement ». Le questionnaire rentre dans les détails avec notamment, les aménagements sanitaires ou le type de chauffage.

Pas de recensement ethnique en France

Contrairement à certains pays anglo-saxons, en France, les questions sur les origines sont particulièrement encadrées et notamment par la Commission nationale de l’informatique et des libertés. « Nous n’interrogeons pas sur les origines ethniques, raciales ou même la religion. Cette année, nous avons introduit une question sur le lieu de naissance des parents, et donc le pays. Cela nous permet de reconstituer des parcours de populations. Et en fonction de leur profession, de leur lieu d’habitation, d’analyser si ces populations subissent ou ont subi des ségrégations ou des discriminations. »

Dans Mediapart, La Ligue des droits de l’homme a publié une tribune demandant aux personnes recensées de ne pas répondre à cette question, qui contrairement aux autres est facultative. Pour l’association, « les refus de répondre envoient un message fort de refus d’être mis dans des cases liées à l’origine géographique, à la couleur de peau, à une religion présumée. »

*Insee, L’Institut national de la statistique et des études économiques.